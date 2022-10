L’Inde a été un hôte fantastique, déclare le président de la FIFA, Gianni Infantino

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a été félicité par la Fédération indienne de football, en présence du président de l’AIFF Kalyan Chaubey, du vice-président NA Haris, du secrétaire général Shaji Prabhakaran, du trésorier Kipa Ajay, ainsi que des membres du comité exécutif de l’AIFF et des représentants de l’association d’État. , et Comité Technique avant la finale de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA à Navi Mumbai le dimanche 30 octobre 2022.

Infantino a interagi avec des représentants des associations d’État et a félicité l’Inde pour avoir gracieusement accueilli la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA.

“L’Inde a été un hôte fantastique. Cela me fait croire que vous pouvez également faire plus dans d’autres compétitions. En attendant, il ne peut y avoir qu’un seul champion du monde, mais il y a 210 pays qui ne sont pas champions. Cependant, je dis toujours que les 211 pays gagnent à la fin. Le football apporte des sourires à chaque petite fille et garçon dans le monde. Quand les enfants jouent ou regardent le football, ils sourient », a déclaré le président de la FIFA.

M. Infantino a informé l’assemblée qu’il serait de retour en Inde au début de l’année prochaine.

« Nous étions justement en rendez-vous avec M. Chaubey. La base est un domaine important à partir duquel nous devons commencer à pousser et construire à partir de là. Il y a aussi des choses comme comment nous pouvons professionnaliser les compétitions féminines, et nous devons renforcer les ligues pour promouvoir le football indien », a déclaré le président de la FIFA.

Il a également parlé des opérations de la FIFA en Inde. Il a déclaré : « Vous pouvez compter sur la FIFA pour renforcer notre bureau ici en Inde. Nous travaillerons ensemble sur différentes choses. L’Inde est un grand pays, un grand pays. Il y a beaucoup à offrir aux Indiens en Inde et dans le monde. Je crois au potentiel de l’Inde.

Le président de la FIFA a déclaré que l’Inde est l’un des pays que la FIFA a en tête de liste pour la vulgarisation du football.

“J’ai parlé de l’Inde au Congrès de la FIFA comme des géants endormis du football. Maintenant, il est temps pour l’Inde de se réveiller. Chaque fois que je viens en Inde, je vois beaucoup de passion pour le sport. Notre objectif ultime est de rendre le football mondial, et l’Inde, avec les États-Unis et la Chine sont les trois pays prioritaires pour nous. Pour mondialiser le football, nous devons faire de l’Inde l’un des meilleurs pays du monde.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici