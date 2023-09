L’Inde a battu le Sri Lanka pour remporter la première médaille d’or du cricket féminin aux Jeux asiatiques | Actualités sur le cricket

L’Inde a décroché l’or lors de ses débuts en cricket aux Jeux asiatiques en battant le Sri Lanka en forme par 19 points lors de la finale féminine à Hangzhou, après avoir refusé d’envoyer ses équipes aux deux occasions précédentes où ce sport a été inclus dans les Jeux continentaux.

Au bâton en premier, l’Inde a atteint 116-7 lors de ses 20 overs avec Smriti Mandhana (46) et Jemimah Rodrigues (42) en mettant 73 pour le deuxième guichet de la finale de lundi.

La poursuite du Sri Lanka a mal commencé lorsqu’ils ont été réduits à 14-3 au cinquième par un sort dévastateur du sertisseur du bras droit Titas Sadhu.

Elle a pris deux guichets lors de ses quatre premières balles et un autre lors de son troisième pour terminer avec des chiffres remarquables de trois guichets pour six courses.

Le frappeur vedette indien a déclaré que remporter la médaille d’or était quelque chose « dont on rêve ».

«C’est une récompense pour tous les efforts que nous avons déployés pendant tant d’années.»

Le Sri Lanka, qui avait battu l’Angleterre dans une série de balles blanches pour la première fois plus tôt ce mois-ci, était toujours en retard malgré le fait qu’Hasini Perera cherchait à accélérer, frappant quatre quatre et six dans un rapide 25.

Lorsque Nilakshi de Silva était absent après un combat de 23, le Sri Lanka avait une fiche de 78-5 et avait besoin de 39 de plus avec seulement 23 balles restantes.

Deux autres guichets les ont vu faire face à un score presque impossible de 25 lors du dernier match et n’ont pu en rassembler que cinq alors que l’Inde commençait à célébrer.

« C’est une première en or pour nous », a déclaré l’entraîneur adjoint de l’Inde, Rajib Dutta, à l’agence de presse AFP.

Le joueur polyvalent sri lankais Oshadi Ranasinghe a déclaré qu’il avait raté une bonne occasion de remporter l’or.

« En regardant la façon dont nous avons frappé, nous devons être plus disciplinés », a-t-elle déclaré.

Accumuler des courses n’a pas été facile tout au long du tournoi sur le terrain de cricket de Pingfeng de l’Université de technologie du Zhejiang, sur un guichet floconneux affecté par la pluie la semaine dernière.

L’Inde a remporté le tirage au sort et a choisi de frapper même si les demi-finales et le match pour la médaille de bronze ont été remportés par l’équipe qui poursuivait.

Le Bangladesh a remporté la médaille de bronze après avoir limité le Pakistan à 64-9 et atteint son objectif de 65 en 18,2 overs lors de ses éliminatoires pour les médailles.

Cela signifiait que le Pakistan, qui avait remporté la médaille d’or lors des deux précédentes participations au cricket aux Jeux asiatiques, rentrait chez lui les mains vides.

« Ce n’est pas un bon sentiment. Nous n’avons jamais eu assez de points au tableau », a déclaré l’entraîneur pakistanais Mohtahim Rasheed.