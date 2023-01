L’Inde a battu huit fois le Japon dans le match de classement ; Argentine Marteau Chili; Afrique du Sud Déroute Malaisie

Le capitaine sous le feu Harmanpreet Singh a finalement réussi son coup de drag que lui et le jeune attaquant Abhishek ont ​​frappé un doublé chacun alors que l’Inde a démoli le Japon, champion des Jeux asiatiques, 8-0 lors d’un match de classement sans conséquence de la Coupe du monde masculine de la FIH ici jeudi.

L’Inde, qui avait fait une sortie choc de l’événement phare après avoir perdu contre la Nouvelle-Zélande lors de leur match croisé, a joué son meilleur match, mais il est arrivé trop tard dans le tournoi.

Les hôtes, qui ont marqué quatre buts chacun au cours des troisième et quatrième quarts, affronteront désormais l’Afrique du Sud dans le match de la neuvième à la 12e place samedi.

Harmanpreet (46e et 59e minutes) a marqué deux fois dans le quatrième quart-temps sur penalty, ce qui devrait renforcer un peu sa confiance après des échecs répétés avec son coup de drag tout au long du tournoi. Il avait remporté la plupart des 26 PC de l’Inde avant le match de classement de jeudi.

Il a également remporté la majorité des 11 PC remportés par l’Inde jeudi.

Il avait également marqué une fois plus tôt grâce à son coup de drag dans les derniers instants du dernier match de la poule D contre le Pays de Galles, mais c’était après que les adversaires aient éliminé le gardien de but au lieu d’un joueur de champ.

Abhishek, 23 ans, connu uniquement par son prénom, a marqué aux 36e et 44e minutes – les deux buts sur le terrain – tandis que Mandeep Singh (33e), Vivek Sagar Prasad (40e), Manpreet Singh (59e) et Sukhjeet Singh ( 60e) étaient les autres buteurs de l’Inde.

Après une première mi-temps sans but, l’Inde a marqué quatre buts au troisième quart et en a ajouté quatre autres au quatrième dans un match déséquilibré, où plus de 60% de possession était avec les hôtes.

Une foule à pleine capacité s’est rendue au stade Birsa Munda pour assister au match de classement et les spectateurs ont eu droit à la victoire la plus convaincante de l’équipe locale dans le tournoi.

L’Inde a été l’équipe dominante au premier quart avec plus de pénétration du cercle. L’équipe locale a remporté des PC consécutifs à la 12e minute, mais Harmanpreet n’a pas pu marquer des deux. Raj Kumar Pal a frappé un puissant coup inversé à la 14e minute mais a raté la cible.

Abhishek a eu une chance en or à quelques secondes de la fin du premier quart-temps mais son tir a été bloqué par le gardien japonais Yoshikawa Takashi.

Le Japon a gagné des PC consécutifs juste au début du deuxième trimestre, mais a gaspillé les deux.

L’Inde a rapidement contre-attaqué et le cliché d’Akashdeep Singh du haut du cercle de frappe a de nouveau été bloqué par Takashi. Harmanpreet a ensuite gaspillé le troisième PC de l’Inde.

Lalit Upadhyay a tenté à nouveau le but japonais mais Takashi y était, refusant une fois de plus l’Inde.

L’Inde a eu au moins 16 pénétrations de cercle jusqu’à la mi-temps contre neuf par le Japon mais cette domination ne s’est pas traduite en buts.

L’Inde a marqué trois minutes après le début du troisième quart-temps sur une variation de coin de pénalité. La poussée d’Amit Rohidas a été déviée dans le but par Mandeep Singh pour son premier but du tournoi.

Trois minutes plus tard, Abhishek a porté le score à 2-0 alors que son revers sur une belle passe de Vivek Sagar Prasad a battu le gardien japonais.

La domination de l’Inde a continué de croître alors que les hôtes ont éloigné le match de la portée du Japon avec leur troisième but à la 40e minute sur leur sixième PC.

Prasad a marqué son premier but en Coupe du monde après que le film de traînée de Harmanpreet ait ricoché sur le bâton d’un défenseur.

Abhishek a complété son doublé une minute avant la fin du troisième quart alors que son tir inversé haut après une passe de Prasad a trouvé le filet.

Harmanpreet a finalement trouvé la cible avec son coup de drag dans la première minute du quatrième quart alors que l’Inde poursuivait sa série de buts.

Le joueur senior Manpreet et Sukhjeet ont rejoint la fête avec des buts vers la fin du match.

Dans d’autres matches de classement ici, l’Afrique du Sud a battu la Malaisie 6-3 tandis que les débutants du Pays de Galles ont battu la France 2-1 lors des tirs au but pour enregistrer leur première victoire en Coupe du monde après que les équipes se soient enfermées 2-2 à la fin du temps réglementaire.

Le Pays de Galles affrontera l’Argentine, qui a battu ses voisins chiliens 8-0 dans un autre match de classement, lors du match de la 9e à la 12e place samedi.

