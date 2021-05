L’Inde a assuré sept médailles aux championnats asiatiques de boxe avant même le début de la compétition

Test crucial de la préparation des boxeurs olympiques, les Championnats d’Asie commencent ici lundi, l’Inde étant déjà assurée de monter sur le podium après que sept boxeuses se soient inscrites en demi-finale en raison de la petite taille de leurs tirages respectifs. Six fois championne du monde MC Mary Kom (51 kg), tête de série dans sa catégorie, la championne en titre Pooja Rani (75 kg), Anupama (+ 81 kg), Saweety (81 kg), Lovlina Borgohain (69 kg), Lalbuatsaihi (64 kg) et Monika (48 kg) a fait les quatre dernières étapes lorsque les tirages au sort ont été dévoilés dimanche.

La participation totale des femmes à cette édition est de 47 boxeurs répartis dans 10 catégories de poids. En tout, 19 boxeurs indiens – neuf hommes et 10 femmes – revendiqueront les honneurs, qui viendront également avec une prime sans précédent de prix en argent cette fois-ci.

Un total de 27 pays devait participer, mais ce nombre est tombé à 17 dimanche en raison des restrictions de voyage forcées par le COVID. Des poids lourds comme l’Ouzbékistan, les Philippines et le Kazakhstan sont parmi ceux en lice. Au total, six boxeurs indiens, dont le tenant du titre Amit Panghal (52 kg), ont obtenu des laissez-passer au premier tour pour les quarts de finale.

Les boxeurs sont arrivés ici samedi après quelques heures tumultueuses, qui comprenaient un atterrissage retardé et une certaine confusion sur les documents d’approbation. De plus, l’équipe a dû retirer le nom du médaillé d’or des Jeux d’Asie du Sud Vinod Tanwar (49 kg) après avoir été testé positif au COVID-19. La construction et le voyage qui a suivi ont semblé symboliques des préparatifs olympiques des boxeurs indiens cette année, le COVID-19 perturbant l’entraînement à plusieurs reprises.

«Cela nous donnera un bon signe de notre position avant les Jeux olympiques et de ce que nous devons nous adapter. Ce serait bien pour nous de cette façon « , a déclaré le directeur de la haute performance de la boxe masculine indienne Santiago Nieva à PTI. L’Inde avait réalisé sa meilleure performance en Championnat d’Asie lors de l’édition 2019 en Thaïlande, remportant 13 médailles, dont deux d’or, quatre d’argent et sept de bronze. Cette fois aussi, les attentes sont élevées.

«Nous venons toujours pour gagner. Nous savons que ce sera une compétition très difficile avec de nombreuses nations avec des boxeurs qualifiés olympiques et de nombreux médaillés aux championnats du monde. Mais nous sommes convaincus que notre équipe rapportera de bons résultats « , a ajouté Nieva avec confiance. Du groupe olympique, le tenant du titre Amit Panghal (52 kg), le médaillé d’argent de la dernière édition Ashish Kumar (75 kg) et l’ancien médaillé Vikas Krishan (69 kg) seront les fers de lance du défi masculin.

Chez les femmes, la six fois championne du monde MC Mary Kom, qui a remporté cinq médailles d’or dans cette épreuve dans le passé, avec Simranjit Kaur (60 kg), Lovlina Borgohain (69 kg) et la championne en titre Pooja Rani (75 kg) seront les paris sur les médailles solides. Tous les quatre sont destinés aux Jeux de Tokyo. La quadruple médaillée Shiva Thapa (64 kg) serait également surveillée de près, en vue d’un cinquième podium consécutif.

Il a remporté une médaille d’or (2013), une d’argent (2017) et deux médailles de bronze (2015 et 2019) lors de ses quatre précédentes apparitions à la pièce maîtresse. Et cette fois, l’International Boxing Association a également annoncé un prix de 400 000 USD pour l’événement. Le tournoi, initialement prévu en Inde mais déplacé à Dubaï en raison de la pandémie COVID-19, attribuera 10000 USD aux gagnants d’or.

Pour le médaillé d’argent, le prix en argent est de 5 000 USD et pour les deux médaillés de bronze, il est de 2 500 USD chacun. Équipes indiennes: Hommes: Amit Panghal (52 kg), Mohammad Hussamuddin (56 kg), Varinder Singh (60 kg), Shiva Thapa (64 kg), Vikas Krishan (69 kg), Ashish Kumar (75 kg), Sumit Sangwan (81 kg), Sanjeet (91 kg) ) et Narender (+ 91kg).

Femmes: Monika (48kg), MC Mary Kom (51kg), Sakshi (54kg), Jasmine (57kg), Simranjeet Kaur (60kg), Lalbuatsaihi (64kg), Lovlina Borgohain (69kg), Pooja Rani (75kg), Saweety (81kg) et Anupama (+ 81 kg).

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici