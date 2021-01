L’approbation du vaccin d’Oxford intervient quelques jours après que la Grande-Bretagne soit devenue le premier pays à approuver son utilisation. Le vaccin, connu sous le nom de Covishield en Inde, est produit localement par le Serum Institute of India, le plus grand fabricant de vaccins au monde. Il a été sauvé 40 à 50 millions de doses et prévoit de produire 300 millions de doses d’ici juillet.

« Nous donnons 50 pour cent de tout ce que nous fabriquons à l’Inde », a déclaré le propriétaire milliardaire de la société, Adar Poonawalla, plus tôt cette semaine. Covishield, comme le vaccin Pfizer-BioNTech, nécessite deux doses, mais est moins cher et ne nécessite pas de stockage à des températures extrêmement froides.

Les résultats provisoires publiés par des chercheurs d’Oxford-AstraZeneca au Royaume-Uni ont montré que le vaccin était efficace à 62% chez ceux qui ont reçu deux doses. Une autre dose s’est avérée efficace à 90%; les scientifiques étudient activement ce dosage et son efficacité. Pfizer-BioNTech et Moderna, qui ont déployé des vaccins aux États-Unis, ont rapporté une efficacité de 95%.

Selon une déclaration du régulateur pharmaceutique, la société a mené des études de phase 2 et 3 auprès de 1 600 participants dans le pays et les données se sont révélées «comparables» aux données d’études étrangères. L’approbation est soumise aux conditions légales, bien que les détails n’aient pas été immédiatement partagés.

Mais des questions subsistent sur l’approbation rapide de Covaxin développé par la société basée à Hyderabad Bharat Biotech en partenariat avec deux institutions soutenues par le gouvernement. Le régulateur du médicament a partagé que les deux premières études de phase ont montré que le vaccin était sûr et que la troisième phase, l’essai clinique humain, est actuellement en cours.

L’Inde espère jouer un rôle important dans la livraison de vaccins contre les coronavirus au monde en développement grâce à ses vaccins candidats locaux. Alors même que des pays riches comme les États-Unis et le Royaume-Uni ont acheté des vaccins pour l’ensemble de leur population, les régions les plus pauvres ont du mal à s’approvisionner.

Le ministre de la Santé, Harsh Vardhan, a déclaré samedi aux journalistes que le vaccin serait donné gratuitement à 30 millions de travailleurs de la santé et à d’autres travailleurs vitaux qui seront les premiers à être vaccinés.

Avec plus de 10 millions de cas, le nombre de cas de covid-19 en Inde est le deuxième après les États-Unis. Plus de 148 000 personnes en Inde sont mortes de la maladie. Cependant, le nombre d’infections quotidiennes en Inde a considérablement diminué depuis les premiers stades de la pandémie. Le pays a confirmé la présence du nouveau Souche britannique du virus lors des récents arrivages de Grande-Bretagne, ce qui a suscité de nouvelles inquiétudes quant à une éventuelle résurgence des infections.

Pour la mise en œuvre du programme, l’Inde va d’abord vacciner 30 millions d’agents de santé et autres travailleurs humanitaires, y compris la police et les forces armées. Cela sera suivi par ceux de plus de 50 ans et ceux ayant des conditions comorbides – environ 270 millions de plus.

Les soins de santé en Inde sont inégaux, en particulier dans les régions rurales et sous la pression de la pandémie. La logistique et la livraison seront une tâche difficile. En septembre, au plus fort de la pandémie, les hôpitaux de certains États ont été confrontés à des pénuries d’oxygène en raison d’un manque d’installations de stockage et de livraison. Il manque également d’infrastructure pour des vaccins comme celui de Pfizer qui doivent être stockés à des températures extrêmement basses.

Mais les défis sont compensés par d’autres facteurs, affirment les experts dans le domaine.

« Je pense que le plus grand avantage de l’Inde est la capacité de production de vaccins », a déclaré Shahid Jameel, directeur de la Trivedi School of Biosciences à l’Université Ashoka près de Delhi. « L’Inde aura des doses adéquates de vaccins de différents types sans dépenser d’énormes sommes pour pré-commander des vaccins. »

L’Inde est un leader mondial en matière de fabrication de vaccins et de fabrication de prétentions 60 pour cent de vaccins dans le monde. Une expérience de la conduite de programmes de vaccination à grande échelle est également utile. Le programme de vaccination des enfants se concentre sur 27 millions de nouveau-nés annuellement.

Pour une distribution efficace du vaccin contre le coronavirus, l’Inde compte sur son expérience dans la gestion du le plus grand exercice électoral au monde tous les quatre ans.

« La procédure de la campagne de vaccination est la même que lors de l’élection », a déclaré vendredi Vardhan, le ministre de la Santé. impliquant des milliers d’employés formés à une procédure de travail normalisée menée dans tout le pays. Les processus étape par étape ont été décrits et les rôles définis pour les équipes de vaccination.

Pour un suivi et une livraison transparents des vaccins, l’Inde a développé une plate-forme numérique appelée Co-WIN qui suit la base de données des bénéficiaires, des points de la chaîne du froid et des symptômes post-vaccination. L’identification des bénéficiaires, les emplacements physiques pour l’administration des vaccins et la formation de dizaines de milliers d’agents de vaccination sont assurées par les gouvernements des États.

Selon les directives gouvernementales, environ 100 personnes par jour recevront des vaccins à chaque endroit. La semaine dernière, quatre sites de l’État ont organisé des essais à sec qui se sont bien déroulés.

«Nous avons pu créer des sites de vaccination, établir des liens avec les chaînes du froid et télécharger les données sur les bénéficiaires qu’ils ont reçues [text messages] avec des détails », a déclaré Rajesh Bhaskar, l’officier chargé des pandémies dans l’État du Pendjab. Il a déclaré que l’État, qui était l’un des quatre à effectuer un essai à sec la semaine dernière, avait identifié 150 000 agents de santé pour le premier tour qui pourraient être vaccinés dans les deux jours.

Dans l’État d’Andhra Pradesh, dans le sud du pays, un haut fonctionnaire, Mohammed Imtiaz, a déclaré que le test avait été effectué dans des zones rurales et urbaines dans des installations gouvernementales et privées. L’objectif était de s’assurer que les responsables de la vaccination connaissaient bien les protocoles pour valider les identités, surveiller les normes relatives aux déchets biomédicaux et surveiller tout événement indésirable.

Le reste du pays a effectué des essais similaires cette semaine avant le début officiel du déploiement.