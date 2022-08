L’Inde A affrontera l’Inde C dans le match du 7e tour de la section ouverte

Les deux équipes du pays, l’Inde A et l’Inde C, s’affronteront dans un match crucial du septième tour dans la section ouverte de la 44e Olympiade d’échecs ici vendredi.

Bien que les dés soient lourdement pipés en faveur de l’équipe A, India C est capable de tous les bouleversements. La stratégie d’équipe serait un aspect majeur car il reste à voir quels joueurs seraient au repos dans l’un des tours les plus importants. L’équipe A a fait preuve de solidité, ne perdant pas un seul match, mais les meilleurs canons comme Vidit Gujrathi et Arjun Erigaisi n’ont pas été en forme de tir.

L’Inde B affrontera Cuba qui a été sur une lancée, surprenant beaucoup lors des tours précédents. D Gukesh a été dans une forme formidable pour l’Inde B avec un 6/6 sur le plateau supérieur.

La dernière mi-temps promet des batailles intenses et passionnantes et il s’agit en grande partie de savoir quelles équipes peuvent se montrer à la hauteur. Les permutations et les combinaisons ont souvent mal tourné au cours des derniers tours de l’Olympiade, mais une chose est claire, des performances supérieures à la moyenne ne peuvent qu’améliorer les perspectives de médailles.

Après la mi-parcours de la 44e Olympiade d’échecs avec six manches terminées, l’Inde A et l’Arménie sont devenues les seules leaders respectivement dans la section féminine et ouverte.

L’Inde A, dans la section féminine, a justifié sa tête de série avec six victoires successives pour un total de 12 points. L’Azerbaïdjan, sixième tête de série, et la Roumanie, 20e tête de série, suivent avec 11 points chacun.

La section ouverte a été un tour de montagnes russes avec l’Arménie, 12e tête de série, qui a pris la tête avec un score de 12/12. L’équipe américaine étoilée occupe la deuxième place avec 11 points tandis que l’Inde A et l’Inde B ainsi que neuf autres ont totalisé 10 points.

Inde Une équipe féminine a été une unité cohérente, chaque joueuse se montrant à la hauteur chaque fois qu’elle avait besoin d’une victoire. Ils affronteront désormais des équipes plus coriaces comme l’Azerbaïdjan, l’Ukraine, la Pologne et l’Arménie dans les cinq matchs restants. Tout ce que l’équipe indienne A doit faire est de s’en tenir à son plan de match et de livrer comme elle l’a fait jusqu’à présent.

L’Inde B et l’Inde C ont chuté, mais peuvent se consoler du fait que les derniers tours peuvent entraîner un renversement dramatique s’ils se concentrent sur la victoire.

