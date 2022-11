L’Inde à 75 ans : fonte des glaciers, canicules et crise climatique

Les glaciers de l’Himalaya en Inde fondent, ce qui est l’un des nombreux impacts du changement climatique auquel le pays est confronté.

La rareté de l’eau pourrait également menacer le secteur agricole indien, la production agricole devant chuter avec la hausse des températures.

L’Inde est le troisième émetteur de carbone au monde et le deuxième consommateur de charbon.

Pour plus d’actualités financières, rendez-vous sur La première page de News24 Business.

Des premiers ministres aux millionnaires en passant par les ouvriers et les ascètes, les fidèles hindous rêvent de faire au moins une fois dans leur vie une randonnée jusqu’à Gaumukh, où les eaux du fleuve le plus sacré de l’Inde, le Gange, émergent d’un glacier himalayen.

Mais la glace à la fin du voyage ardu recule rapidement et laisse présager un avenir de plus en plus sec pour un pays de 1,4 milliard d’habitants confronté aux défis existentiels du changement climatique.

“C’est assez étonnant, si rapide et cela se produit tous les jours et toutes les secondes”, a déclaré Sheethal Vepur Ramamurthy, chercheur à l’Université Friedrich Schiller de Jena, en Allemagne.

“On peut même voir le glacier s’égoutter”, a-t-elle déclaré à l’AFP sur le site. “Donc, c’est une dure réalité.”

“Le changement climatique joue définitivement un rôle. Bien que les gens puissent nier que cela se passe sous nos yeux, nous devons simplement en être témoins.”

Le Gange coule sur environ 2 500 kilomètres à travers l’Inde et est au cœur à la fois de l’identité hindoue – les croyants le vénèrent comme “la mère Ganga” – et de la survie de 500 millions de personnes qui dépendent de son eau pour leurs besoins agricoles, domestiques et industriels quotidiens.

Soixante-quinze ans après l’indépendance, l’Inde a dépassé l’ancien colonisateur britannique pour devenir la cinquième économie mondiale.

C’est également le troisième émetteur de carbone au monde et le deuxième consommateur de charbon.

Aujourd’hui, il connaît des sécheresses, des inondations et des pénuries d’eau de plus en plus fréquentes.

“Notre identité”

“Le Gange est notre culture, notre patrimoine, notre identité, et s’il disparaît, notre vie et notre existence disparaîtront aussi”, a déclaré Sanjeev Semwal, 53 ans, prêtre hindou à Gangotri, la ville située sous le glacier.

Tout ce qui impacte le fleuve “devrait être une source d’inquiétude pour tout le monde”, a-t-il déclaré à l’AFP.

Sa famille a servi pendant des générations au temple de la ville dédié à Ganga, la déesse qui personnifie le fleuve, sur les rives du ruisseau d’eau de fonte.

Avec une prospérité croissante et des investissements dans les infrastructures, des centaines de milliers de fidèles visitent désormais chaque année – bien loin des quelques centaines à l’époque de son père.

“La présence humaine et les conditions météorologiques de la région ont toutes deux changé au cours de ma vie”, a-t-il déclaré.

Bulletin Hebdomadaire Avenir climatique hebdomadaire Un tour d’horizon des enjeux et opportunités de la crise climatique, telle qu’elle change le monde que nous connaissons. S’inscrire

La région est un microcosme des changements plus larges de l’Inde : la ville de Gangotri a été transformée par la construction ces dernières années et regorge désormais de magasins, d’installations touristiques et de trafic.

Dans le même temps, le glacier du même nom s’est rétréci de 1,7 kilomètre en 90 ans, selon l’Institut Wadia de géologie himalayenne.

Les catastrophes naturelles meurtrières sont de plus en plus fréquentes : au moins 26 personnes sont mortes dans une avalanche sur la route de Gangotri en octobre.

Une explosion glaciaire dans la région a tué au moins 72 personnes l’année dernière, et environ 5 000 autres sont mortes en 2013 lorsque de fortes pluies ont provoqué des inondations près d’un autre site de pèlerinage hindou.

La pénurie d’eau

L’Inde est l’un des pays les plus soumis au stress hydrique au monde.

Il compte 17% de la population mondiale mais seulement 4% de ses ressources en eau, et le centre de politique publique NITI Aayog du gouvernement indique qu’environ 600 millions de personnes sont déjà confrontées à un “stress hydrique élevé à extrême”.

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations Unies a déclaré en février que la sécurité alimentaire et les économies dépendantes de l’agriculture telles que l’Inde étaient les “plus vulnérables” aux impacts du réchauffement climatique.

Selon les projections, la production de riz du pays pourrait chuter de 10 à 30 %, le maïs chutant de 25 à 70 % face à la hausse des températures, à la pénurie croissante des eaux souterraines et aux conditions météorologiques extrêmes.

L’Inde a connu son mois de mars le plus chaud jamais enregistré cette année lorsqu’une vague de chaleur a rendu la vie insupportable à des centaines de millions de personnes, certains quartiers pauvres de la capitale New Delhi ne recevant des livraisons de camions-citernes que deux fois par semaine.

La pauvreté reste généralisée en Inde et près de 45 % des ménages n’ont pas de raccordement à l’eau courante.

Le secteur agricole obsolète du pays reste son plus grand employeur et consommateur d’eau, épuisant les ressources en eaux souterraines par des puits et des pompes, et les défis environnementaux ont déjà contraint les agriculteurs de certaines régions à quitter leurs terres.

La crise climatique “n’est pas quelque chose à laquelle nous allons faire face à l’avenir”, a déclaré Manshi Asher du groupe de campagne Himdhara.

“C’est quelque chose qui se produit déjà. La raison pour laquelle ce n’est pas évident, c’est parce que les personnes qui supportent le coût de la crise sont les plus vulnérables et ne sont pas entendues dans les médias ou par les planificateurs.”

Si aucune mesure n’est prise, a-t-elle ajouté, “ceux qui le peuvent – les privilégiés – continueront à vivre dans leurs espaces sûrs tandis que la plupart des autres subiront le poids des pénuries d’eau et d’autres impacts de la crise climatique”.

‘Petit est beau’

L’Inde, dépendante du charbon, a consommé environ un milliard de tonnes de combustible sale en 2021. Les trois quarts de celui-ci sont allés à la production d’électricité, un nouveau record absolu pour le pays, selon un rapport de l’Agence internationale de l’énergie en juillet.

New Delhi prévoit également d’augmenter la production de plus de 50 % au cours des deux prochaines années et d’assouplir les règles de conformité environnementale pour les mines en mai.

Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré que l’Inde ne réduirait ses émissions à zéro net que d’ici 2070 – manquant un objectif clé du sommet COP26 de l’année dernière pour que les pays s’engagent à le faire d’ici 2050.

L’Inde et la Chine ont été accusées d’avoir bloqué un engagement d’« élimination progressive » du charbon lors de ce rassemblement.

LIRE | Le changement climatique devrait “augmenter la faim” en Afrique – ONU

Modi n’assiste pas au sommet COP27 en cours en Égypte, où l’Inde demande aux pays riches d’offrir davantage de financements pour aider les pays en développement à faire face à l’impact du changement climatique et à adapter leurs économies.

Les décideurs politiques indiens affirment que les combustibles fossiles alimentent son économie, ce qui aide à sortir des millions de personnes de la pauvreté abjecte, et que les émissions par habitant du pays sont bien inférieures à celles des pays riches, tout comme ses contributions historiques au carbone.

Mais les écologistes comme Manoj Misra accusent les décideurs politiques de “ne pas regarder au-delà des prochaines élections”.

“Ils ne regardent pas vers l’avenir et cette myopie est le problème”, a-t-il déclaré.

“Tout le monde veut consommer comme les Etats-Unis mais où sont les ressources ?” Il a demandé. “Nous devons revenir au cœur gandhien du petit c’est beau et du moins c’est plus.”