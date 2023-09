Linda Yaccarino, PDG de Twitter, parle de son travail pour Elon Musk lors de la Code Conference

Linda Yaccarino est en colère.

Pas chez Elon Musk, l’homme qui l’a embauchée pour devenir PDG de Twitter, la société qu’il a ensuite rebaptisée X. Yaccarino dit qu’il est un brillant leader qui transforme son entreprise en quelque chose qui a plus d’ambition que « n’importe quelle autre entreprise probable sur terre ». »

Au lieu de cela, Yaccarino est furieuse que mes collègues de Vox Media aient annoncé une mise à jour de programmation de dernière minute avant son interview sur scène lors de la Code Conference de l’entreprise : ils organiseraient également une session mettant en vedette Yoel Roth, l’ancien responsable de la confiance et de la sécurité chez Twitter qui a démissionné peu de temps après que Musk ait acheté l’entreprise l’année dernière.

Dans son entretien avec Kara Swisher, cofondatrice de Code, Roth a raconté l’histoire de son départ de Twitter – en se concentrant sur un tweet écrit par Musk qui l’accusait à tort de pédophilie – et comment cela l’avait forcé à quitter son domicile et à craindre pour sa sécurité.

Il a également interrogé Les affirmations de Twitter/X selon lesquelles les discours de haine avaient considérablement diminué au sein de l’entreprise sous la propriété de Musk, et a averti Yaccarino qu’elle pourrait un jour faire face à la colère de Musk : « Regardez ce que votre patron m’a fait », a-t-il dit lorsque Swisher lui a demandé de donner des conseils à Yaccarino. «Cela m’est arrivé. C’est arrivé après qu’il ait chanté publiquement mes louanges.

Toutes mes excuses pour la longue méta-histoire. (Pendant que nous y sommes, je divulgue que j’ai mené deux entretiens chez Code cette année, mais que je n’ai été impliqué dans aucune autre réservation de conférenciers.) Mais vous en avez besoin pour comprendre la configuration du ton combatif apporté par Yaccarino au scène. C’est aussi un peu embarrassant pour un écrivain d’écrire ceci mais : vous aurez envie de regarder la vidéo de ceci lorsqu’elle sera disponible pour avoir toute la gestalt.

La raison pour laquelle tout cela est important est que Yaccarino, une vétéran de la publicité télévisée, habituée depuis longtemps à faire des arguments convaincants au nom de ses clients, essaie maintenant de faire de même pour Musk. Mais convaincre le monde qu’Elon Musk – ou du moins la version d’Elon Musk qui possède Twitter – est quelqu’un dans lequel il devrait investir, financièrement, émotionnellement et autrement, est une tâche bien différente que de les amener à acheter la programmation télévisée d’automne de NBC. . Et la comparution de mercredi suggère à quel point cette tâche sera différente. Dans la vie antérieure de Yaccarino, pour commencer, elle n’a jamais eu à représenter quelqu’un en conflit avec un groupe juif anti-haine.

Passons au fond de l’interview : vous avez peut-être l’impression, en partie à cause des reportages sur l’entreprise, et en partie à cause des propres commentaires de Musk sur sa plateforme, que depuis que Musk a acheté Twitter, les utilisateurs et les annonceurs ont fui et que le le site a connu une augmentation du contenu haineux. Vous pouvez également croire que, bien que Musk ait embauché Yaccarino au poste de PDG de l’entreprise – une décision qu’il a essentiellement divulguée alors qu’elle se préparait à faire une présentation publicitaire majeure à NBCUniversal, son dernier employeur, et avant qu’elle n’ait informé les dirigeants de NBCU de ses projets – ce n’est pas un véritable travail de PDG car Musk contrôle toujours des parties importantes de l’entreprise. Et aussi parce que Musk ne semble pas capable de s’empêcher de tweeter des choses comme sa conviction que la Ligue Anti-Diffamation a une vendetta contre lui.

Aucune de ces choses n’est vraie, a expliqué Yaccarino à l’intervieweuse Julia Boorstin lors de la Code Conference. Quelques extraits de son entretien :

Sur la santé de la plateforme Twitter sous Musk : Elle a répété des affirmations antérieures selon lesquelles la société compte désormais plus de 540 millions d’utilisateurs, soit plus du double de la base d’utilisateurs citée par Musk en novembre dernier. « Lorsque vous regardez la durée passée et l’engagement sur X, les indicateurs clés évoluent de manière très, très positive », a-t-elle déclaré.

Sur la situation financière de Twitter : Alors qu’Elon Musk avait précédemment déclaré que plus de 60 % de la publicité américaine de Twitter avait disparu depuis qu’il avait racheté la société, Yaccarino a déclaré que les annonceurs, petits et grands, revenaient désormais depuis son arrivée au travail. « Pourquoi reviennent-ils ? Ils reviennent en raison du pouvoir et de l’importance de la plateforme », a-t-elle déclaré.

Yaccarino a également déclaré que contrairement aux suggestions précédentes de Musk selon lesquelles Twitter était en danger de faillite, les choses avaient rebondi. « Du point de vue des flux de trésorerie d’exploitation, nous sommes presque à l’équilibre », a-t-elle déclaré, prévoyant que l’entreprise serait rentable au début de l’année prochaine.

Sur la position de Yaccarino dans l’entreprise et aux yeux de Musk : Elle a déclaré qu’elle et Musk «parlaient de tout», y compris de son projet récemment lancé visant à convertir Twitter d’un service gratuit à un service qui obligerait tous les utilisateurs à payer, et qu’il était tout à fait normal qu’il tweete comme il le souhaite. . « Le fondement de X repose sur la liberté d’expression et la liberté d’expression », a expliqué Yaccarino. « Chacun a la possibilité d’exprimer son opinion. Y compris Elon.

Yaccarino a également rejeté l’idée selon laquelle son pouvoir était diminué par le contrôle qu’exerce Musk sur les produits de l’entreprise technologique. « Qui ne voudrait pas qu’Elon Musk soit assis à ses côtés pour gérer le produit ? » elle a demandé au public.

Et en référence à la nature erratique de Musk et à sa tendance à passer en « mode démon » – une expression qui a fait surface dans la nouvelle biographie de Musk de Walter Isaacson – elle a déclaré qu’elle n’avait pas encore vu cela. « Lorsque vous êtes inspiré et poussé par Elon Musk, vous faites des choses que vous penseriez normalement impossibles », a-t-elle déclaré. «J’y suis depuis 12 semaines. Je suis toujours quelque peu impressionné par sa disponibilité à mon égard.

Sur Twitter avant l’acquisition de Musk : Yaccarino, comme Musk, a déclaré que même si elle aimait Twitter et s’était déjà associée à l’entreprise lorsqu’elle faisait de la publicité sur NBCUniversal, il s’agissait d’une entreprise profondément imparfaite. « À l’époque, Twitter fonctionnait selon un ensemble de règles différent… différentes philosophies et différentes idéologies, [it was] s’engager sur la voie de la censure », a-t-elle déclaré. La nouvelle entreprise de Musk, a-t-elle répété à plusieurs reprises, « est une nouvelle entreprise, construisant une fondation basée sur la liberté d’expression et d’expression ».

Encore une fois, vous aurez envie de regarder la vidéo de celle-ci. C’est quelque chose.

Est-ce que tout cela a de l’importance en ce qui concerne l’avenir de Twitter sous Musk et le mandat de Yaccarino ? Il n’y a aucun moyen de le savoir. Yaccarino a des liens profonds avec le secteur de la publicité, et de nombreuses personnes dans l’industrie espèrent encore qu’elle pourra redonner à Twitter quelque chose pour lequel ils pourront dépenser (un peu) d’argent. Peut-être que cela arrivera. Notez, par exemple, cette récente accolade publique du responsable des opérations médias de la NFL, un partenaire très important de Twitter :

Mais regarder l’apparition de Yaccarino sur scène m’a également rappelé l’administration Trump, lorsque les membres de l’entourage de Trump passaient à la télévision en sachant que leur mission première était de plaire au président, qui était notoirement collé aux informations télévisées. Si Elon Musk voit l’événement de mercredi, il verra, au minimum, que son PDG est heureux de partager son mécontentement envers une entreprise médiatique sur un forum public. Peut-être qu’il aimera ça ?