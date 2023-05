Linda Yaccarino nommée nouvelle PDG de Twitter, remplaçant Musk dans environ six semaines

Linda Yaccarino, ancienne responsable de la publicité de NBCUniversal, âgée de 60 ans, a été nommée nouvelle PDG de Twitter, qui remplacera Elon Musk dans environ six semaines alors que le couple travaille ensemble pour transformer la plate-forme en X, « l’application tout » qui éventuellement remplacer Twitter tel que nous le connaissons.

Musk a annoncé jeudi qu’il avait embauché un remplaçant pour reprendre son rôle de PDG après il a organisé un sondage sur Twitter l’année dernière demandant aux utilisateurs de voter pour savoir s’il devait démissionner de son poste de PDG de l’entreprise à la suite de son acquisition turbulente de la plateforme en octobre, au cours de laquelle 57 % des plus de 17 millions d’électeurs ont voté pour la démission de Musk.

Linda Yaccarino, qui était auparavant présidente de la publicité mondiale et des partenariats chez NBCUniversal, où elle a travaillé pendant plus d’une décennie, gérera désormais les opérations commerciales de Twitter, Musk se concentrant désormais sur la conception de produits et les nouvelles technologies.

Malgré sa démission en tant que PDG, Musk reste le propriétaire de l’entreprise et continuera probablement à jouer un rôle important dans les décisions de l’entreprise à l’avenir.