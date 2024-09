Linda Ronstadt critique le « violeur » Trump pour avoir organisé un rassemblement en Arizona dans sa salle homonyme | Élections américaines 2024

La célèbre chanteuse américano-mexicaine Linda Ronstadt a condamné Donald Trump pour sa « haine » alors que le candidat républicain à la présidence se prépare à organiser un rassemblement dans sa salle homonyme à Tucson, en Arizona.

Dans un Facebook déclaration Dans un message publié mercredi soir, le multi-récompensé de 78 ans a déclaré : « Donald Trump organise un rassemblement jeudi dans une salle louée dans ma ville natale, Tucson. Je préférerais ignorer ce triste fait. Mais comme le bâtiment porte mon nom, je dois dire quelque chose. »

« Cela m’attriste de voir l’ancien président apporter son spectacle de haine à Tucson, une ville aux racines américano-mexicaines profondes et à l’esprit joyeux et tolérant. Je ne déplore pas seulement sa politique toxique, sa haine des femmes, des immigrants et des personnes de couleur, sa criminalité, sa malhonnêteté et son ignorance – même si cela existe », a ajouté Ronstadt.

Elle a ensuite critiqué Trump pour ses politiques frontalières, en particulier la politique de séparation des familles de son administration qui « a rendu orphelins des milliers de petits enfants et de bébés et brutalisé leurs mères et pères désespérés ».

Ronstadt a également qualifié Trump de violeur, affirmant : « Trump s’est d’abord présenté à la présidence en mettant en garde contre les violeurs venant du Mexique. Je m’inquiète de ne pas laisser entrer les violeurs à la Maison Blanche. »

E Jean Carroll, une écrivaine new-yorkaise, a affirmé que Trump l’avait violée dans un grand magasin de la ville dans les années 1990, puis l’avait diffamée lorsqu’il a nié sa plainte. L’année dernière, un jury a jugé Trump responsable de l’agression sexuelle.

En plus de Trump, la chanteuse s’en est également pris à JD Vance, qui a critiqué à plusieurs reprises les personnes sans enfants en les qualifiant de « petites filles à chats », en plus d’être « psychotiques » et « dérangées ».

« J’ai élevé deux enfants adoptés à Tucson en tant que mère célibataire. Ils sont tous les deux adultes et vivent dans leur propre maison. Je vis avec un chat », a écrit Ronstadt, ajoutant : « Suis-je à moitié une dame aux chats sans enfants parce que je ne suis pas mariée et que je n’ai pas donné naissance à mes enfants ? Appelez-moi comme vous voulez, mais cette dame aux chats votera fièrement en novembre pour Kamala Harris et Tim Walz. »

Trump doit prononcer son discours à 14 heures à Tucson et devrait aborder la « hausse du coût du logement », AZ Family rapports.