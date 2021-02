Linda Robson quitte la co-star de Birds of a Feather, Pauline Quirke, sans son hommage

Linda Robson a partagé un doux hommage pour « Galentine’s Day » – mais a laissé de côté Pauline Quirke.

Des rapports ont récemment révélé que Pauline et leur co-star Birds of a Feather, Lesley Joseph, ont eu une bagarre furieuse sur le plateau, avec une source ajoutant que Linda estime qu’ils ne parleront plus jamais.

Et Linda a dit que Pauline voulait se concentrer sur son académie de théâtre quand il a été annoncé que Birds of a Feather reviendrait pour un spécial de Noël l’année dernière.

Le 14 février, Linda a partagé un hommage «Galentine’s Day», affichant des clichés de collègues de travail, de camarades et de membres de la famille.

«Quelques-unes (mais pas toutes) de mes filles préférées #Galentine», a-t-elle sous-titré la compilation.







(Image: Fremantle Media / REX / Shutterstock)



Les clichés comprenaient les co-stars de Loose Women, les filles Lauren et Bobbie et les petites-filles Betsy et Lila.

Elle a également partagé avec Lesley – mais aucun avec Pauline.

Lorsque Linda a annoncé la nouvelle que Birds of a Feather ferait un retour festif l’année dernière, le panel Loose Women lui a demandé si les trois pistes d’origine reviendraient.







(Image: FremantleMedia Ltd / REX / Shutterstock)



Mais Linda leur a dit: «Pauline ne l’a pas fait, elle ne le voulait pas cette année, elle veut abandonner le théâtre et elle veut continuer avec son académie de théâtre.

« Elle nous a vraiment manqué, mais c’est son choix. »

L’absence du personnage de Pauline Sharon dans l’épisode a été expliquée comme étant coincée sur un bateau de croisière près du Costa Rica.







(Image: Instagram)



La sitcom a été diffusée pour la première fois en 1989, après Tracey Stubbs de Sharon et Linda, des sœurs qui ont emménagé ensemble lorsque leurs deux maris se sont retrouvés derrière les barreaux.

Il a été diffusé pendant neuf ans sur la BBC, avant d’être repris par ITV en 2014.

Et malgré l’absence de Pauline, le spécial de Noël 2020 a rencontré un franc succès auprès des téléspectateurs, rassemblant près de 8 millions de téléspectateurs.

Un porte-parole d’ITV a déclaré à l’époque: « Malheureusement, Pauline Quirke ne participera pas car elle se retire de son métier pour se concentrer sur ses 200 académies nationales des arts du spectacle. »