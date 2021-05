Linda Robson nie sa querelle avec Pauline Quirke après que la star ait manqué une spéciale Birds of a Feather

L’ACTEUR Linda Robson a nié avoir jamais eu une querelle avec sa co-vedette de Birds Of A Feather, Pauline Quirke.

Le panéliste de Loose Women, 62 ans, a qualifié les rumeurs d’une faille de «tas de vieux morue».

Linda a dit: «Ne faites pas attention à ce que vous avez entendu parler de moi et de Pauline en train de nous brouiller.

«C’est un tas de vieux codswallop.

«Pauline a tout simplement choisi de ne pas faire Birds Of A Feather.

«Elle veut se concentrer sur son académie de théâtre, c’est tout.

«Je sais juste que la spéciale de Noël s’est très bien déroulée. ITV était vraiment, vraiment ravi.

Linda a affirmé que c’était le choix de Pauline de ne pas apparaître dans l’épisode unique et que le casting devait respecter sa décision.

Le personnage de Pauline, Sharon Theodopolopodous, a été retiré de l’épisode sous prétexte qu’elle était «coincée dans une croisière Covid».

Linda a dit au Express: «Évidemment, Pauline manque aux gens, mais il faut respecter le fait que c’était son choix de ne plus le faire.

«Elle veut se concentrer sur son Académie. Quand ils (les producteurs) nous ont demandé, nous nous sommes dit: « Ouais, nous aimerions toujours le faire. Nous ne sommes pas prêts à terminer.

« Je pense que cela a très bien fonctionné car ils ont fait un bon scénario, et nous avons fait de notre mieux avec lui. »

La bagarre a peut-être commencé en 1997 lorsque Pauline a été nominée pour un BAFTA pour son jeu dans The Sculptress, ce qui l’a amenée à demander un salaire plus élevé pour son rôle dans Birds of a Feather.

Récemment, Linda, panéliste de Loose Women, a laissé Pauline en dehors d’une publication Instagram rendant hommage à ses « filles préférées », après près de 50 ans d’amitié.

Son message comprenait plusieurs clichés avec ses co-stars de Loose Women, y compris une image avec Nadia Sawalha de son retour émotionnel à la série l’année dernière.

Le message était sous-titré: « Quelques-unes (mais pas toutes) de mes filles préférées #Galentine. »

Les partisans de Linda ont rapidement noté que Pauline était absente de l’hommage, comme l’un d’eux a commenté: «Pouvons-nous voir l’un de vous et Pauline?»

Un autre a ajouté: « @ lindarobson58, où est Pauline Quirke? »

Un troisième a écrit: «Le fait que Pauline soit absente est très décevant. Les amis devraient pouvoir tout conquérir. »

Pauline et Linda ont joué des sœurs dans la comédie, et en tant que meilleures amies d’enfance de la vie réelle, elles correspondaient parfaitement aux rôles.

Cependant, les fréquents combats à l’écran entre leurs personnages Sharon et Tracey Stubbs peuvent s’être infiltrés dans la vie réelle des acteurs, suscitant des craintes pour l’avenir du programme de longue date.

Les initiés ont déclaré qu’il y avait eu «des problèmes réels et tendus» qui ont conduit Pauline à refuser de participer au spectacle du 30e anniversaire en 2019.

En conséquence, Linda s’est rapprochée de la co-star Lesley, qui joue le voisin mangeur d’hommes Dorien Green, et le couple a décidé de ne pas inviter Pauline à jouer dans la spéciale de Noël 2020.

Les retombées marquent la fin du personnage très apprécié de Pauline, Sharon, dont les récentes absences ont été expliquées par le personnage partant en croisière.

Le trio est devenu célèbre en 1989 lorsque Birds Of A Feather a été diffusé pour la première fois sur BBC1, il a suivi la vie de deux sœurs qui ont emménagé ensemble après que leurs maris aient été emprisonnés pour vol à main armée et ont couru pendant neuf ans impressionnants.

En 2014, il a été relancé sur ITV par ses écrivains et créateurs originaux Laurence Marks et Maurice Gran et a continué à être une émission très appréciée.