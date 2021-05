Linda Robson dit que les rumeurs de querelle avec la co-star de Birds Of A Feather, Pauline Quirke, sont une «  charge de codswallop  »

LINDA Robson a rompu son silence sur la querelle rapportée avec sa co-star Birds Of A Feather Pauline Quirke – en disant: « C’est un tas de vieux codswallop. »

Dans sa première interview depuis qu’il a été suggéré que Pauline s’était brouillée avec les stars de l’émission BBC1, Linda a déclaré qu’ils étaient toujours amis.

Linda Robson dit qu'il n'y a pas eu de brouille avec Pauline Quirke

Il y avait eu une confrontation présumée avec Lesley Joseph devant les toilettes du studio de télévision.

Linda, 63 ans, qui joue Tracey Stubbs depuis 1989, insiste également sur le fait que la seule raison pour laquelle Pauline, 61 ans, a manqué la spéciale de Noël de l’année dernière était parce qu’elle voulait s’éloigner des projecteurs.

Abordant la «querelle irréconciliable», elle a déclaré au Sun dimanche: «Ne faites pas attention à ce que vous avez entendu à propos de ma brouille avec Pauline. C’est un tas de vieux codswallop.

«Pauline a tout simplement choisi de ne pas faire Birds Of A Feather. Elle veut se concentrer sur son académie de théâtre, c’est tout.

Pauline et Linda sur Birds of a Feather dans les années 90

AMIS D’ENFANCE

«Nous nous connaissons depuis l’âge de dix ans. Nous sommes amis. Pauline reviendra-t-elle au spectacle? Je ne sais pas.

«Je sais juste que la spéciale de Noël s’est très bien déroulée. ITV était vraiment, vraiment ravi.

Pauline, qui a joué la sœur de Tracey Sharon Theodopolopodous dans la comédie à succès, et Linda étaient les meilleures amies d’enfance.

Les Londoniens se sont rencontrés à l’école de théâtre Anna Scher d’Islington à la fin des années 60 et sont apparus pour la première fois à la télévision ensemble dans Pauline’s Quirkes au milieu des années 70.

Pauline Quirke, Linda Robson et Lesley Joseph, qui joue le snooty Dorien Green

Mais c’était Birds Of A Feather, qui attirait autrefois 15 millions de téléspectateurs par semaine, pour lesquels la paire est devenue la plus connue.

Pourtant, en février, il y a eu des allégations selon lesquelles leur relation s’était rompue après une prétendue dispute sur le plateau des studios Teddington. La dispute aurait été la raison pour laquelle Pauline a refusé de participer au spectacle du 30e anniversaire en 2019 et au spécial de Noël un an plus tard. Linda réfute cela.

Le favori de la télé qui a lancé le nouveau podcast Growing Bolder, qui célèbre la vie après 50 ans, est également proche de la co-star Lesley, 75 ans, qui joue le snooty Dorien Green.

Linda a déclaré: «Elle est géniale. Lesley habite près de moi à Wandsworth alors j’irais avec mon mari et nous laissions les choses à sa porte.

«Ce sont surtout des choses amusantes comme des pinces de dame pour arracher les cheveux de son menton, ce genre de choses, des choses amusantes.

«Et puis des fleurs et ça. Mais Pauline vit dans le Buckinghamshire, il n’est donc pas aussi facile de se rendre au sien. Je n’ai pas laissé de drôles de choses à sa porte.

Linda est mariée à Mark Dunford depuis 1990 et ils partagent leur fille Roberta, 25 ans, et leur fils Louis, 29 ans. Elle a également sa fille Lauren, 38 ans, issue d’une relation précédente.

Depuis 2012, elle participe régulièrement à l’émission de jour à succès Loose Women d’ITV1.

Elle a dit: «Mon surnom est Nanny Linda ou Baggy Mouth parce que je dis toujours les choses comme je les vois.

«Parfois, j’ai des ennuis pour cela, mais je dis toujours la vérité. C’est vraiment comme une famille. Nous sommes tous là l’un pour l’autre et c’est ce que j’aime dans la série.

«Nous nous soutenons toujours si quelque chose ne va pas, ou si quelque chose est dit que nous n’aurions pas dû dire. Linda attribue à ses copains Loose Women de lui avoir sauvé la vie après que sa co-star Stacey Solomon l’ait renvoyée précipitamment à Londres après un voyage entre filles à Ibiza en 2018 afin qu’elle puisse entrer en cure de désintoxication. Linda s’était tournée vers l’alcool pour l’aider à faire face à l’anxiété et a dit plus tard qu’elle avait eu envie de mourir.

Elle pense que son anxiété provient de 2008, lorsque l’ami de son fils Louis, Ben Kinsella, a été poignardé à mort alors que le couple était en train de célébrer leur GCSE. Le meurtre de l’adolescent de 16 ans a conduit à des manifestations contre la criminalité au couteau dans la capitale et à une révision des lois sur la condamnation des crimes au couteau.

Lors de sa rupture, Linda a rappelé: «Toutes les femmes lâches étaient si favorables.

«Nous étions à Ibiza, nous avons eu une sorte de panne et Stacey est rentrée chez moi tôt. Toutes les femmes lâches étaient super. Tout le temps, je n’étais pas, alors ils sonnaient tout le temps. Quelques-uns d’entre eux sont venus me voir et ça, alors oui, c’était vraiment sympa, ils ont été géniaux.

«J’ai réussi à rester positif en lock-out et je reste occupé. Le simple fait de pouvoir aller au supermarché pour sortir de chez soi, faire du shopping, ça a vraiment été une bouée de sauvetage.

«J’ai nettoyé chaque armoire. Je n’ai plus de choses à faire maintenant. Il n’a pas basculé dans ce que c’était avant. «

Une étrange rumeur à propos de Loose Women a allégué que deux de ses hôtes étaient plus que de simples copains.

Linda a déclaré: «Jamais dans un million d’années. Je ne connais personne qui pourrait l’être. Tout le monde est marié et heureux.

«En d’autres termes, je n’ai remarqué aucune des autres femmes lâches qui me regardaient d’une manière particulière.» L’émission a même conduit à une rencontre bizarre avec Elton John après que Linda eut un «rêve sexy» sur la superstar.

Le soleil

Linda parle également de l'étrange rumeur selon laquelle deux des hôtes hôtes de Loose Women seraient plus que de simples copains

Elle a déclaré: «Loose Women organise des réunions improbables. Un jour, je me suis réveillé et j’ai eu vraiment honte parce que j’avais fait un rêve sexy à propos d’Elton.

«Je pensais: ‘J’espère que mon mari Mark ne le saura pas’. C’était si réel.

«Une de nos maquilleuses connaît Elton et, parce qu’elle allait le voir, j’ai envoyé une note disant: ‘Cher Elton, je viens de lire votre livre et j’aimais aussi Rocket Man. Vous souvenez-vous de la nuit que nous avons passée ensemble sur l’Eurostar? »

«Quelques jours plus tard, à ma grande surprise, il m’a répondu:« Chère Linda. Ce n’était pas l’Eurostar. C’était l’Orient Express et nous avons fait tellement de bruit qu’ils nous ont rejetés ».

«Il a un grand sens de l’humour. Je ne m’attendais pas à ce qu’il réponde, jamais dans un million d’années.





Bien qu’elle soit encore une femme lâche, Linda profite également de sa ligne de touche avec le podcast Growing Bolder. Un épisode parlait de son courage de faire du parachutisme. Elle a déclaré: «J’ai fait plus dans la soixantaine que dans la cinquantaine. Nous parlons de personnes intéressantes et de ce que c’est que de vieillir et de devenir plus audacieux.

Mais Linda n’a pas exclu plus d’acteur et lorgne l’une des plus grandes émissions à la télé. Elle a dit: «J’aimerais aussi faire un peu plus de drame. J’ai joué pendant des années et des années, mais depuis Loose Women, je suis devenue plus une célébrité qu’une actrice donc il n’y a pas eu beaucoup d’offres. J’adorerais en faire.

«J’aimerais faire Line Of Duty. Je serais probablement la dame du thé.