Linda Robson de Loose Women rompt le silence sur la « crise du mariage » et la « querelle » avec les stars de Birds of a Feather

La star de LOOSE Women, Linda Robson, a versé de l’eau froide sur les affirmations selon lesquelles son mariage est en crise, le qualifiant de « charge d’ordures ».

L’actrice très appréciée, âgée de 65 ans, est mariée à son mari Mark Dunford depuis 33 ans.

Getty

INSTAGRAM/LESLEY JOSEPH

Linda avec ses copains Birds of a Feather Lesley Jospeh, à gauche, et Pauline Quirke[/caption] Rex

Plus tôt cette année, des sources ont affirmé que le couple était sur les rochers avant que Linda, maman de trois enfants, ne parte en vacances en famille en Espagne sans son autre moitié.

Mais dans une interview exclusive avec The Sun, Linda a confirmé qu’ils étaient toujours ensemble.

« C’est un tas d’ordures », a-t-elle dit à propos des histoires. « Nous vivons toujours ensemble. Nous aimons tous les deux nos enfants plus que tout au monde, évidemment vous avez quelques ratés dans chaque mariage. Nous sommes mariés depuis 33 ans, donc ça ne va pas être simple, mais nous sommes toujours ensemble pour le moment.

La star de la télévision a comparé les spéculations entourant sa relation avec Mark aux années de rapports selon lesquels elle était enfermée dans une querelle amère avec sa co-vedette de Birds of a Feather et amie d’enfance Pauline Quirke.

Elle a poursuivi: «On me demande sans cesse partout. C’est comme la rumeur moi et Pauline ne nous parlons pas. Nous sommes meilleurs amis. Nous sommes meilleurs amis depuis l’âge de 10 ans.

« Ça me bouleverse vraiment à chaque fois que je rencontre quelqu’un qui dit : ‘Oh, tu t’es fâché’. Non, nous ne nous sommes pas disputés. Je la vois tout le temps, elle vient chez moi, je vais chez elle. Et nous sommes de très bons amis, et nous serons toujours de très bons amis. Et Lesley [Joseph] aussi. »

Linda a joué Tracey Stubbs et Pauline sa sœur Sharon, dans la sitcom à succès qui a suivi les frères et sœurs alors qu’ils emménageaient ensemble après que leurs maris aient été emprisonnés pour vol à main armée.

Le personnage de Lesley, Dorien, était leur voisin snob, avec qui ils continueraient à se lier d’amitié et à faire toutes sortes de méfaits.

Le trio a obtenu le statut de trésor national au cours de trois décennies avec la majorité des 12 séries de sa première série de 10 ans à partir de 1989 avec une moyenne de 12 millions de téléspectateurs.

« Nous avons traversé tellement de choses ensemble tous les trois », a déclaré Linda. « Cela fait plus de 20 ans qu’il a fonctionné, par intermittence. Nous avons eu des naissances, des décès, des funérailles – je suis allé aux funérailles de la mère de Lesley, ils sont venus aux funérailles de ma mère, nous étions tous aux mariages les uns des autres. Nous avons beaucoup d’histoire ensemble.

Linda a précédemment adressé sa balade en solo à Majorque sur Loose Women, expliquant comment elle s’est invitée au voyage avec sa fille aînée Lauren et ses petits-enfants.

Alors que le soleil et le coucher étaient parfaits, ce n’étaient pas des vacances sans incident.

Linda se souvient d’un accident embarrassant qui a laissé derrière elle un restaurant plein de gens qui la regardaient.

Elle a déclaré: « Mes neveux étaient sur un scooter et j’ai dit: » Allez-y alors « . Alors je suis monté sur le scooter, j’ai roulé avec juste ma jambe et, tout d’un coup, j’ai appuyé sur ce bouton et le scooter a décollé – c’était électrique. Je me suis retrouvé à genoux avec mon cul en l’air. Et tout le monde dans le restaurant s’est levé pour jeter un coup d’œil [laughs].”

De retour en Grande-Bretagne, Linda soutient une cause qui lui tient à cœur.

La star fait la promotion du cannabis médicinal avec Releaf pour réduire la stigmatisation qui l’entoure après avoir constaté de visu les avantages qu’il peut apporter aux personnes souffrant de cancer et de maladies chroniques.

L’un de ces cas concernait un jeune garçon appelé Deryn Blackwell, qui souffrait de deux formes de cancer rare à l’âge de huit ans seulement.

Linda a expliqué : « Sa mère m’a téléphoné. Je me suis lié d’amitié avec eux et j’avais l’habitude d’aller lui rendre visite, ainsi qu’à sa mère, son père et son frère à Bristol, et elle m’a appelé et m’a dit : « Pouvez-vous monter parce que je ne pense pas qu’il soit très long ».

« Alors je suis allé à l’hôpital de Bristol et je suis allé le voir pour lui dire au revoir. C’était vraiment triste. Et puis quelques semaines plus tard, elle m’a téléphoné et m’a dit: « Tu ne le croiras pas, mais il va vraiment très bien ». Ils l’ont mis sous cannabis médicinal. La dernière fois que je lui ai parlé, il travaillait pour Heston Blumenthal. C’est donc la première expérience que j’ai eue avec lui.

Puis, en 2018, Linda a participé à Gone To Pot d’ITV avec Pam St Clement, Christopher Biggins, Bobby George et John Fashanu.

Les cinq stars ont parcouru les États-Unis dans un bus psychédélique explorant les différentes utilisations du cannabis.

Elle a déclaré: «Nous avons fait le tour de l’Amérique – San Francisco, LA, Denver, Colorado – pour découvrir tous les avantages et les inconvénients du cannabis et, à la fin, nous avons décidé tous les cinq qu’il devrait être légalisé parce que nous l’avons vu. beaucoup de gens, il avait aidé.

« Nous avons rencontré une jeune fille de sept ou huit ans, elle avait jusqu’à 90 crises par jour. Après avoir pris le cannabis, ils l’ont mélangé à sa nourriture et ils l’ont réduit de 75 %.

Et plus près de chez nous, il y a des amis et des proches qui en profitent également.

Linda a déclaré : « L’un des meilleurs amis de mon mari a une très mauvaise sclérose en plaques et mon mari va le voir tous les soirs, fait ses enroulements pour lui, l’aide. Il habite à 10 minutes de chez nous et Mark va le voir tous les soirs juste pour s’assurer qu’il va bien.

« Ma sœur a eu un cancer du sein et elle prend de l’huile de cannabis sous la langue tous les jours, et cela l’a définitivement aidée. Quand elle était en chimio, elle était tellement malade, mais après avoir pris du cannabis, cela l’a également aidée à lutter contre sa maladie.

« Si j’avais quelque chose, je le prendrais certainement, à 100%, sans même m’en soucier, même si j’étais arrêté. »

TVI

La star a participé à Gone To Pot en 2018[/caption] TVI

Linda faisait partie d’un groupe de célébrités explorant la consommation de cannabis aux États-Unis[/caption]