Linda Robson de Loose Women révèle qu’elle est «en pourparlers» pour rejoindre EastEnders en tant que mère de Lola Pearce

LINDA Robson a révélé qu’elle envisageait un rôle dans EastEnders pour jouer la mère de Lola Pearce, en phase terminale.

La mère de Lola n’a jamais été vue à l’écran bien qu’elle ait été mentionnée à plusieurs reprises, et Linda a dit qu’elle aimerait le rôle.

Linda Robson est en pourparlers pour rejoindre EastEnders pour un petit rôle[/caption]

Danielle Harold joue Lola Pearce, malade en phase terminale, dans EastEnders[/caption]

L’actrice de Birds of a Feather et la star de Loose Women ont rencontré l’actrice de Lola Danielle Harold aux National Television Awards et le couple s’est bien entendu.

Linda, 64 ans, a déclaré: «J’ai en fait parlé à EastEnders.

« Ils recherchent la maman de Lola. Elle ne va pas très bien, n’est-ce pas ? Je ne regarde pas les feuilletons donc je ne sais pas, mais je l’ai rencontrée aux NTA l’autre jour, et elle a dit qu’elle aimerait que je joue sa mère.

Linda a de nouveau été approchée lors de la remise des prix par quelqu’un dans les coulisses du feuilleton de la BBC et l’actrice a confirmé son intérêt à se rendre à Albert Square.

Elle a déclaré: “Je ne sais pas si c’est le directeur de casting qui est venu me voir aux NTA et m’a dit:” Comment se fait-il que vous n’ayez jamais été sur EastEnders?

“Et j’ai dit:” C’est parce que tu ne m’as jamais demandé. Et il a dit, ‘Eh bien, nous vous le demandons maintenant.’





«Ce serait bien parce que j’aimerais faire du théâtre. Je viens de faire deux épisodes de Hapless et ensuite j’ai fait Sumotherhood avec Adam Deacon.

Elle a ajouté: “Je n’aimerais pas être une habituée, parce que je ne pourrais pas faire Loose Women, ça ne me dérangerait pas de faire un passage comme un mois là-bas ou quelque chose comme ça.”

Un initié d’EastEnders a déclaré au Sun: “C’est agréable d’entendre que Linda aimerait jouer un rôle dans la série, mais aucune conversation officielle n’a eu lieu avec elle.”

Le personnage de Lola a été présenté pour la première fois en 2011 lorsque son beau-père Billy Mitchell (Perry Fenwick) et sa petite amie d’alors Julie Perkins (Cathy Murphy) ont décidé de retrouver Dan Pearce, le fils qu’elle avait abandonné pour adoption.

Après avoir appris que Dan était décédé, ils ont entrepris de retrouver sa fille de 15 ans, Lola, qui avait été prise en charge.

Le personnage a reçu un coup choquant plus tôt ce mois-ci lorsqu’elle a appris qu’elle avait reçu un diagnostic de tumeur au cerveau.

Le Sun a contacté EastEnders pour un commentaire.

Linda est surtout connue pour son rôle dans Birds Of A Feather[/caption]