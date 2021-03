Linda Robson casse la couverture après une «  dispute enflammée avec l’ex-meilleure amie Pauline Quirke  »

Linda Robson a été photographiée pour la première fois depuis que des rapports suggéraient qu’elle s’était brouillée avec sa co-star Birds of a Feather Pauline Quirke.

La star de Loose Women, 62 ans, a travaillé avec l’actrice de temps en temps depuis la fin des années 1980, lorsque les deux sont devenus célèbres dans la sitcom à succès de la BBC.

Cependant, Pauline était absente de la spéciale de Noël de l’année dernière et un rapport ultérieur a suggéré qu’elle avait eu une brouille massive avec Linda et son collègue Lesley Joseph.

Linda a maintenant été repérée pour la première fois depuis que l’histoire a émergé.

L’actrice a été photographiée en train de marcher jusqu’à sa voiture, emmitouflée dans un manteau d’hiver chaud et un bonnet à pompon bleu marine.

Des rumeurs de problèmes parmi les oiseaux d’une plume sont apparues pour la première fois le mois dernier, lorsque The Sun a rapporté que Linda et Lesley ne parlaient plus à Pauline après une série d’arguments.

Il a été suggéré qu’une dispute particulièrement désagréable entre Pauline et Lesley a laissé l’amitié entre les trois étoiles en lambeaux.







(Image: CLIQUEZ SUR NOUVELLES ET MÉDIAS / NHPIX)



Une source a déclaré: «Le nadir est survenu au cours d’une étonnante rangée aux studios Teddington, culminant avec Pauline et Lesley s’affrontant, nez à quelques centimètres, en dehors des loos des femmes.

« Ils ont été essentiellement séparés par des membres d’équipage stupéfaits. Les choses se sont rapidement dégradées à partir de là. »

Ils ont ajouté: « Linda ne croit pas qu’ils parleront plus jamais. »







(Image: CLIQUEZ SUR NOUVELLES ET MÉDIAS / NHPIX)









(Image: CLIQUEZ SUR NOUVELLES ET MÉDIAS / NHPIX)







Il est apparu plus tard que Lesley avait publié une photo sur son Instagram l’année dernière pour promouvoir le spécial de Noël 2020, mais Pauline avait été rognée.

Linda a ensuite alimenté les rumeurs d’une querelle lorsqu’elle a publié un hommage «Galentine’s Day» à ses amies et collègues le mois dernier – et Pauline était absente des clichés.

L’émission spéciale de Noël diffusée l’année dernière mettait en vedette Linda et Lesley, mais le personnage de Pauline, Sharon, n’était pas dans l’émission.







(Image: CLIQUEZ SUR NOUVELLES ET MÉDIAS / NHPIX)







(Image: Lesley Joseph / Instagram)



L’absence de Sharon s’explique par le fait qu’elle est coincée sur un bateau de croisière près du Costa Rica.

Linda avait précédemment annoncé la nouvelle de l’émission spéciale de Noël lors d’une apparition sur Loose Women, et a déclaré que Pauline avait décidé de renoncer à jouer.

Elle a expliqué: «Pauline ne l’a pas fait, elle ne le voulait pas cette année, elle veut abandonner le théâtre et elle veut continuer avec son académie de théâtre.







(Image: FremantleMedia Ltd / REX / Shutterstock)









« Elle nous a vraiment manqué, mais c’est son choix. »

Linda et Pauline ont d’abord travaillé ensemble sur le film de 1970 Junket 89 avant de se faire connaître ensemble en jouant les meilleurs amis sur Birds of a Feather, qui a débuté en 1989.

L’émission a duré jusqu’en 1998 avant d’être relancée en 2014.