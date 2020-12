C’était la nouvelle qu’elle redoutait. Assise en face de son oncologue, Linda Nolan a appris que de nouvelles tumeurs étaient apparues dans son foie.

Lorsque la star, qui a un cancer du sein secondaire incurable, est rentrée à la maison, elle a fermé sa porte d’entrée et a sangloté.

Mais alors qu’elle accepte le dernier revers de sa lutte de 14 ans contre la maladie, Linda insiste sur le fait qu’elle vise à être ici pour autant de Noël que possible. Et nous pouvons révéler qu’elle sort encore une fois.

Le chanteur de 61 ans raconte: «Je savais quand je suis entré dans la salle pour mon rendez-vous parce que je pouvais voir le comportement du consultant.

«Il s’est tourné vers moi et m’a dit que le scanner avait montré quelque chose sur mon foie. J’ai demandé si c’était un cancer et il a dit oui.

«C’est effrayant, je ne vais pas mentir. J’essaie d’être optimiste et positive, mais j’ai eu une très mauvaise journée à mon retour.







Linda a essayé de donner un visage courageux à ses célèbres frères et sœurs Nolan.

Elle ajoute: «J’ai dit à mes sœurs que tout allait bien mais quand je suis entrée chez moi, j’ai pleuré. J’avais besoin de pleurer parce que j’ai peur de mourir.

Linda a eu un cancer du sein en 2006, une cellulite et un lymphœdème au bras en 2007 et un cancer secondaire au bassin en 2017.

En mars, elle a découvert que la maladie s’était propagée à son foie et elle a subi une chimiothérapie, qui s’est terminée en septembre.

Linda a ensuite dû attendre deux mois pour savoir si le cancer avait diminué, mais a découvert il y a deux semaines que davantage de tumeurs avaient été trouvées sur l’organe.





Elle ajoute: «Quand on m’a dit que j’avais besoin de plus de chimiothérapie, j’ai pensé: ‘Oh mon Dieu, mes cheveux repoussent.’ C’est une chimiothérapie orale, 10 comprimés par jour.

«Cela signifie que je prends 26 comprimés par jour maintenant. J’ai demandé combien de temps je prendrais les comprimés de chimiothérapie et il a répondu aussi longtemps qu’ils agiraient.

La star n’a pas demandé de pronostic en disant: «Je ne veux pas savoir si j’ai 18 mois, deux ans ou autre. C’est déjà assez de penser à tout cela dans ma tête. Mais tout ce que je veux pour Noël, c’est d’être là pour encore quelques Noëls.

«Ce serait le meilleur cadeau de tous, être ici aussi longtemps que possible. Le consultant était très optimiste et a dit qu’il n’y avait aucun moyen de parler de la dernière année de ma vie.







Linda est déterminée à rester positive mais elle admet. «J’ai de la chance que ce soit traitable, mais je l’aborde en pensant: ‘Cela pourrait être mon dernier Noël’.»

C’est quelque chose qu’elle a également adopté en 2017 et ajoute avec un petit rire: «Je suis devenue folle, j’ai acheté un iPad à Maureen et j’ai envoyé Denise avec sa compagne dans un bel hôtel.

«Puis, en 2018, j’ai dit: ‘Vous recevez des cadeaux, je suis toujours là.’» Le cancer a donné à Linda une nouvelle vision de la vie.

Elle emmène sa chienne Betty Boo, un cadeau de sa sœur Coleen, se promener tous les jours pour rester en bonne santé et a juré de profiter de chaque instant possible, se sentant libre de dire non aux emplois qui interfèrent avec les moments familiaux.

Linda, qui a perdu son mari Brian en 2007, a recommencé à se fréquenter.

Elle dit: «J’ai parlé à quelqu’un sur une application de rencontres. Nous nous sommes rencontrés dans le parc, nous avons emmené Betty faire une promenade pour faire connaissance.

«C’était sympa et je pourrais le revoir, mais je ne voudrais pas trop m’impliquer avec qui que ce soit pour le moment car je ne sais pas combien de temps je vais rester ici. J’ai eu l’amour de ma vie, mais ce serait bien d’avoir quelqu’un avec qui passer du temps.

Linda est déterminée à être ouverte au sujet de son cancer pour s’assurer que les autres ne se sentent pas si seuls. Elle ajoute: «Je ne peux pas imaginer avoir à vivre cela par vous-même. J’ai eu tellement de beaux messages sur les réseaux sociaux.

«Il y a quelques femmes à qui je parle, je les aide à faire leur chimio en ce moment.

Linda fait partie d’un clan familial serré composé des sœurs Bernie, Anne, Denise, Maureen et Coleen, et des frères Tommy et Brian.

Les sœurs, qui ont vendu 30 millions de disques dans le monde sous le nom de The Nolans, ont récemment filmé une série documentaire.

Dans À la maison avec les Nolans, ils chercheront s’il existe un gène du cancer dans leur famille et chercheront la demi-sœur qu’ils n’ont jamais rencontrée.







Il se concentrera également sur les voyages d’Anne et Linda contre le cancer.

Linda dit: «J’ai filmé la série sans ma perruque. Mes sœurs m’ont toutes dit: «Je suis tellement impressionnée par la façon dont vous avez géré le problème des cheveux. Le seul qui m’ait traité de chauve est ma petite-nièce de quatre ans, Roma.

«Elle roulait sur le sol en riant aux éclats quand elle m’a vu.

« Les enfants vous font réaliser que rien de tout cela n’a d’importance. » Anne, qui a vaincu le cancer du sein il y a 20 ans, a reçu un diagnostic de stade trois de la maladie en avril. Son cancer est guérissable et on lui a dit qu’il avait pratiquement disparu.

Linda dit: «Je suis ravie pour Anne. C’était formidable d’avoir les nouvelles. Linda pense que Bernie, décédée d’un cancer du sein en 2013, la voudrait bien contre la maladie, tout comme Brian.

Elle ajoute: «Ce ne serait que de vraies pensées positives de leur part. Il ne se passe pas un jour où je ne pense pas à Bernie.







Et Linda, qui admet s’être sentie suicidaire après la mort de Brian, est déterminée à ne pas abandonner.

Elle dit: «Je ne veux absolument pas mourir. Je veux être ici mais en 2007 je voulais mourir.

Linda pense que tout le monde devrait écrire une lettre avec ses souhaits pour le moment venu.







Elle dit. «Je pense que je vais aller dans un beau jardin au paradis et Bernie m’attendra avec un gin tonic. Ensuite, Brian passera au coin de la rue avec ma mère et mon père.

«Je suis désespéré de revoir Brian mais je ne suis pas prêt pour le moment.