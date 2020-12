Linda Nolan a révélé qu’elle mourrait si elle attrape un coronavirus, selon ses médecins.

La chanteuse de Nolans, 61 ans, s’est ouverte sur la tragique nouvelle et a informé les fans qu’elle et sa sœur Anne, 70 ans, étaient toutes deux à haut risque après avoir reçu un diagnostic de cancer pendant la pandémie.

Les sœurs ont été diagnostiquées avec la maladie à quelques jours d’intervalle en mars.

Linda lutte contre un cancer du foie incurable, tandis qu’Anne souffre d’un cancer du sein.

Et Linda dit qu’elle et sa sœur ont été averties par les médecins de rester en sécurité, des professionnels lui disant qu’elle «mourra» si elle contracte Covid et la grippe en même temps.

La star, qui est la soeur de Loose Women’s Coleen Nolan, a déclaré à The Express: «Si j’attrape la grippe et que Covid, je mourrai.







(Image: ITV)



« C’est ce que ma sœur Anne et moi avons appris, nous mourrons parce que nous n’avons rien contre quoi nous battre, parce que la chimiothérapie épuise votre système immunitaire. »

Linda a révélé à quel point il est important pour ses adeptes de recevoir le vaccin gratuit contre la grippe s’ils y ont droit, comme elle.

Elle a ajouté: « Il est donc extrêmement important que vous l’obteniez [the jab] et le truc, c’est que c’est si simple que cela prend 10 minutes de votre journée. «







(Image: Julian Hamilton / Daily Mirror)



Sa sœur aînée Denise, 68 ans, s’est jointe à la discussion, ajoutant que Linda avait dit aux gens dans les magasins de mettre leur masque s’ils n’en portaient pas.

Denise a révélé que sa sœur avait dit aux gens: « C’est bon pour vous, mais si vous me donnez Covid, je mourrai ».

Linda a vécu avec Denise après son diagnostic.







(Image: ITV / REX / Shutterstock)



Elle a terminé sa chimiothérapie et attend les résultats de ses examens.

La star a « croisé les doigts » pour les résultats du test car elle et Anne veulent recevoir de « bonnes nouvelles ».