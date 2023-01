Linda Fruhvirtova domine la vague d’excellence tchèque à l’Open d’Australie

Toutes les quelques années, sans faute, un nouveau groupe de jeunes joueuses émerge, prêt à consolider la réputation de la République tchèque comme l’une des nations dominantes du tennis féminin. En Australie, le processus se déroule une fois de plus. Samedi, Linda Fruhvirtova, 17 ans, a atteint pour la première fois le quatrième tour d’un tournoi du Grand Chelem en battant sa compatriote Marketa Vondrousova, elle-même une ancienne prodige tchèque, 7-5, 2-6, 6-3 pour se qualifier. . Alors que les deux joueuses étaient aux prises avec des problèmes physiques dans les dernières étapes d’une rencontre dramatique, Fruhvirtova a scellé la victoire en jouant un tennis clair et concentré dans les moments décisifs alors qu’elle se remettait d’une panne dans le troisième set. Alex de Minaur atteint les huitièmes de finale de l’Open d’Australie avec une victoire sur Benjamin Bonzi Lire la suite Cette victoire marque une nouvelle étape pour l’un des jeunes joueurs les plus prometteurs du circuit. L’année dernière, Fruhvirtova a percé en battant Victoria Azarenka en route vers le quatrième tour de l’Open de Miami. Après s’être qualifiée pour son premier tableau principal du Grand Chelem à l’US Open, elle a remporté son premier titre WTA à Chennai en septembre. Elle est désormais la plus jeune joueuse du top 100. Les adolescents tchèques ont déjà marqué certaines des plus grandes histoires de l’année jusqu’à présent. La saison 2023 a commencé par une course surprise de la coéquipière junior de Fruhvirtova, Linda Noskova, 18 ans, qui a atteint la finale à Adélaïde après les qualifications, battant deux des 10 meilleures joueuses en cours de route. Alors que Noskova tombait au premier tour des éliminatoires de l’Open d’Australie, fatiguée par ses efforts à Adélaïde, deux autres adolescentes tchèques volaient la vedette en atteignant le tableau principal : Sara Bejlek, 16 ans, et la sœur cadette de Fruhvirtova, Brenda, devenue l’un des plus jeunes joueurs à se qualifier pour le tableau principal d’un chelem à 15 ans. Alors que Linda s’établissait dans le top 100 l’année dernière, Brenda a construit son classement en déchirant les événements ITF de niveau inférieur, remportant huit titres de 25 000 $. Désormais projetée à la 129e place du classement en direct, Brenda progresse à un rythme encore plus rapide que sa sœur aînée et ce n’est qu’une question de temps avant qu’elle ne la rejoigne dans le top 100. Les spectateurs brandissent le drapeau tchèque après que Linda Fruhvirtova ait obtenu sa place au quatrième tour. Photographie : William West/AFP/Getty Images Au quatrième tour, Linda affrontera la Croate Donna Vekic pour son premier quart de finale du Grand Chelem. Plus tôt, Vekic a facilement battu Nuria Párrizas Díaz d’Espagne 6-2, 6-2. Pendant ce temps, Aryna Sabalenka a renforcé son statut de favorite à l’Open d’Australie alors qu’elle déchirait Elise Mertens, la 26e tête de série, 6-2, 6-3 pour atteindre le quatrième tour. Inscrivez-vous pour Le récapitulatif Newsletter hebdomadaire gratuite Le meilleur de notre journalisme sportif des sept derniers jours et un aperçu de l’action du week-end

Après avoir souffert de problèmes de service pendant une grande partie de la saison dernière, Sabalenka a servi avec confiance et efficacité en commençant l’année en remportant son 11e titre en carrière à Adélaïde. Elle n’a toujours pas lâché un set en 2023.