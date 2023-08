Linda Evangelista voulait une « éducation normale » pour son fils, fait l’éloge de sa belle-mère Salma Hayek

Les mannequins Cindy Crawford, Christy Turlington, Linda Evangelista et Naomi Campbell ont dominé les couvertures de magazines et les médias dans les années 80 et 90.

Mais maintenant, disent-ils, ils sont heureux de s’éloigner des projecteurs.

Les quatre femmes partagent la couverture du numéro de septembre de Vogue américain et britannique, promouvoir un nouveau documentaire « The Super Models » sur Apple TV + et partager un aperçu de leur vie de mannequin hors service.

Evangelista partage son fils, Augie, avec François-Henri Pinault, l’époux actuel de Salma Hayek. Malgré leur renommée et leur argent, elle dit vouloir une « éducation normale » pour son fils.

Evangelista dit que le Madison Square Garden avait l’habitude d’appeler et de lui proposer des places sur le terrain, « mais ensuite ils ont cessé de demander ».

« Loin des yeux, loin du cœur », dit-elle. « Maintenant, nous achetons nos billets et nous nous asseyons avec les fans qui saignent du nez. Ça nous va. Je voulais que mon enfant ait une éducation très normale.

« Nous sommes allés chez Chanel il y a quelques semaines pour obtenir un cadeau, et nous avons attendu une demi-heure pour entrer », a-t-elle poursuivi.[Augie] dit : ‘N’y a-t-il pas quelqu’un que tu pourrais appeler ?’ Je ne veux pas d’enfant ayant droit. »

Elle a également fait l’éloge de Hayek, qui partage sa fille de 15 ans, Valentina, avec Pinault et est venue à la rescousse à Thanksgiving quand Evangelista est tombée malade.

« Elle a fait un festin – un beau, beau repas. Je lui avais dit que je n’allais pas faire Thanksgiving, je ne me sentais pas bien. Et elle a dit: » Oh oui, tu l’es: je viens. Et pouf, elle était là », a-t-elle dit.

Crawford dit qu’elle est également heureuse hors des feux de la rampe, en plaisantant qu’elle a pris du recul et qu’elle vient de devenir « la mère de Kaia », faisant référence à sa fille avec son mari Rande Gerber qui a suivi les traces de mannequinat de sa mère.

Turlington, qui a épousé l’acteur Edward Burns en 2003, a déclaré que la plupart des gens la connaissaient maintenant sous son nom d’épouse de Burns, et elle a dit qu’elle aimait ça. Elle a plaisanté en disant qu’elle aimait « être au sommet de l’alphabet, comme quand vous attendez votre examen des seins, et ils crient » Burns « . »

Elle a également déclaré que lorsque ses enfants, Grace, une étudiante de la NYU, et Finn, un lycéen, verraient le documentaire, elle s’attendrait à des plaintes concernant sa parentalité.

« Comme, qu’est-ce que tu veux dire par je ne peux pas aller ici ou là-bas? Quand tu avais 16 ans, tu étais dehors jusqu’à quatre heures du matin! » elle prédit qu’ils diront.

Campbell, maman d’une fille de 2 ans et d’un petit garçon né en juin de cette année, est la seule membre du groupe qui défile encore régulièrement sur les podiums, et elle voyage partout dans le monde avec sa fille.

« Elle roule avec ça », a déclaré Campbell. « Elle est allée en Afrique et au Moyen-Orient. Ce n’est pas facile et cela demande plus d’organisation, plus de planification, et cela changera quand elle ira à l’école. »

Le numéro de septembre 2023 de Vogue aux États-Unis est disponible dans les kiosques à journaux du pays le 22 août.