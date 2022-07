Linda Evangelista revient au mannequinat avec Fendi après avoir affirmé que le gel des graisses l’avait laissée “brutalement défigurée”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Linda Evangelista, la top-modèle qui a dit un jour qu’elle ne “se réveillerait pas avec moins de 10 000 dollars par jour”, se prépare pour son retour.

La femme de 57 ans, qui a affirmé que CoolSculpting l’avait laissée “déformée en permanence” et “brutalement défigurée”, est maintenant à l’affiche d’une nouvelle campagne publicitaire pour Fendi. Samedi, la maison de couture de luxe italienne a tweeté une photo glamour de la star et a taquiné ce qui allait arriver.

“Le 9 septembre 2022, #Fendi organisera un défilé de mode spécial à New York pour célébrer le 25e anniversaire de la #FendiBaguette, conçue par Silvia Venturini Fendi, et deux ans depuis que Kim Jones a rejoint la Maison en tant que directrice artistique de la couture et de la mode féminine, ” disait le tweet.

On pense que la collaboration est le premier concert de mannequin d’Evangelista depuis qu’elle a parlé de son “cauchemar” de chirurgie esthétique l’année dernière. L’icône canadienne, qui était l’un des mannequins les plus photographiés dans les années 90, a vécu dans l’isolement pendant environ cinq ans.

En septembre, Evangelista a intenté une action en justice et poursuivi la société mère de CoolSculpting, Zeltiq Aesthetics Inc., pour 50 millions de dollars de dommages et intérêts. CoolSculpting, une procédure de «congélation des graisses» approuvée par la FDA, est devenue populaire pour être une alternative non invasive à la liposuccion. Cependant, Evangelista a allégué qu’elle était incapable de travailler depuis qu’elle avait subi sept séances dans un cabinet de dermatologue d’août 2015 à février 2016.

Plus tôt cette année, Evangelista a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic d’hyperplasie adipeuse paradoxale (HAP), un effet secondaire rare qui affecte moins d’un pour cent des patients CoolSculpting dans lequel le processus de congélation provoque l’épaississement et l’expansion du tissu adipeux affecté. Evangelista a déclaré au magazine People que dans les trois mois suivant le traitement, elle avait remarqué des renflements sur le menton, les cuisses et la zone du soutien-gorge qui avaient grossi et durci.

“[My doctor] m’a dit qu’aucune quantité de régime et qu’aucune quantité d’exercice n’allait jamais régler le problème”, se souvient Evangelista.

Un représentant de CoolSculpting a déclaré au point de vente que la procédure “a été bien étudiée avec plus de 100 publications scientifiques et plus de 11 millions de traitements effectués dans le monde” et a ajouté que des effets secondaires rares comme l’HAP “continuent d’être bien documentés dans les informations CoolSculpting pour patients et soignants. »

Le 9 septembre 2022 #Fendi accueillera un défilé de mode spécial à New York pour célébrer le 25e anniversaire de la #FendiBaguetteimaginé par Silvia Venturini Fendi, et deux ans que Kim Jones a rejoint la Maison en tant que Directrice Artistique Couture et Femme. pic.twitter.com/k3aVgDqcTY — Fendi (@Fendi) 16 juillet 2022

Evangelista a déclaré que même après une deuxième liposuccion en juillet 2017, le PAH est revenu.

“Ce n’était même pas un peu mieux”, a-t-elle expliqué au point de vente. “Les renflements sont des saillies. Et ils sont durs. Si je marche sans ceinture dans une robe, j’aurai des frottements au point de presque saigner. Parce que ce n’est pas comme un frottement de graisse molle, c’est comme un frottement de graisse dure.”

Evangelista a également noté que sa posture a été affectée parce qu’elle ne peut plus “mettre mes bras à plat le long de mon côté”.

“Je ne pense pas que les designers voudront m’habiller avec ça”, a-t-elle ajouté, soulignant que le PAH sous son bras “dépassait de mon corps”.

“Je ne me regarde pas dans le miroir”, a admis Evangelista. “Ça ne me ressemble pas.”

Mais ces jours-ci, Evangelista a déclaré qu’elle espérait maintenant récupérer sa vie.

“J’espère pouvoir me débarrasser d’une partie de la honte et aider d’autres personnes qui sont dans la même situation que moi”, a déclaré Evangelista. “C’est mon but.”