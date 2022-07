Linda Evangelista règle l’affaire CoolSculpting – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Mediapunch/Shutterstock

Linda Evangéliste regarde devant. L’icône de la mode des années 90, 57 ans, a annoncé mardi 19 juillet qu’elle était “heureuse d’avoir réglé” son affaire CoolSculpting, après avoir déclaré qu’une procédure de congélation des graisses l’avait laissée “brutalement défigurée” il y a plusieurs années. “Je suis ravie d’avoir réglé l’affaire CoolSculpting”, a-t-elle écrit dans un communiqué officiel publié sur Instagram. “J’attends avec impatience le prochain chapitre de ma vie avec mes amis et ma famille, et je suis heureux de mettre cette affaire derrière moi. Je suis vraiment reconnaissant du soutien que j’ai reçu de ceux qui m’ont tendu la main.

Suite Nouvelles des célébrités

La nouvelle est arrivée juste après la publication de ses premières photos de mannequin depuis que la débâcle a rendu le modèle auparavant très visible reclus. Linda a été vue impeccable sur les photos pour Fendi dans une publication Instagram du 16 juillet. Elle a secoué des chapeaux Fendi en satin rose empilés et des sacs baguette Fendi argentés classiques dans la superbe publicité d’accessoires.

Linda a précédemment déclaré que la procédure CoolSculpting, qu’elle avait effectuée entre 2015 et 2016, lui avait laissé un changement d’apparence majeur – quelque chose qui s’est avéré traumatisant pour une personne dont le gagne-pain dépend de son apparence reconnaissable. “Aujourd’hui, j’ai fait un grand pas vers la réparation d’un tort que j’ai subi et que j’ai gardé pour moi pendant plus de cinq ans”, a-t-elle écrit via Instagram le 22 septembre.

“A mes followers qui se sont demandé pourquoi je n’avais pas travaillé alors que la carrière de mes pairs était florissante, la raison en est que j’ai été brutalement défiguré par la procédure CoolSculpting de Zeltiq. [It] a fait le contraire de ce qu’il avait promis. Il a augmenté, et non diminué, mes cellules graisseuses et m’a laissé déformé de façon permanente même après avoir subi deux chirurgies correctives douloureuses et infructueuses. J’ai été laissé, comme les médias l’ont décrit, “méconnaissable”.

Linda a déclaré que la procédure bâclée avait abouti à un diagnostic d’hyperplasa adipeuse paradoxale (HTAP). Elle est réapparue dans la vie publique et a été repérée en juin à New York. En février, elle a été photographiée en train de parcourir le marché de Chelsea à Manhattan.