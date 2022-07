Linda Evangelista “ravie” de régler l’affaire CoolSculpting de 50 millions de dollars après un traumatisme lié à la congélation des graisses : “Je suis vraiment reconnaissante”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Linda Evangelista a finalement réglé l’affaire CoolSculpting de 50 millions de dollars qu’elle a déposée des années après avoir affirmé que la procédure cosmétique non invasive de congélation des graisses l’avait laissée “défigurée en permanence” avec “des renflements et des saillies”.

Le mannequin de 57 ans a allégué qu’elle était « brutalement défigurée » et qu’elle avait été incapable de travailler après les séries de procédures « cauchemardesques » qui ont commencé d’août 2015 à février 2016.

On ne sait pas ce qu’Evangelista a reçu dans le règlement, ou les conditions négociées entre les deux parties.

“Je suis ravie d’avoir réglé l’affaire CoolSculpting”, a-t-elle partagé avec elle un million d’Instagram les supporters mardi.

“J’attends avec impatience le prochain chapitre de ma vie avec mes amis et ma famille, et je suis heureux de mettre cette affaire derrière moi. Je suis vraiment reconnaissant du soutien que j’ai reçu de ceux qui m’ont tendu la main.”

LINDA EVANGELISTA RETOURNE AU MODÉLISATION AVEC FENDI APRÈS AVOIR RÉCLAMÉ QUE LE FAT-FREEZING L’A LAISSÉE “BRUTALEMENT DÉFIGURÉE”

En septembre de l’année dernière, Evangelista a intenté une action en justice contre la société mère de CoolSculpting, Zeltiq Aesthetics Inc., pour 50 millions de dollars de dommages et intérêts.

La procédure de «congélation des graisses» approuvée par la FDA est devenue populaire en tant qu’alternative non invasive à la liposuccion.

Plus tôt cette année, la légende de la piste a révélé que on lui a diagnostiqué une hyperplasie adipeuse paradoxale (HTAP) un effet secondaire rare qui affecte moins d’un pour cent des patients CoolSculpting dans lequel le processus de congélation provoque l’épaississement et l’expansion du tissu adipeux affecté.

Evangelista a déclaré au magazine People que dans les trois mois suivant le traitement, elle avait remarqué des renflements sur le menton, les cuisses et la zone du soutien-gorge qui avaient grossi et durci.

LE MODÈLE LINDA EVANGELISTA DIT QU’ELLE A ÉTÉ LAISSÉE “DÉFORMÉE” APRÈS UNE PROCÉDURE COSMÉTIQUE QUI “DÉTRUIT” SA CARRIÈRE

“[My doctor] m’a dit qu’aucune quantité de régime et qu’aucune quantité d’exercice n’allait jamais régler le problème”, se souvient Evangelista.

Un représentant de CoolSculpting a déclaré au point de vente que la procédure “a été bien étudiée avec plus de 100 publications scientifiques et plus de 11 millions de traitements effectués dans le monde” et a ajouté que des effets secondaires rares comme l’HAP “continuent d’être bien documentés dans les informations CoolSculpting pour patients et soignants. »

Malgré une deuxième procédure de liposuccion en 2017, l’HTAP est revenue et Evangelista a affirmé que sa posture était même affectée.

“Ce n’était même pas un peu mieux”, a-t-elle déclaré. “Les renflements sont des saillies. Et ils sont durs. Si je marche sans ceinture dans une robe, j’aurai des frottements au point de presque saigner. Parce que ce n’est pas comme un frottement de graisse molle, c’est comme un frottement de graisse dure.”

Evangelista est revenue sur le devant de la scène la semaine dernière avec son premier travail de mannequin depuis des années en tant que star d’une campagne Fendi.

“Avec cela et la récente campagne publicitaire de Fendi, Linda est prête à essayer de passer à autre chose. Après littéralement des années de clandestinité, elle est sortie”, a déclaré une source au magazine People.

“Elle ressent toute la bonne volonté de son industrie, des autres mannequins et de ses fans, et cela la fait se sentir aimée.”

Stephanie Nolasco de Fox News a contribué à ce rapport.