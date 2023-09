Linda Evangelista « paniquée » après qu’on lui ait demandé de poser nue à 16 ans

Linda Evangelista a « paniqué » après avoir voyagé seule au Japon pour un contrat de mannequin et on lui a demandé de poser nue à l’âge de 16 ans.

Evangelista, aujourd’hui âgée de 58 ans, a parlé du début de sa carrière dans le documentaire AppleTV+, « The Super Models ». Evangelista a été rejoint par Naomi Campbell, Christy Turlington et Cindy Crawford pour un aperçu en quatre parties des coulisses de leur vie et de leur carrière.

« C’est ironique que mes parents m’aient laissé partir au Japon quand j’avais 16 ans avec un contrat de mannequin », se souvient Evangelista dans l’émission. « Ils ne m’ont pas laissé participer au voyage de ski de l’école, mais ils m’ont laissé aller au Japon.

« Quand je suis arrivé au Japon, la première chose qu’ils m’ont demandée, c’était des photos de nus. »

« Et ils voulaient prendre toutes mes mesures et enlever vos vêtements. Et je me dis : ‘Je viens de faire un composite.’ Et il y avait mes mesures dessus. Et je ne voulais pas enlever mes vêtements. J’ai un peu paniqué. »

Ce moment a conduit Evangelista à abandonner temporairement sa future carrière.

« Je n’aurais jamais dû y aller seule. Je suis rentrée chez moi », a-t-elle déclaré. « J’ai en quelque sorte abandonné, mais mon agence de mannequins a ensuite insisté pour que je participe au concours Miss Teen Niagara. Je n’ai pas réussi, mais il y avait un éclaireur dans le public et ils m’ont présenté à John Casablancas.

« Et quand il m’a rencontré, il m’a dit : ‘Wow. Je pense que tu ressembles à Joan Severance.’ Et j’ai failli tomber mort parce que je l’adorais. Il a dit : ‘Ouais, nous serions ravis de t’affronter. Peut-être que tu devrais perdre cinq livres. Et, euh, nous allons essayer.' »

Casablancas, qui a fondé Elite Model Management, était également l’agent de Crawford. Au cours du documentaire, Crawford se souvient avoir été traitée comme une « propriété » lors d’une apparition avec Casablancas dans « The Oprah Winfrey Show » alors qu’elle n’avait que 20 ans.

« Est-ce qu’elle a toujours eu ce corps ? Winfrey a demandé à Casablancas à l’époque. « Levez-vous juste un instant. Maintenant, c’est ce que j’appelle un corps.

« Est-ce qu’elle a dû suivre cette période de formation, ou non ? » Winfrey a demandé dans le flash-back montré pendant l’épisode.

« J’étais comme un bien. Ou un enfant : être vu et non entendu », se souvient Crawford.

« Quand vous regardez les choses à travers les yeux d’aujourd’hui, quand Oprah vous dit : ‘Lève-toi et montre-moi ton corps.’ Montrez-nous pourquoi vous méritez d’être ici », a déclaré Crawford. « Sur le moment, je ne l’ai pas reconnu. Seulement quand j’y ai repensé, et je me suis dit : ‘Oh, mon Dieu, ce n’était vraiment pas bien, vraiment.’ Surtout d’Oprah. »

