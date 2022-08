Linda Evangelista joue sur la nouvelle couverture de Vogue, ouvrant sur la procédure cosmétique défigurante

Écrit par Oscar Holland, CNN

L’ancienne top model Linda Evangelista s’est ouverte sur les conséquences sur la santé mentale de sa procédure cosmétique défigurante, racontant à British Vogue qu’elle luttait contre la dépression et qu’à un moment donné elle avait même cessé de manger. La femme de 57 ans a également révélé qu’elle avait été influencée par des publicités télévisées répétées, affirmant qu’elle aurait refusé le traitement de congélation des graisses si elle avait su que “les effets secondaires peuvent inclure la perte de votre gagne-pain et (finir) si déprimé que vous détestez toi-même.”

Les commentaires d’Evangelista interviennent un an après qu’elle a intenté une action en justice de 50 millions de dollars contre la société américaine Zeltiq Aesthetics pour sa procédure de remodelage corporel CoolSculpting, qui, selon elle, l’a laissée “brutalement défigurée”. Le modèle canadien a affirmé qu’elle n’avait pas été informée d’un effet secondaire rare, appelé hyperplasie adipeuse paradoxale, qui provoque un gonflement et un épaississement des tissus adipeux.

En juillet, elle a annoncé qu’elle avait réglé le procès mais n’a pas révélé les termes de l’accord.

Le mannequin a été dévoilé jeudi en tant que star du prochain numéro de septembre du Vogue britannique, marquant sa première apparition sur la couverture de l’édition britannique en près de 24 ans. Le long métrage est accompagné d’une série de photos sur papier glacé d’Evangelista, qui a rarement été vue en public pendant cinq ans passés à se “cacher” à New York.

“Suis-je guérie mentalement? Absolument pas”, aurait-elle déclaré, ajoutant plus tard: “J’essaie de m’aimer telle que je suis.”

“Je perdais la tête”

Linda Evangelista fait la couverture de Vogue Le crédit: Steven Meisel/Vogue

Dans une large interview, Evangelista a discuté de diverses tentatives qu’elle a faites pour inverser les dommages, notamment en subissant deux traitements de liposuccion et en portant des vêtements de compression. “J’ai eu tout mon corps étroitement ceinturé pendant huit semaines – rien n’y a fait”, a-t-elle déclaré.

Le mannequin a également révélé qu’elle était tellement déprimée et “gênée” qu’elle a complètement arrêté de manger.

“Je venais de dépenser tout cet argent et la seule façon à laquelle je pouvais penser pour y remédier était zéro calorie, alors j’ai juste bu de l’eau. Ou parfois j’avais un bâton de céleri ou une pomme”, a-t-elle déclaré, ajoutant : “Je perdais la tête.”

Un pilier de la mode des années 1980 et 90 aux côtés de ses collègues mannequins Kate Moss, Naomi Campbell et Christy Turlington, Evangelista a déclaré qu’elle avait été persuadée de subir un remodelage corporel par des publicités.

“Ces publicités CoolSculpting étaient diffusées tout le temps, sur CNN, sur MSNBC, encore et encore, et elles demandaient : ‘Aimez-vous ce que vous voyez dans le miroir ?’ Ils me parlaient. C’était à propos de la graisse tenace dans les zones qui ne bougeaient pas. Il disait pas de temps d’arrêt, pas de chirurgie et… J’ai bu la potion magique, et je le ferais parce que je suis un peu vaniteux. Alors je suis allé pour cela – et cela s’est retourné contre lui.”

La société mère de Zeltiq Aesthetics, Allergan Aesthetics, n’a pas répondu à la demande de commentaires de CNN au moment du règlement. Mais un représentant de Zeltiq a déclaré à Vogue dans un communiqué que la société était “heureuse d’avoir résolu ce problème avec Mme Evangelista”, ajoutant : “Notre objectif continue d’être de renforcer la confiance en fournissant des produits et services esthétiques sûrs et fiables soutenus par la science. CoolSculpting est un traitement non invasif approuvé par la FDA pour les renflements de graisse visibles dans neuf zones du corps.”

“Vous n’allez pas me voir en maillot de bain, c’est sûr”, a déclaré Evangelista. Le crédit: Steven Meisel/Vogue

Retour progressif sur le devant de la scène

Après des années sans travail de mannequin, Evangelista a participé à une campagne très médiatisée avec la marque italienne Fendi en juillet. Mais le mannequin a admis qu’il sera “difficile de trouver des emplois avec des choses qui dépassent de moi; sans retoucher, ni serrer dans les choses, ni coller des choses ou compresser ou tromper.”

“Vous n’allez pas me voir en maillot de bain, c’est sûr”, a-t-elle déclaré. Pour les photos de Vogue récemment publiées, dans lesquelles Evangelista apparaît principalement couverte, la célèbre maquilleuse Pat McGrath “a doucement dessiné son visage, sa mâchoire et son cou avec du ruban adhésif et des élastiques”, a écrit le magazine. Le rédacteur en chef du Vogue britannique, Edward Enninful, a salué le retour d’Evangalista sur le devant de la scène.

“Il y a eu un moment dans la mode où peu importait votre succès, vous étiez jeté à la (poubelle) une fois votre date de péremption dépassée”, a-t-il écrit dans sa note d’éditeur, ajoutant que sa génération des mannequins est toujours “aimé” par les lecteurs du magazine. “Je ne supporte pas cela et beaucoup d’autres non plus maintenant. Donc, pour de nombreuses raisons, j’ai profondément ressenti l’absence de Linda.”

Ailleurs dans l’interview, le mannequin a évoqué un voyage au Japon au début des années 1980, à l’âge de 16 ans, où une agence l’a forcée à retirer ses vêtements.

“Ils voulaient que je sois nue et ce n’était pas un” Feriez-vous des nus? conversation, c’était un “Tu vas faire des nus””, se souvient-elle. “Je suis parti et j’ai appelé ma mère et elle m’a dit : ‘Sortez maintenant et allez à l’ambassade.’ Alors c’est ce que j’ai fait, et ils m’ont ramené à la maison.”