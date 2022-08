Linda Evangelista décroche un autre concert de mannequin après que la congélation des graisses l’ait laissée “brutalement défigurée”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Linda Evangelista a décroché un autre concert de mannequin après avoir été “brutalement défigurée” par une procédure CoolSculpting.

Evangelista, 57 ans, est apparue sur la couverture de British Vogue pour le numéro de septembre. Elle a également partagé avec le magazine son expérience avec CoolSculpting.

“Je ne pouvais plus vivre dans cette douleur”, a déclaré Evangelista à Vogue à propos de sa sortie de sa cachette après cinq ans. “Je savais que je devais faire un changement, et le seul changement était de dire ma vérité.”

Evangelista a admis que si elle avait su ce qu’elle sait maintenant sur le “risque” du traitement CoolSculpting, elle ne l’aurait pas fait.

LINDA EVANGELISTA RETOURNE AU MODÉLISATION AVEC FENDI APRÈS AVOIR RÉCLAMÉ QUE LE FAT-FREEZING L’A LAISSÉE “BRUTALEMENT DÉFIGURÉE”

“Si j’avais su que les effets secondaires pourraient inclure la perte de votre gagne-pain et que vous finiriez si déprimé que vous vous détesteriez…”, a déclaré Evangelista. “Je n’aurais pas pris ce risque.”

En septembre, Evangelista a intenté une action en justice et poursuivi la société mère de CoolSculpting, Zeltiq Aesthetics Inc., pour 50 millions de dollars de dommages et intérêts. CoolSculpting, une procédure de «congélation des graisses» approuvée par la FDA, est devenue populaire pour être une alternative non invasive à la liposuccion. Cependant, Evangelista a allégué qu’elle était incapable de travailler depuis qu’elle avait subi sept séances dans un cabinet de dermatologue d’août 2015 à février 2016.

Plus tôt cette année, Evangelista a révélé que elle a reçu un diagnostic d’hyperplasie adipeuse paradoxale (HTAP) , un effet secondaire rare qui affecte moins de 1% des patients CoolSculpting, dans lequel le processus de congélation provoque l’épaississement et l’expansion du tissu adipeux affecté. Evangelista a déclaré au magazine People que dans les trois mois suivant le traitement, elle avait remarqué des renflements sur le menton, les cuisses et la zone du soutien-gorge qui avaient grossi et durci.

Elle a depuis réglé le procès.

La mannequin canadienne, qui était l’une des mannequins les plus photographiées dans les années 90, a déclaré avoir été attirée par CoolSculpting par les publicités de l’entreprise.

“Ces publicités CoolSculpting étaient diffusées tout le temps, sur CNN, sur MSNBC, encore et encore, et elles demandaient : ‘Aimez-vous ce que vous voyez dans le miroir ?’ Ils me parlaient. C’était à propos de la graisse tenace dans les zones qui ne bougeaient pas. Ça disait pas de temps d’arrêt, pas d’opération et… j’ai bu la potion magique, et je le ferais parce que je suis un peu vaniteuse”, admet-elle. “Alors j’y suis allé – et ça s’est retourné contre moi.”

Evangelista a révélé qu’elle avait essayé beaucoup de choses pour que son corps redevienne comme avant.

“J’ai des incisions sur tout le corps”, a-t-elle expliqué. “J’ai eu des points de suture, j’ai porté des vêtements de compression sous le menton, j’ai eu tout mon corps étroitement ceinturé pendant huit semaines – rien n’y a fait.”

Toute cette expérience l’a affectée mentalement aussi bien que physiquement. Le mannequin a révélé que son fils de 15 ans, Augustin James Evangelista, l’avait remarqué.

“Ce qui m’a vraiment poignardé au cœur, c’est quand il m’a dit : ‘Tu te souviens quand tu t’amusais tellement ? Tu te souviens quand tu riais tout le temps ?’ C’était un commentaire si innocent”, a-t-elle déclaré à propos de son fils. “C’était beaucoup à gérer.”

Ces jours-ci, dit Evangelista elle espère maintenant reprendre sa vie .

“J’espère que je pourrai me débarrasser d’une partie de la honte et aider d’autres personnes qui sont dans la même situation que moi”, avait-elle déclaré précédemment. “C’est mon but.”

