Linda Evangelista dans son premier travail de mannequin après que la chirurgie plastique l’ait “défigurée” – Hollywood Life

Crédit d’image : Justin Lane/EPA/Shutterstock

Linda Evangéliste est de retour! Le mannequin emblématique, 57 ans, a été vu dans de nouvelles photos impeccables pour Fendi dans une publication Instagram du 16 juillet, à la suite d’une procédure cosmétique qui, selon elle, l’avait laissée “défigurée”. Sur la photo, que vous pouvez VOIR ICI, Linda a secoué trois casquettes en soie rose empilées. Elle portait également deux sacs à main baguette Fendi classiques en argent, ainsi que deux minuscules en satin rose. Linda a été stupéfaite par son maquillage glamour impeccable, ses lunettes de soleil roses, ses boucles d’oreilles superposées et ses gants roses. L’icône de la mode ressemblait tout à fait au mannequin qu’elle était au sommet de sa carrière, dans les années 1990.

“Le 9 septembre 2022, @Fendi organisera un défilé de mode spécial à New York pour célébrer le 25e anniversaire de la #FendiBaguette, conçue par @silviaventurinifendi, et deux ans depuis que @mrkimjones a rejoint la Maison en tant que directeur artistique de la couture et de la mode féminine. #Fendi », a-t-elle légendé la photo. Elle a crédité le photographe Steven Meisel au poste aussi. L’Instagram officiel de Fendi a également publié la photo, avec une légende similaire.

La nouvelle photo laissait peu de traces de ses préoccupations récentes. Linda est recluse depuis qu’elle a déclaré qu’une procédure CoolSculpting avait radicalement modifié son apparence il y a plusieurs années, entre 2015 et 2016. “Aujourd’hui, j’ai fait un grand pas en avant pour réparer un tort que j’ai subi et que je garde pour moi depuis plus de cinq ans”, elle a écrit dans une déclaration Instagram le 22 septembre.

“A mes followers qui se sont demandé pourquoi je n’avais pas travaillé alors que la carrière de mes pairs était florissante, la raison en est que j’ai été brutalement défiguré par la procédure CoolSculpting de Zeltiq. [It] a fait le contraire de ce qu’il avait promis. Il a augmenté, et non diminué, mes cellules graisseuses et m’a laissé déformé de façon permanente même après avoir subi deux chirurgies correctives douloureuses et infructueuses. J’ai été laissé, comme les médias l’ont décrit, “méconnaissable”.

Linda a poursuivi en alléguant qu’elle avait développé une maladie rare appelée hyperplasa adipeuse paradoxale (HAP), qui laissait des renflements dans des zones qui auraient dû être minimisées par CoolSculpting. Pourtant, Linda s’est ralliée, et elle a été vue en public récemment, faisant des courses sans maquillage à New York en juin, et en février, elle a été vue sur des photos sans masque lors d’une visite au Chelsea Market de Manhattan.

“J’ai adoré être sur le podium”, a-t-elle déclaré PERSONNES dans une interview en février. “Maintenant, je crains de tomber sur quelqu’un que je connais. Je ne peux plus vivre comme ça, dans la clandestinité et la honte. Je ne pouvais plus vivre dans cette douleur. Je suis prêt à parler enfin.