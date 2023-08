Linda Evangelista admet qu’elle reçoit toujours du Botox dans une nouvelle interview – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Gregory Pace/BEI/Shutterstock

Linda Evangéliste n’a pas renoncé entièrement aux améliorations cosmétiques. Même après une procédure passée, elle prétend l’avoir laissée « brutalement défigurée », admet l’icône de la mode des années 90 dans une interview avec Britanique Vogue qu’elle reçoit du Botox. « Ça ne me dérange pas et cela ne me dérangeait pas de vieillir », a déclaré le mannequin dans l’interview avec ses pairs d’élite de l’époque, Cindy Crawford, Naomi Campbellet Christy Turlington. « Vieillir nous amène là où nous voulons être, et c’est pour moi une longue vie », a-t-elle poursuivi. « Kevin Aucoin avait tellement peur des rides et il ne les a jamais eues. Je veux des rides – mais je Botox mon front donc je suis un hypocrite – mais je veux vieillir. Je veux voir mon fils devenir un beau jeune homme. Je veux juste rester dans les parages.

La réémergence de Linda sous les projecteurs du public survient après sa révélation qu’elle a subi sept séances de CoolSculpting, communément appelées « congélation des graisses », entre 2015 et 2016. En septembre 2021, après s’être retirée dans ce qu’elle a décrit comme la vie d’un « reclus », elle s’est rendue sur Instagram pour partager son histoire.

« Aujourd’hui, j’ai fait un grand pas vers la réparation d’un tort que j’ai subi et que j’ai gardé pour moi pendant plus de cinq ans », a-t-elle écrit dans la publication Instagram du 22 septembre 2021. « A mes abonnés qui se sont demandé pourquoi je n’avais pas travaillé alors que la carrière de mes pairs était florissante, la raison en est que j’ai été brutalement défiguré par la procédure CoolSculpting de Zeltiq », poursuit le communiqué. « [It] a fait le contraire de ce qu’il avait promis. Il a augmenté, et non diminué, mes cellules graisseuses et m’a laissé déformé de façon permanente même après avoir subi deux chirurgies correctives douloureuses et infructueuses. J’ai été laissé, comme les médias l’ont décrit, « méconnaissable ».

La beauté emblématique a ensuite expliqué une condition qu’elle prétend avoir développée. « J’ai développé une hyperplasie adipeuse paradoxale ou HTAP, un risque dont je n’étais pas consciente avant de subir les procédures », a-t-elle expliqué. « L’HAP n’a pas seulement détruit mes moyens de subsistance, elle m’a envoyé dans un cycle de profonde dépression, de profonde tristesse et des profondeurs les plus basses de la haine de soi. Dans le processus, je suis devenue une recluse », a-t-elle conclu en partie. « Avec ce procès, j’avance pour me débarrasser de la honte et rendre publique mon histoire. »

En juillet 2022, le mannequin a annoncé qu’elle avait réglé son cas avec l’entreprise. « Je suis ravie d’avoir réglé l’affaire CoolSculpting », écrivait-elle dans un post Instagram à l’époque. « J’attends avec impatience le prochain chapitre de ma vie avec mes amis et ma famille, et je suis heureux de mettre cette affaire derrière moi. Je suis vraiment reconnaissant du soutien que j’ai reçu de ceux qui m’ont tendu la main.