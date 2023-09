Linda Evangelista a « un pied dans la tombe » après avoir reçu un diagnostic de cancer deux fois en 5 ans

Ce n’est que l’année dernière que le mannequin Linda Evangelista a révélé qu’elle s’était isolée du public pendant une demi-décennie en raison de déformations qui, selon elle, étaient causées par le CoolSculpting, une procédure approuvée par la FDA et connue pour geler les graisses.

Aujourd’hui, la beauté canadienne révèle qu’elle a lutté en privé contre deux crises de cancer au cours des cinq dernières années, admettant que son pronostic n’est pas aussi encourageant qu’elle l’avait espéré. Bien que son équipe de soins post-cancer affirme que sa santé est bonne, Evangelista partage qu’elle a un « horrible score d’oncotype », un chiffre qui reflète la probabilité que le cancer réapparaisse.

« Je sais que j’ai un pied dans la tombe, mais je suis totalement en mode célébration », a déclaré Evangelista au WSJ Magazine.

Evangelista a reçu un premier diagnostic de cancer du sein en décembre 2018.

« Cela a été détecté lors de ma mammographie annuelle », a-t-elle expliqué. « Les marges n’étaient pas bonnes et, pour d’autres facteurs de santé, sans hésitation, parce que je voulais tout laisser derrière moi et ne pas avoir à m’en occuper, j’ai opté pour une mastectomie bilatérale. Pensant que j’étais bien et prêt à vivre. Le cancer du sein n’allait pas me tuer. »

En juillet 2022, Evangelista a déclaré avoir découvert une bosse sur sa poitrine, ce qui l’a incité à passer immédiatement une IRM. Même si son chirurgien oncologue et son radiologue n’étaient pas trop inquiets au départ, une biopsie a été ordonnée une fois l’IRM terminée.

« Oh, mon Dieu, nous allons biopsier quelque chose qui n’est « rien » ? » se souvient-elle avoir pensé.

Ses examens ont révélé qu’elle souffrait d’un cancer du muscle pectoral. Evangelista ne se préoccupait que de sa santé, demandant à son médecin de ne pas donner la priorité à son apparence.

« Creusez un trou dans ma poitrine », a-t-elle demandé à son médecin. « Je ne veux pas que ce soit joli. Je veux que tu creuses. Je veux voir un trou dans ma poitrine quand tu auras fini. Tu me comprends ? Je ne meurs pas de ça. »

Le mannequin, 58 ans, a déclaré qu’elle était rapidement passée d’une vie sans cancer à une vie potentiellement confrontée à la radiothérapie et à la chimiothérapie. « Je suis juste passé dans ce mode que je sais faire : faites simplement ce que vous avez à faire et passez à travers. Et c’est ce que j’ai fait. »

Evangelista a révélé que ses cheveux avaient repoussé différemment depuis la première fois qu’elle les avait perdus. « Il est revenu très sombre. C’est encore plus bouclé qu’avant. La première fois, j’ai perdu tous les cheveux sur le dessus de ma tête, comme mon grand-père. »

« Je l’ai gardé silencieux », a déclaré Evangelista à propos de son diagnostic et de sa guérison ultérieure. « Seule une poignée de personnes le savaient. Et je ne fais tout simplement pas partie de ces personnes qui doivent tout partager », a-t-elle admis. « Je me suis dit, je partagerai ça un jour mais pendant que je le vis, absolument pas. Je ne veux pas que le DailyMail attende devant ma porte comme ils le font à chaque fois que quelque chose arrive. » Linda vue pour la première fois depuis bla bla bla.' »

Evangelista a déjà fait la une des journaux après avoir déclaré au magazine People qu’elle avait été laissée « déformée de façon permanente » et « brutalement défigurée » par CoolSculpting. Elle a poursuivi sa société mère Zetiq Aesthetics en 2021, et ils ont réglé en 2022 pour un montant non divulgué.

Elle a précisé au WSJ Magazine qu’elle ne croyait pas que CoolSculpting ait contribué à sa lutte contre le cancer.