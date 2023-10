Linda Evangelista, Naomi Campbell, Christy Turlington et Cindy Crawford : Vous connaissez leurs visages parce qu’elles étaient mannequins, mais vous connaissez leurs noms parce qu’elles étaient mannequins.

Aujourd’hui, une nouvelle série documentaire Apple TV+ sur le quatuor à la mode qui a propulsé l’industrie du mannequin vers de nouveaux sommets à la fin des années 1980 et au début des années 90 contribue à façonner leur héritage.

Larissa Bills, qui a co-réalisé Les super modèles avec Roger Ross Williams, dit que les femmes lui rappellent son passage à l’âge adulte – une période où les mondes de la mode, des célébrités et de la culture pop sont entrés en collision, créant les conditions de l’ère des mannequins.

« Ce que ces femmes représentaient pour moi à l’époque où j’étais une jeune femme, c’est qu’elles étaient puissantes », a déclaré Bills.

La série en quatre parties couvre beaucoup de domaines – depuis le mannequinat à l’adolescence jusqu’à l’apogée de leur célébrité, en passant par leur seconde venue en tant qu’entrepreneurs, mères et humanitaires. Il revisite également leur célèbre couverture de Vogue et le clip emblématique de George Michael’s Liberté 90 !dans lequel ils ont joué aux côtés de feu Tatjana Patitz.

La série a beaucoup à dire, mais elle est tout aussi intéressante pour ce qu’elle ne dit pas et montre à la place : cette partie de l’héritage des mannequins réside dans la capacité de créer avec soin une image publique.

Un objectif soigné

Étant un projet qui dépend de la nostalgie du public pour ses sujets, Les super modèles est poli et sobre. Même si son histoire orale sur les aspects les plus laids de l’industrie laisse à désirer, elle documente les hauts et les bas de la carrière de ces femmes.

Evangelista parle de regretter sa célèbre remarque selon laquelle elle « ne sortira pas du lit pour moins de 10 000 $ par jour. » ; Crawford parle à moitié franchement de son mariage raté avec l’acteur hollywoodien Richard Gere ; Turlington parle du choix de la liberté professionnelle plutôt que d’un contrat restrictif.

Dans les docu-séries, Naomi Campbell a parlé du racisme auquel elle a été confrontée en tant que jeune femme noire dans l’industrie du mannequin. (Apple TV+)

Campbell, une pionnière qui est devenue le premier mannequin noir à apparaître sur la couverture du Vogue français, a une histoire plus complexe. Elle parle de ses expériences avec le racisme dans l’industrie et de la façon dont sa lutte pour obtenir l’égalité salariale et plus de visibilité lui a valu la réputation d’être avec laquelle il est difficile de travailler.

« Tout ce que je peux dire à propos de cette série documentaire, c’est que c’était censé être une célébration », a déclaré Campbell dans un communiqué. entretien récent avec Vêtements pour femmes au quotidien. « Je ne pense pas que ce soit la célébration comme ça a commencé. »

Toujours, Les super modèles n’inclut pas l’histoire de Campbell en matière de condamnations pour agression physique, et d’autres mannequins de l’époque – comme Helena Christensen, Claudia Schiffer et Tyra Banks – sont rarement mentionnées.

Bee Quammie, critique culturelle canadienne et ancien mannequin, affirme que la force de Le Super modèles C’est ainsi que ses sujets semblent plus humains – comme une séquence émotionnelle où Evangelista décrit avoir subi une procédure cosmétique qui, selon elle, a défiguré son corps.

La mannequin canadienne Linda Evangelista a confié qu’elle regrettait ses remarques passées et qu’elle avait subi une intervention esthétique qui, selon elle, l’avait défigurée. (Apple TV+)

« J’étais encore très conscient du fait que, [just] comme ces femmes étaient capables de contrôler leur image dans les années 90, je suis sûr qu’elles n’ont pas abandonné cette compétence et cette capacité en réalisant cette série documentaire », a déclaré Quammie à CBC News.

« Donc, je pense toujours que nous le voyions à travers une lentille très soignée. »

La documentariste oscarisée Barbara Kopple était initialement censée diriger la série, mais elle est devenue productrice exécutive aux côtés de Crawford, Campbell, Evangelista et Turlington.

Michael Gross, un journaliste d’investigation qui a écrit le livre Modèle : Le vilain business des belles femmesa été interviewé pour Les super modèles. Il n’avait pas vu la série lorsqu’il s’est entretenu avec CBC News.

Il a déclaré que pendant la production, il avait demandé autour de lui et avait eu la nette impression qu’un ou plusieurs modèles s’étaient « opposés à la façon dont Barbara Kopple exerçait son contrôle éditorial sur le documentaire », ce qui l’avait amenée à jouer un rôle différent.

En réponse à un courriel de CBC News, une représentante de Kopple a déclaré qu’elle n’avait aucun commentaire.

La série a beaucoup à dire, mais elle est tout aussi intéressante pour ce qu’elle ne dit pas et montre à la place : qu’une partie de l’héritage de l’ère des mannequins réside dans la capacité de créer avec soin une image publique. (Apple TV+)

Le pouvoir des mannequins

L’ère des mannequins « a été l’apogée du secteur du mannequinat », a déclaré Gross à CBC News. « Cela ne montera jamais plus haut. »

Finalement, des personnes comme Crawford, Turlington, Campbell et Evangelista ont eu le pouvoir de décider du déroulement des défilés de mode et des séances de photographie, et même de l’apparence de leurs vêtements. Mais l’industrie de la mode a finalement repris le contrôle, comme le montre le troisième épisode de la série documentaire.

« La queue remuait le chien, les mannequins étant la queue », a déclaré Gross, expliquant que cela a conduit à une nouvelle cohorte de mannequins d’apparence similaire, pour la plupart inconnus, qui ont dirigé les défilés de mode au milieu des années 1990.

Comme le dit Crawford dans la série, « cela ressemblait presque à un rejet du mannequin et de tout ce que nous incarnions ».

Coco Rocha, une mannequin canadienne devenue célèbre à cette époque, a déclaré que ce n’est qu’après le début de sa carrière qu’elle a reconnu le précédent créé par Crawford, Campbell, Turlington et Evangelista.

« Nous étions considérés comme une réaction violente à l’ère des mannequins », a-t-elle déclaré à CBC News.

Dans une industrie où les femmes étaient vulnérables aux agences et aux individus prédateurs, les quatre top models ont décidé avec quels designers, photographes et éditeurs ils souhaitaient travailler. Crawford a parlé d’exercer un contrôle sur son image dès son plus jeune âge lors d’une profil récent en vogue.

« Des femmes comme ces quatre-là ont changé la culture pop, la société, la façon dont les femmes pouvaient s’exprimer », a déclaré Rocha. « Ils ont beaucoup de courage, beaucoup d’histoire. Et ils ont fait beaucoup pour cette industrie et d’autres industries également. »

Les super modèles est désormais diffusé sur Apple TV+.