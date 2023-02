Linda Carter se débat après la bombe de Mick dans EastEnders

DES SEMAINES se sont écoulées depuis Noël et Linda Carter a encore du mal à faire face à la disparition de Mick.

La semaine prochaine à EastEnders, elle se prépare pour une autre journée spéciale sans lui.

Bbc

Linda Carter a du mal à se débrouiller sans Mick[/caption] Bbc

Pour aggraver les choses, Shirley a même laissé le Square derrière[/caption] Bbc

Elle se prépare pour une Saint-Valentin solitaire[/caption]

La vie sans la présence de son amour de longue date a été douloureuse à gérer pour Linda Carter.

Pour aggraver les choses, la propriétaire de Vic représentée par Kellie Bright ne pouvait rien faire car le dernier membre de sa grande famille a décidé de quitter complètement Albert Square.

Les téléspectateurs de BBC One se souviendront que Shirley Carter ne supportait plus d’être hantée par les fantômes de son fils Mick et de sa sœur Tina.

Cela l’a incitée à quitter Walford avec le bulldog Lady Di en remorque avant le début de la nouvelle année.

Linda a depuis été laissée toute seule pour pleurer aux côtés de ses jeunes enfants.

On lui a récemment dit que le portefeuille de Mick avait été retrouvé sur le rivage mais qu’il n’y avait eu aucun signe de vie du propriétaire depuis qu’il avait disparu.

Pour elle, cela signifiait qu’il était impossible que Mick ait survécu en mer.

Et elle est sur le point de se rappeler à quel point elle se sent seule sans lui.

Dans les scènes qui doivent être diffusées la semaine prochaine, de nombreux habitants se préparent lentement à célébrer l’amour alors que la Saint-Valentin approche à grands pas.

Mais Linda, en revanche, se prépare à affronter seule le grand jour depuis la disparition de Mick.

Comment va-t-elle faire face ?

Bien que cela reste à voir et que certains puissent même spéculer qu’elle pourrait noyer son chagrin, l’actrice Kellie Bright a taquiné un tout nouveau chapitre pour son alter ego.

De nombreux fans pensent également qu’elle pourrait retrouver l’amour sous la forme d’Alfie Moon qui s’est occupé de The Vic en son absence pour essayer de l’aider.

NOUVELLES DES ESTENDERS Tout ce que vous devez savoir sur Eastenders Nouveau, départ et retour du casting d’Eastenders

Pouvez-vous visiter l’ensemble Eastenders?

Tous les derniers spoilers d’Eastenders

Le blog en direct du spoiler du savon du soleil

Les meilleurs morceaux d’Eastenders au fil des ans

Le couple s’est rapproché lors des célébrations d’Halloween que Linda n’était pas prête à planifier sans Mick qui, à l’époque, s’apprêtait à se marier avec Janine Butcher.

Alfie a rapidement volé à son secours et s’est assuré qu’elle s’amusait – pourrait-il faire la même chose pour elle pendant la Saint-Valentin ?

Et avec Linda Henry reprenant probablement le rôle de Shirley Carter à l’avenir, l’avenir de Linda Carter semble certainement plus brillant.

Mais comment cela va-t-il se dérouler ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi sur BBC One.

Bbc

Linda a récemment découvert qu’il y avait une chance que Mick soit mort[/caption] Bbc

Comment va-t-elle faire face ?[/caption]