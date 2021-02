LINDA Carter demande le retour de la reine Vic à Sharon Watts la semaine prochaine à EastEnders alors que Mick admet qu’il regrette d’avoir vendu.

Sharon – qui est interprétée par Letitia Dean dans le feuilleton BBC One – a finalement parlé à Linda de son rôle dans l’attaque d’Ian après que Max eut révélé son secret meurtrier à tout le pub.

Linda a d’abord refusé de croire que Sharon pourrait être capable d’essayer de blesser Ian, mais Sharon a rapidement rétabli les faits, laissant leur amitié sur les rochers.

Les épisodes d’EastEnders de la semaine prochaine verront Linda élaborer un plan alors que Mick lui dit qu’il manque la reine Vic.

Linda choque Sharon avec une proposition, lui disant que c’est ce que la famille Carter mérite.

Va-t-elle demander le retour de la reine Vic pour Mick?

Si oui, comment Sharon va-t-il réagir?

Plus tard, Phil dit à Sharon qu’elle n’a plus besoin de s’inquiéter et qu’il a tout réglé.

Sharon est charmée quand il lui apporte un cadeau pour l’anniversaire d’Alfie et Phil l’invite à dîner.

Phil et Sharon sont-ils de retour?

Les téléspectateurs d’EastEnders savent que Sharon tente de tuer Ian depuis des semaines à EastEnders après avoir découvert qu’il était responsable de la mort de son fils Dennis lors de la tragédie du bateau.

Billy Mitchell d’EastEnders révèle son âge réel – admettant à Phil Mitchell qu’il a 61 ans

Ian a échappé à la dernière tentative de Sharon de l’empoisonner, cependant, après que Max ait suggéré que Sharon essayait de l’assassiner et l’ait forcé à aller chez les médecins et à passer des tests.

Ian a ensuite tenté de convaincre Sharon de manger elle-même certaines des pâtes empoisonnées lors de son dîner mortel, avant d’avouer avoir tué Dennis et avoir fait un coureur hors de Walford.