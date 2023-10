Linda Carter d’EastEnders va subir un horrible choc d’Halloween, révèle le patron du savon

LINDA Carter semble prête à passer un Halloween qu’elle préférerait oublier à Walford cette année.

Le patron d’EastEnders, Chris Clenshaw, a déclaré qu’il y aurait plus de trucs que de friandises pour le favori d’Albert Square dans le feuilleton de la BBC au cours de la suivant quelques semaines.

Il s’agira probablement de l’arc narratif majeur de Linda (Kellie Bright) pour la série en cours The Six, qui voit six des personnages féminins les plus féroces du feuilleton, tous impliqués dans un meurtre brutal le jour de Noël, chacune des femmes suivant son propre chemin de destruction pour y arriver. .

Les choses n’ont pas été faciles pour Linda au cours des 12 derniers mois.

Après avoir perdu son ex-mari Mick, joué par Danny Dyer, elle a dû gérer le pub aux côtés de sa mère et de la nouvelle famille Knight.

Le responsable du feuilleton, Chris, a avoué que le prochain Halloween serait une période difficile pour Linda et qu’elle serait inondée de souvenirs de Mick avant que les choses ne prennent une tournure sombre.

Il a déclaré à Inside Soap : « La pauvre Linda a du mal cet Halloween car c’est le premier sans Mick ; évidemment, elle n’était pas avec Mick à la même époque l’année dernière, mais Halloween était vraiment leur truc, et quelque chose qu’ils faisaient ensemble au Vic.

« Alors, elle fait de son mieux pour réussir, mais elle a une sacrée surprise qu’elle ne négocie pas… »

Les spéculations vont bon train sur le fait que le beau-frère de Linda et son violeur, le doyen Wicks, pourraient faire un retour et beaucoup se demandent s’il finira comme le corps sur le sol de The Vic ce Noël.

Dean a fait vivre l’enfer à Linda il y a environ huit ans et un retour potentiel serait donc un énorme choc pour Linda.

Sa mère, Shirley, a également disparu de la série cette année après avoir fait une pause, mais avec son retour imminent, cela a ajouté de nombreuses questions quant à savoir s’ils reviendront ensemble.

S’adressant à RadioTimes plus tôt cette année, Kellie a parlé d’un retour potentiel pour Dean.

L’actrice a déclaré à la publication : « Je serais totalement d’accord pour qu’il revienne car cela crée du drame et une histoire.

« Linda a surmonté le viol et a plutôt bien réussi à vivre sa vie, [though] cela s’est manifesté d’autres manières, comme son alcoolisme.

« Mais elle va bien parce que Dean n’est pas là. S’il franchissait soudainement la porte, ce serait très confrontant. Je me demande ce que cela lui ferait.

