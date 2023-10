Le député fédéral Tony Burke a déclaré à la radio ABC que ses électeurs de l’ouest de Sydney avaient reçu des mises à jour horribles en provenance de Gaza, tout en soutenant la décision d’un conseil de Sydney de faire flotter le drapeau palestinien.

Le ministre des Relations industrielles a déclaré que des membres de la communauté en contact avec ceux qui sont coincés à Gaza lui ont dit qu’ils n’avaient plus d’eau ou qu’il ne leur restait plus que quelques jours.

Tony Burke a déclaré que de nombreuses personnes vivant dans sa communauté entendaient des histoires horribles directement depuis le sol de Gaza. Crédit: Alex Ellinghausen

« Les gens n’obtiennent pas leurs informations simplement par le biais des médias, ils les obtiennent directement du terrain. [in] Gaza. Cela arrive via les groupes WhatsApp… Les gens voient des images horribles mises à jour toutes les heures sur leur téléphone.

« Depuis le 7 octobre, l’annonce était ‘pas de nourriture, pas d’eau, pas de carburant’. Et d’après toutes les informations qui me viennent de mon quartier de Sydney… les gens qui vont être les plus touchés par ça, les gens qui vont mourir en premier à cause de ça, ce n’est pas le Hamas, ce sont des familles qui vivent à Gaza. .»

Burke a déclaré que des gens lui ont parlé des membres de leur famille qui ont été évacués du nord de Gaza, quand Israël leur a demandé de se déplacer vers le sud, pour ensuite se heurter à des bombardements alors qu’ils cherchaient à évacuer.

« Nous devons être capables de faire la distinction dans le débat en Australie entre le Hamas et les Palestiniens. Il y a eu trop d’occasions où le débat a été amalgamé et où le conflit militaire est censé être celui du Hamas.»

Les corps de plusieurs membres de la famille al-Bushaiti, tués lors d’une frappe aérienne israélienne, arrivent pour les funérailles à Khan Younis, dans le sud de Gaza, le jeudi 12 octobre 2023. Crédit: Youssef Masoud/New York Times

Burke a également soutenu, sans hésitation, une décision unanime du conseil de Canterbury Bankstown, qui fait partie de son électorat, de faire flotter le drapeau palestinien jusqu’à ce qu’un cessez-le-feu soit déclaré à Gaza.

“Je soutiens totalement la décision”, a-t-il déclaré.

Burke a déclaré que les habitants autour de sa maison dans le sud-ouest de Sydney étaient exposés chaque jour à des images de morts, y compris des photographies des corps de personnes qu’ils connaissaient, alors que le nombre de morts à Gaza augmentait.

«Une femme professionnelle m’a dit l’autre jour [that] elle n’a jamais vu autant d’images de bébés morts de sa vie », a-t-il déclaré.

« Si je traverse les banlieues, de Belmore, Lakemba, où je vis à Punchbowl, jusqu’à Bankstown, presque tout le monde connaît quelqu’un qui a perdu quelqu’un. [they know].

“Et jusqu’à ce que le conseil prenne cette décision, il n’y avait nulle part en Australie où ces couleurs étaient reconnues comme dignes d’être pleurées.”