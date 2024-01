L’incursion de peinture de Hunter avait des signes classiques de trafic d’influence

Kevin Morris, le « Sugar Bro » de Hunter Biden, a témoigné devant les commissions de surveillance et judiciaire de la Chambre mercredi. Une lecture du témoignage de Morris, considéré en tandem avec le témoignage fourni la semaine dernière par le galeriste de Hunter Biden, suggère que Hunter était en train de mettre en place un autre front pour le trafic d’influence familial lorsque le plan s’est effondré en raison de l’examen minutieux du public.

Jeudi, le président du comité de surveillance et de responsabilité de la Chambre, James Comer, a publié une déclaration suite à l’interview transcrite par le comité de l’avocat hollywoodien Kevin Morris. Dans son communiqué de presse, Comer a révélé que la productrice hollywoodienne Lanette Phillips avait présenté Morris à Hunter Biden lors d’un événement de campagne dans son domicile de Los Angeles pour Joe Biden à l’hiver 2019. Une semaine plus tard, Phillips a appelé Morris pour discuter de ce que Morris avait apparemment présenté comme un Question de « divertissement ». Morris a ensuite rendu visite à Hunter à son domicile à Los Angeles, selon le communiqué de presse.

Selon Comer, Morris a déclaré qu’il avait commencé à fournir de l’argent à Hunter Biden en janvier 2020. Puis, le 7 février 2020, Morris a envoyé un e-mail aux conseillers et aux comptables fiscaux de Hunter, écrivant : « Nous courons des risques considérables personnellement et politiquement pour obtenir les retours. » Moins de deux semaines plus tard, Hunter Biden a déposé ses déclarations de revenus pour 2017 et 2018, attendues depuis longtemps, bien qu’il n’ait pas payé sa lourde facture fiscale à l’époque. Vers le 18 octobre 2021, Morris payé quelque 2 millions de dollars d’impôts en souffrance pour le fils du président.

En plus de payer les impôts de Hunter, Morris a également payé bon nombre de ses frais de subsistance et a acheté 13 des peintures de Hunter Biden – deux avant que Hunter ne rejoigne un galeriste et 11 après, Morris payant 875 000 $ pour l’ensemble acheté au galeriste.

Le galeriste

Ce galeriste, George Berges, a témoigné mardi dernier devant les comités de surveillance et judiciaire de la Chambre concernant sa connaissance du fait que Hunter Biden profitait de sa nouvelle carrière de peintre. Berges, le propriétaire de la George Berges Gallery, basée à Soho, a déclaré au comité qu’il était le « galeriste » de Hunter Biden à partir de décembre 2020. En tant que galeriste de Hunter, Berges a agi en tant qu’agent exclusif, vendant les peintures de Hunter. Dans ce rôle, Berges avait une connaissance directe de l’argent qui coulait sur le compte bancaire de Hunter grâce à sa nouvelle entreprise commerciale.

Le témoignage de Berges n’est rien en comparaison de certains témoins antérieurs qui ont révélé des détails sur les relations de Hunter Biden avec Burisma et sur l’implication de Joe Biden dans les relations commerciales de son fils. Pourtant, étudié dans son intégralité, le témoignage du galeriste dresse le tableau d’une tentative de lancement d’une nouvelle entreprise pour couvrir la poursuite du système payant de la famille Biden. Le témoignage de Morris cette semaine ajoute une définition plus précise.

Premièrement, nous avons le témoignage du galeriste selon lequel Lanette Phillips lui a également présenté Hunter en 2019, disant à Berges que Hunter était un artiste. Ensuite, il y a le fait qu’en décembre 2020, Hunter et Berges ont signé un contrat désignant le galeriste comme son représentant exclusif, Berges recevant une commission de 40 % sur les ventes. Ce contrat, a témoigné Berges, comprenait une disposition qui obligeait le galeriste à divulguer à Hunter l’identité des acheteurs de ses peintures.

Comme l’a expliqué Berges, ce n’était pas une condition contractuelle typique ; il n’avait jamais inclus une clause similaire dans aucun de ses autres contrats. “Normalement, le galeriste ne fait pas savoir à l’artiste qui sont les collectionneurs”, confirme Berges, ajoutant que sur la quinzaine d’artistes avec lesquels il travaille actuellement, aucun ne demande à savoir qui a acheté son œuvre. Berges a élaboré en déclarant : « C’est ma base de collectionneurs » et vous ne voulez pas que « vos artistes vous contournent s’ils connaissent vos collectionneurs ».

Alors que le contrat exigeait que Berges donne à Hunter les noms des acheteurs, Berges a expliqué lors de l’entretien qu’il ne l’avait jamais fait et que, comme Hunter n’avait pas insisté pour connaître leur identité, son instinct était de ne pas partager l’information. Néanmoins, Hunter a appris les noms de plusieurs des acheteurs, par exemple Elizabeth Naftali.

Encore une fois, Lanette, le même producteur hollywoodien et promoteur de Biden qui a présenté Hunter à Morris et Berges, a présenté Berges à Naftali. Naftali a acheté deux tableaux de Hunter, le premier en février 2021, peu après l’investiture de son père. Elle a ensuite acheté un autre tableau, dépensant un total de 94 000 $ pour la paire.

Lors de l’interrogatoire de Berges par les commissions, ils ont noté que le 1er juillet 2022, le président Biden avait nommé Naftali à la Commission américaine pour la préservation du patrimoine américain à l’étranger. Un avocat du comité a ajouté que lorsque Joe Biden était vice-président, il avait également fait en sorte que Eric Schwerin, alors partenaire commercial de Hunter Biden, soit nommé au même conseil d’administration.

Outre Naftali, Hunter Biden connaissait également l’identité de Morris, qui, le 19 janvier 2023, a acheté, au nom de sa LLC, Kuliaky Art, 11 tableaux pour 875 000 $. Berges a expliqué que Morris avait vu les peintures lors de l’exposition de Hunter en Californie en octobre 2021, puis avait négocié avec lui la vente de janvier 2023 par téléphone.

Berges a en outre expliqué que Morris n’avait pas payé la cuisine pour les peintures, mais avait plutôt payé à Berges sa commission de 40 pour cent, puis avait payé Hunter (ou avait réduit le solde de son prêt) séparément.

Comer note dans sa lecture de l’interview de Morris que ce n’est qu’après avoir acheté ces peintures à Hunter qu’il a obtenu une visite à la Maison Blanche. Mais il y a un plus grand nuage de fumée autour de ces achats que celui que Joe Biden accueille le bienfaiteur de son fils à la Maison Blanche.

Quelque chose ne colle pas

Pourquoi Morris achèterait-il des tableaux à Berges ? Comme Berges l’a témoigné, la raison pour laquelle les galeristes ne partagent pas les noms de leurs acheteurs avec les artistes est pour ne pas être exclus du marché. Morris, cependant, ne voulait probablement pas ruiner la relation de Hunter avec Berges, a expliqué Berges. Mais cela n’explique pas pourquoi Morris n’aurait pas acheté d’œuvres d’art à Hunter avant d’avoir trouvé un galeriste.

Nous tombons ici sur un détail intéressant : Morris a déclaré qu’il avait acheté deux œuvres d’art à Hunter Biden avant de trouver un galeriste. Pourquoi alors attendre que Hunter conclue un contrat avec Berges avant d’acheter davantage d’œuvres d’art ? Et pourquoi attendre janvier 2023, lorsqu’il a vu l’art lors d’une exposition en octobre 2021 ? (Il convient également de noter que Berges a eu l’impression de Hunter qu’il n’avait jamais vendu d’œuvres d’art avant de le retenir comme galeriste.)

Les 875 000 $ de Morris représentaient une part importante des ventes totales de Hunter Biden, soit 1,5 million de dollars. En fait, l’achat de Morris représentait une telle « exception », comme l’a dit Berges, que le galeriste de Soho n’a pas renouvelé son contrat avec Hunter et envisage de l’abandonner comme client.

“Je regarde la totalité”, a expliqué Berges. “Si je regarde objectivement l’ensemble de cet artiste, je dirais, d’accord, c’est formidable que nous ayons demandé à quelqu’un de faire une acquisition majeure, mais regardons la réponse générale et quelle est la valeur.”

“Ce n’est pas si impressionnant”, a-t-il conclu.

Morris, en négociant avec Berges sur le prix des images, évite cependant la question de savoir s’il a trop payé pour l’art afin de faire un cadeau alors imposable à Hunter Biden. L’achat de Morris donne également l’impression que l’art de son ami vaut le prix élevé que demandait Berges, même si « la réponse générale », sans Morris, n’était « pas si impressionnante ».

Il faut cependant se demander si le manque d’intérêt pour les peintures coûteuses de Hunter ne vient pas de l’attention portée à ce qui semble être la dernière arnaque payante effrayant le public cible de l’artiste : ceux qui recherchent des faveurs ou l’accès au maintenant président.

Un plan déjoué ?

Sans couverture médiatique, c’était un plan parfait : Hunter Biden réapparaît en tant qu’artiste et envoie ceux que lui ou sa famille veulent fréquenter à Soho pour acheter ses tableaux auprès d’un galeriste qui a fixé indépendamment les prix des tableaux. Le témoignage de Berges indique qu’il est véritablement indépendant, car s’il a expliqué qu’il était devenu ami avec Hunter, à son grand regret, il a été contraint de reconnaître avoir fait plusieurs dons à la campagne de réélection du président Donald Trump. Berges a même laissé entendre qu’il avait voté pour Trump et non pour le père de son client en 2020.

Hunter, en fait, s’est même assuré qu’il pourrait connaître l’identité de l’acheteur pour confirmer la transaction, même s’il est vite devenu clair que ce n’était pas nécessaire ; l’acheteur pouvait simplement lui dire ou lui montrer l’œuvre d’art. Mais ensuite, la presse s’est emparée de l’histoire et, contrairement au scandale des ordinateurs portables, cette fois-ci, elle ne l’a pas enterrée. À l’été 2021, la Maison Blanche a été contrainte de limiter les dégâts, affirmant qu’elle travaillait sur un accord avec le galeriste de Hunter pour garantir l’anonymat des acheteurs de ses peintures.

Berges a déclaré qu’il avait été surpris d’entendre cela de la part de la Maison Blanche, car il n’y avait jamais parlé à personne de son contrat avec Hunter Biden. Néanmoins, à la demande de Hunter, Berges a supprimé l’exigence de divulgation et l’a remplacée par une disposition interdisant au galeriste de divulguer l’identité des acheteurs. Ils ont ensuite conclu un nouveau contrat le 1er septembre 2021.

Hormis l’achat important de Morris en janvier dernier, il semble y avoir peu de demande pour les peintures, ce qui laisse à se demander si, sans son public cible, l’art de Hunter est aussi sans valeur que ses compétences en tant que membre du conseil d’administration.

Margot Cleveland est journaliste d’investigation et analyste juridique et est correspondante juridique principale du Federalist. Le travail de Margot a été publié dans le Wall Street Journal, The American Spectator, the New Criterion (à paraître), National Review Online, Townhall.com, the Daily Signal, USA Today et Detroit Free Press. Elle est également régulièrement invitée dans des programmes de radio diffusés à l’échelle nationale…