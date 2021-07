L’incursion de Netflix dans les jeux vidéo est « mal avisée », selon un analyste de Wedbush

La croissance du nombre d’abonnés à Netflix a stagné au cours des derniers trimestres alors que de nouveaux services de streaming sont entrés dans la mêlée. Dans le but d’attirer de nouveaux membres et de réduire le taux de désabonnement, la société se développe dans le monde des jeux vidéo.

Cette décision s’appuie sur l’énorme bibliothèque de contenu de Netflix et permettrait à l’entreprise non seulement d’étendre sa propriété intellectuelle exclusive, mais également de collecter des données importantes sur ses utilisateurs. Ces jeux pourraient alimenter les futurs films et émissions Netflix, renforçant l’attractivité de la marque auprès de ses clients.

Alors que les abonnés peuvent être enthousiasmés par la perspective de jeux basés sur des émissions à succès comme « Stranger Things », au moins un analyste de Wall Street se méfie de l’incursion de Netflix dans l’espace des jeux vidéo, la qualifiant d' »incursion malavisée ».

« Comme elle brûle de l’argent, la société a choisi d’étendre son offre de contenu pour inclure des podcasts (nous pensons que c’est intelligent) et des jeux (nous pensons que ce n’est pas intelligent) », a écrit mercredi l’analyste de Wedbush Michael Pachter.

Pachter a déclaré que les podcasts sont peu coûteux à produire et permettraient aux abonnés de Netflix de consommer du contenu supplémentaire lors de leurs déplacements. Cependant, les jeux vidéo ne sont pas une opportunité à faible coût.

« Alors que Netflix a déclaré qu’il se concentrerait initialement sur les jeux mobiles, nous nous demandons si la société a une idée de la difficulté du secteur des jeux mobiles », a-t-il écrit. « Le cimetière des entreprises est jonché de cadavres d’entreprises de contenu qui ont échoué à créer des jeux mobiles, avec Disney l’échec le plus important. Même les éditeurs de jeux vidéo comme Activision, EA, Take-Two, Ubisoft et Nintendo ont essayé pendant des années de créer des contenu mobile, et chacun n’a connu un succès durable que par acquisition. »

Netflix a déclaré que ses jeux vidéo seraient proposés dans le cadre de ses plans d’abonnement existants sans frais supplémentaires, mais n’a pas divulgué quand ce nouveau service sera lancé ni quels jeux spécifiques il développera.

Pachter a déclaré que Netflix pourrait faire face à des « obstacles importants » en essayant d’attirer de nouveaux publics pour ses jeux, en particulier lorsqu’il cherche à attirer de nouveaux utilisateurs.

« Si la société crée des jeux mobiles, il est peu probable qu’elle en crée plus d’une poignée par an dans le contexte de plus de 40 000 nouveaux jeux mobiles produits chaque année », a-t-il déclaré. « Peu des 3,5 milliards de joueurs mobiles dans le monde ajouteront un abonnement à Netflix afin d’accéder à ses 2 à 3 nouveaux jeux chaque année. »

Si Netflix se lance finalement dans des jeux plus sophistiqués, il se heurte également à des obstacles technologiques. La majorité des jeux vidéo ne sont disponibles que sur des consoles dédiées ou des ordinateurs personnels. Ainsi, Netflix devrait développer un moyen de diffuser des jeux en ligne de manière transparente.

« À notre connaissance, seuls Sony, Microsoft, Google et Amazon ont fait des progrès dans le domaine des jeux en streaming, Sony ayant acquis deux sociétés (Gaikai et OnLive) qui ont dépensé au total plus d’un milliard de dollars pour essayer (et échouer) et avec Microsoft, Google et Amazon, les trois principaux fournisseurs de services cloud au monde », a noté Pachter.

Pachter a déclaré que si Netflix comprend comment diffuser des jeux, il devra également fournir aux utilisateurs un contrôleur de jeu qui fonctionnera sur différentes plates-formes. Après tout, les utilisateurs de Netflix accèdent au contenu de multiples façons.

« Ce sont des choses complexes, et nous pensons que si Netflix a de vastes plans pour réussir dans les jeux, il a commencé ses efforts avec des idées à moitié vastes », a-t-il déclaré. « À notre avis, les investisseurs ont accordé beaucoup trop de crédit à Netflix pour avoir réussi cette entreprise ambitieuse (certains pourraient dire audacieuse). »

Netflix s’appuiera probablement beaucoup sur Mike Verdu, qui occupait récemment le poste de vice-président de la réalité augmentée et du contenu de réalité virtuelle chez Facebook. L’entreprise a annoncé l’avoir embauché la semaine dernière. Verdu a également travaillé pour les sociétés de jeux Electronic Arts, Kabam, Zynga et Atari.

Patcher a également critiqué le choix de Netflix de Verdu.

« M. Verdu est un concepteur de jeux expérimenté, mais n’a pas produit de jeux depuis environ 20 ans », a-t-il écrit. « Son supervision dans d’autres sociétés de jeux a été variée (s’arrête à Atari, EA, Zynga, une startup, Kabam, EA à nouveau et Facebook) avec cinq de ces emplois au cours des 12 dernières années. Alors qu’il travaillait pour des développeurs mobiles, son expérience est limité, étant donné que Zynga a produit son premier jeu mobile après avoir quitté l’entreprise, Kabam n’a été vendu que deux ans après son arrivée et il était chez EA pendant une période sans croissance. »

Netflix pourrait également avoir du mal à capitaliser sur sa propriété intellectuelle, a déclaré Pachter. Avec 20 ans d’expérience dans l’industrie du jeu vidéo, il a déclaré que les jeux à succès basés sur des émissions de télévision étaient limités.

« Bien qu’il y en ait certains basés sur des livres avec des retombées télévisées (« The Witcher » et « Game of Thrones »), le nombre de jeux à succès basés sur des émissions de télévision est assez limité », a-t-il déclaré. « De même, le nombre de jeux à succès basés sur des franchises de films est presque aussi limité, avec des jeux comme Harry Potter, Star Wars et Le Seigneur des Anneaux créés sur la base de franchises de films emblématiques. »

« Nous ne retiendrons pas notre souffle en attendant que Netflix livre la prochaine franchise cinématographique emblématique », a déclaré Pachter.