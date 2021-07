L’incursion de Netflix dans le jeu commencera avec les jeux mobiles, qui seront disponibles sans frais supplémentaires

Le rapport selon lequel Netflix cherche à entrer dans le jeu s’est avéré exact car la société de streaming a partagé plus de détails dans son rapport financier pour le deuxième trimestre.

Netflix se concentrera initialement sur les jeux mobiles et il n’y aura aucune barrière à l’entrée – les abonnés auront accès aux jeux sans frais supplémentaires. Il semble que la société retire une page du livre de jeu d’Amazon sur la façon de rendre son service de base plus précieux.

La société pointe vers la télévision interactive comme Bandersnatch miroir noir (il y avait aussi un interactif Carmen Sandiego : Voler ou ne pas voler) ainsi que des jeux réels comme le Choses étranges (le premier lancé sur iOS et Android en 2017, Stranger Things 3 : le jeu était disponible sur des consoles comme la PS4, la Xbox One et la Switch).

Une chose qui n’est pas claire à 100% est le type de service que ce sera. Le rapport initial de Bloomberg a indiqué qu’il sera similaire à Xbox Cloud ou Stadia où le jeu s’exécute sur un serveur distant et la vidéo est diffusée sur le joueur. Et bien que la partie streaming soit déjà couverte, Netflix n’a pas vraiment de serveurs optimisés pour le jeu. Une autre alternative est un service d’abonnement comme Apple Arcade où le jeu s’exécute sur votre téléphone (mais l’abonnement vous donne accès à des jeux payants).

Voici tout ce que Netflix a partagé sur le prochain service de jeu jusqu’à présent:

Nous sommes également aux premiers stades de notre expansion dans les jeux, en nous appuyant sur nos efforts antérieurs autour de l’interactivité (par exemple, Black Mirror Bandersnatch) et de nos jeux Stranger Things. Nous considérons le jeu comme une autre nouvelle catégorie de contenu pour nous, similaire à notre expansion dans les films originaux, l’animation et la télévision non scénarisée. Les jeux seront inclus dans l’abonnement Netflix des membres sans frais supplémentaires similaires aux films et séries. Au départ, nous nous concentrerons principalement sur les jeux pour appareils mobiles. Nous sommes plus que jamais enthousiasmés par notre offre de films et de séries télévisées et nous nous attendons à une longue piste d’investissements et de croissance croissants dans toutes nos catégories de contenu existantes, mais puisque nous avons près d’une décennie à nous lancer dans une programmation originale, a raison d’en savoir plus sur la valeur que nos membres accordent aux jeux.

Passant au cœur de métier de Netflix, le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a augmenté à 7,3 milliards de dollars (en hausse de 19% par rapport à l’année dernière), il y a 209 millions d’abonnés payants (+1,5 million, contre 1,0 million prévu). La marge d’exploitation de 25,2 % est supérieure de 3 points de pourcentage à celle du même trimestre l’an dernier.

Ombre et os s’est avéré très populaire, ayant été vu par 55 millions de foyers au cours des 28 premiers jours. Dent sucrée fait encore mieux avec 60 millions. Séries non scénarisées comme l’émission de rencontres Trop chaud pour le manipuler et programme de réalité Le cercle a obtenu 29 millions et 14 millions, respectivement.

celui de Zack Snyder Armée des morts le film a été diffusé par 75 millions de foyers au cours des quatre premières semaines, le genre de préquelle Armée de voleurs arrive au quatrième trimestre. celui de Kevin Hart Paternité a été diffusé par 74 millions de foyers, Les Mitchells contre les Machines de 53 millions.

Netflix s’est également vanté de la reconnaissance que son contenu original a reçu – un total de 129 nominations aux Emmy, dont 24 sont allées à La Couronne, 18 à Le Gambit de la Reine et 12 à Bridgerton.

