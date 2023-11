L’incubateur technologique ClimateHaven ouvre ses portes à New Haven

Les dirigeants de l’État et locaux estiment qu’une nouvelle initiative à New Haven pourrait propulser davantage la ville à la pointe de l’innovation en matière de changement climatique.

ClimatHaven, le premier incubateur de technologies climatiques de New Haven a ouvert ses portes cette semaine avec une cérémonie d’inauguration en présence du gouverneur Ned Lamont. L’incubateur est une organisation à but non lucratif qui offre un soutien et un espace aux entrepreneurs en technologies climatiques.

« Je crois que l’innovation est la réponse à presque tout », a déclaré Lamont aux invités rassemblés. «J’aimerais que le Connecticut continue d’être le leader en matière de changement climatique et d’un avenir sans carbone.»

Vincent-Gabrielle

ClimateHaven a été développé grâce à une subvention de 910 000 $ du Fonds d’investissement communautaire de l’État. Les premiers 10 000 pieds carrés de bureaux et d’espaces de coworking sont en voie d’achèvement. Une superficie supplémentaire de 8 000 pieds carrés sera achevée au début de l’année prochaine.

“Nous sommes très chanceux d’avoir le soutien de l’État”, a déclaré Ryan Dings, PDG de ClimateHaven. «Nous sommes vraiment chanceux de voir le leadership du gouverneur Lamont et de son administration dans notre transition vers une économie énergétique propre.»

Lors d’une série de discours d’ouverture, les dirigeants de 10 des startups se sont adressés à une foule nombreuse composée de responsables locaux et étatiques, d’universitaires et d’investisseurs.

« Ce que nous faisons, c’est recycler les batteries lithium-ion », a déclaré Lonnie Garris, fondateur et PDG de Cool Amps, une startup technologique basée à New Haven. L’entreprise dissout chimiquement les métaux des batteries usagées pour un recyclage à faible consommation d’énergie. “C’est vraiment un changement par rapport à la méthode actuelle, qui consiste à expédier les batteries vers des centres industriels à grande échelle pour les faire fondre.”

Garris, né et élevé à New Haven, est un colonel à la retraite de l’Air Force, diplômé de Yale et de la Southern Connecticut State University. Il voulait créer une entreprise technologique ici.

“C’est formidable quand des talents locaux peuvent revenir à la maison”, a déclaré Garris.

Dix-sept entreprises technologiques ont élu domicile à ClimateHaven. Parmi eux figurent Blue Green Materials, une entreprise qui fabrique du béton à bilan carbone négatif à partir de matériaux marins, Catala, une entreprise de purification d’eau à faible consommation d’énergie, et Velocity, une entreprise de vélos électriques.

“Nous étudions des molécules toxiques comme le PFAS et le dioxane, car ces molécules sont très difficiles à décomposer”, a déclaré Claire Chouinard, cofondatrice de Catala et étudiante diplômée de Yale. “Et nous pouvons le faire grâce à un processus d’oxydation avancé.”

Alors que la foule se mélangeait, les gens se sont arrêtés pour prendre des photos d’un prototype de vélo électrique patiné.

“Les gens veulent faire du vélo jusqu’à ce qu’il pleuve et qu’il fasse froid, puis ils abandonnent leur vélo”, a déclaré John Havlik, co-fondateur de Velocity, depuis l’intérieur de son prototype. Il a fait une démonstration des lumières et des clignotants du vélo fermé que lui et son partenaire Michael Murphy ont construit la nuit et le week-end. “Ce que nous voulions faire avec notre Velocity Raptor, qui est un vélo électrique légal… c’est résoudre ce problème.”







À mesure que l’espace s’agrandit, ClimateHaven espère accueillir 25 à 30 startups aux premiers stades de développement. L’espoir est qu’il imite le succès de Greentown Labs à Boston, un incubateur majeur de startups.

L’incubateur a également reçu le soutien de Yale, Connecticut Innovations, MakeHaven et du cabinet d’avocats Wiggin and Dana de New Haven. Katie Dykes, commissaire du Département d’État à l’énergie et à la protection de l’environnement, Josh Geballe, directeur général de Yale Ventures, et Jason Price, fondateur de l’accélérateur d’artistes NXTHVN, siègent au conseil d’administration de ClimateHaven.

Justin Elicker, maire de New Haven récemment réélu, s’est montré enthousiaste dans son soutien à ClimateHaven.

“Nous allons devenir l’un des 10 principaux pôles climatiques du pays”, a déclaré Elicker. “New Haven est en plein essor et l’un de nos avantages stratégiques est la croissance du secteur des sciences de la vie… Je vois un avantage similaire du côté du climat.”