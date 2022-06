L’incroyable voyage de trois lycaons

Mais la petite taille des chiens les désavantage sérieusement, et un seul lion mâle de 420 livres peut facilement intervenir et revendiquer la prise fraîche d’une meute comme la sienne. Les hyènes tachetées suivront également les chiens sauvages à la chasse, et si plus de deux ou trois jouent aux pirates, elles prévaudront probablement sur le butin. Les chiens sauvages africains ont donc évolué pour rester sous le radar, communiquant dans des twitters mieux capturés par les oreilles de chien sauvage, et évitant les endroits où les lions et les hyènes – et maintenant les humains – abondent. Après cinq millions d’années de lutte contre les grands carnivores, « ils sont préadaptés pour se déplacer dans des paysages difficiles », a déclaré le Dr Creel.

27 janvier 2022

Une course folle vers l’est à travers des terres non protégées pour atteindre la rivière Luangwa. Ah bon? Traversez-le à nouveau à la nage – au plus fort de la saison des inondations ? Tais-toi et commence à pagayer.

18 février 2022

Si vous pensez que les crocodiles sont mauvais, essayez les camions. Les sœurs atteignent la Great East Road, l’artère principale très fréquentée qui relie Lusaka, la capitale de la Zambie, à Lilongwe, la capitale du Malawi. Vraisemblablement après avoir regardé des deux côtés, les chiens courent sur l’autoroute à quatre voies. Ils se frayent ensuite un chemin à travers une ceinture de villages et de fermes. Il y a de fortes chances, a déclaré M. Mwape, « personne ne savait même qu’ils étaient là ».

22 février 2022

C’est l’heure d’un autre cachet sur le passeport : l’équipe 1355 entre au Mozambique.

7 au 25 mars 2022

Le Dr Creel et ses collègues sont inquiets. Depuis deux semaines, les chiens ont à peine bougé, et quand ils ont bougé, ils ont semblé décousus, sans direction. Les scientifiques craignent le pire : EWD 1355 a été blessé — à la suite d’un piège, d’une bagarre, d’une chute.

26 mars 2022

Les chercheurs soupirent de soulagement alors que les chiens passent à la vitesse supérieure, abandonnant la zone de peuplement et se dirigeant vers le sud-est le long d’un terrain accidenté et inhabité.

20 avril 2022

A quelques kilomètres du carrefour frontalier du Mozambique, du Zimbabwe et de la Zambie, les chiens affrontent et traversent à nouveau la rivière Luangwa. Ils sont de retour dans leur pays natal, la Zambie, et se dirigent vers le parc national du Bas-Zambèze, peut-être attirés par l’odeur riche et musquée d’une meute résidente de 29 chiens sauvages. Les chiens du Zambèze sont réputés pour avoir maîtrisé l’art de chasser les buffles d’Afrique, des bovidés énormes et agressifs que peu de chiens sauvages osent approcher.