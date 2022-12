L’incroyable transformation de la star de Inside Love Actually, Martine McCutcheon, après avoir révélé le secret de la perte de poids

MARTINE McCutcheon semble plus mince que jamais après avoir révélé les secrets de sa perte de poids à couper le souffle.

Il est indéniable qu’elle a l’air complètement différente de celle où elle a joué le rôle de Natalie dans le classique de Noël Love Actually en 2003.

Martine apparaît aux côtés de Hugh Grant dans le film, et son poids est mentionné à plusieurs reprises tout au long. Natalie explique que son petit ami l’a larguée, ajoutant: “Personne ne veut d’une petite amie avec des cuisses de la taille de troncs d’arbres.”

Un collègue qualifie Natalie de “la fille potelée” et commente son “cul imposant et ses cuisses énormes”. Et même le père de Natalie la qualifie de « grassouillette ».

Et, même si Martine était clairement loin de tout cela au moment du film, elle a maigri ces dernières années.

Dans un cliché Instagram, montrant Martine, 46 ans, posant dans son jardin, les fans ne pouvaient pas oublier sa silhouette.

EN SAVOIR PLUS SUR MARTIN si intelligent Martine McCutcheon est plus mince que jamais alors qu’elle pose dans une robe scintillante MOMENT DIFFICILE Martine McCutcheon “a du mal à se lever” après la mort tragique de son frère

L’un d’eux a demandé: “Comment es-tu devenu si petit tout d’un coup?”

Un autre a dit : “Tu es la plus belle que tu aies jamais regardée !”

Et un troisième a dit: “Tu es une belle fille et tu es incroyable.”

L’ancienne actrice d’EastEnders, Martine, a précédemment avoué qu’elle était fan du régime Cambridge Weight Plan.

Elle a déclaré: «J’ai passé tellement de temps à me battre pour me sentir à nouveau en bonne santé, je ne voulais rien faire de trop drastique qui me ferait me sentir moche.





“Mais après avoir eu Rafferty, j’ai trouvé si difficile de perdre le poids de mon bébé et cela commence à affecter votre estime de soi.”

La chanteuse de Perfect Moment, qui a donné naissance à son fils Rafferty en 2015, a également déclaré qu’elle avait trouvé utile d’avoir un consultant individuel.

“Ma perte a été un peu plus lente que la personne moyenne, mais pour être honnête, je m’attendais à ce qu’autant de régimes/plans alimentaires ne fonctionnent pas du tout pour moi, car la maladie de Lymes et moi pouvons vraiment faire des ravages dans le fonctionnement de votre système”, elle a dit OK! magazine.

“De plus, ma consultante Donna a souligné que ma santé est la chose la plus importante, alors j’ai pris les choses un peu plus lentement tout en me sentant plus énergique et même avec des problèmes de santé, j’ai quand même réussi à le faire !

“Seulement 5 semaines et demie et mon IMC est dans une fourchette beaucoup plus saine – et à mon étape du plan, j’aime pouvoir toujours avoir mes jus verts, mon porridge et de la vraie nourriture.”

Martine a reçu un diagnostic d’EM, autrement connu sous le nom de syndrome de fatigue chronique, en 2011 et a révélé plus tard qu’elle avait reçu un diagnostic de maladie de Lyme.

Elle souffre également de fibromyalgie, qui provoque des douleurs dans tout le corps.

S’ouvrant sur la vie avec les conditions, Martine a dit BONJOUR!

“Et je pense que cela me donne que quand quelqu’un d’autre penserait logiquement:” Oh, j’ai juste besoin de me reposer “, mentalement, je ne fais pas ça, donc mon corps le fait pour moi.

“Alors, oui, j’ai définitivement appris à le considérer comme un bon messager plutôt que comme quelque chose qui gêne simplement.”