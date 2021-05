L’incroyable transformation corporelle de Mark Henry avant son retour à la WWE

L’ancien « homme le plus fort du monde », Mark Henry, se prépare pour un dernier chant du cygne dans World Wrestling Entertainment (WWE) après avoir perdu une énorme quantité de poids. Le joueur de 49 ans avait dit adieu au monde de la WWE en 2017. Il est apparu pour la dernière fois dans WrestleMania 33. Henry a remporté deux titres mondiaux au cours de son illustre carrière à la WWE. Cependant, le Hall of Famer, âgé de 49 ans, souhaite faire un retour sur le ring pour permettre à la nouvelle génération de le voir en action.

«Il y a beaucoup d’enfants qui ne m’ont pas vu lutter. Ils ne m’ont vu que sur YouTube », a-t-il déclaré sur Le Temple de la renommée avec Booker T et Brad Gilmorepodcast, avant d’ajouter: « Cela fait assez de temps. »

Henry a en outre expliqué sa décision de revenir, disant qu’il n’avait pas eu de match d’adieu. La légende de la WWE s’excuse même auprès des fans d’avoir menti sur sa retraite, avant d’insister sur le fait qu’il devait un dernier match, «pour rendre hommage aux fans».

Avant son retour dans l’arène de combat, Henry a perdu un poids stupéfiant de 38 kilogrammes (80 livres), et il est maintenant plus beau que jamais. La star de 49 ans a en outre déclaré qu’il ne serait pas facile de le vaincre. Cependant, l’ancien champion national américain d’haltérophilie a également insisté sur le fait qu’à cet âge, les gens ne s’attendent pas à ce qu’il joue un «match cinq étoiles de 20 minutes».

Henry a représenté les États-Unis en haltérophilie aux Jeux olympiques de 1992 et 1996 à son apogée. Il a également remporté le titre national d’haltérophilie des États-Unis en 1993, 1994 et 1996 et a même remporté l’Open américain en 1992. Henry avait également remporté la médaille d’or, d’argent et de bronze aux Jeux panaméricains de 1995. Il était également le premier homme à remporter le Arnold Strongman Classic annuel en 2002.

Henry a été intronisé dans la « classe 2018 du Temple de la renommée de la WWE » en avril 2018.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici