L’incroyable tacle salvateur de Lisandro Martinez qui a maintenu les espoirs de l’Argentine en Coupe du monde

L’Argentine a enregistré une impressionnante victoire 2-1 contre l’Australie après avoir surmonté une frayeur tardive pour sceller sa place de qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Le capitaine argentin Lionel Messi a pris les devants pour son équipe avec un but impressionnant à la 35e minute.

Messi, qui disputait son 1000e match en carrière, a été vu complètement gonflé contre l’Australie car à la 35e minute, il a reçu le ballon à l’intérieur de la surface d’Alexis Mac Allister, a pris une touche, puis a planté son effort en douceur dans le coin du filet. .

À peine 22 minutes après le premier but, Julian Alvarez a doublé l’avance de l’Argentine. En seconde période, il a profité d’une erreur désastreuse du gardien australien Mat Ryan et a consolidé la position de son équipe dans le match.

Cependant, l’Australie a fait des efforts constants et a ensuite retiré un but à la 77e minute. Craig Goodwin a proposé un effort spéculatif de l’extérieur de la surface qui avait frappé Enzo Fernandez, lié à United, puis finalement le ballon a trouvé le fond du filet.

Le match est devenu tendu alors que l’Australie tentait d’égaliser. Et étaient même tout près de le faire puisqu’à la 80e minute, Aziz Behich réalisait une course fabuleuse, esquivant les défenseurs argentins.

Beziz semblait certain de reposer le ballon dans le filet mais Lisandro Martinez, qui est venu cinq minutes seulement après la mi-temps, s’est approché de bloquer Behich et a ensuite produit un tacle parfaitement chronométré pour assurer à son équipe de conserver la tête. Beziz aurait pu briser les espoirs de l’Argentine si Martinez n’avait pas maîtrisé l’envoi du ballon hors du poteau de but.

L’arrêt de Martinez a non seulement aidé l’Argentine à se qualifier pour les huit derniers, mais il a également créé ses propres chances dans l’équipe pour le choc des quarts de finale contre les Pays-Bas.

Ce fut un tour de montagnes russes pour l’Argentine, qui a d’abord subi une défaite choc contre l’Arabie saoudite. Après quoi, ils ont rebondi dans le tournoi avec des victoires contre le Mexique et la Pologne. Et maintenant, il sera aux prises avec les Pays-Bas, qui ont battu les États-Unis 3-1 samedi. Ce fut une bonne course pour Messi et espère également continuer sur sa lancée.

