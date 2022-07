L’incroyable spectacle de Rishabh Pant contre l’Angleterre avait Twitter prêt avec une “tonne” de mèmes

La course-poursuite dans le troisième et décisif ODI entre l’Inde et l’Angleterre a donné aux fans beaucoup de déjà-vu de la deuxième rencontre après que les visiteurs aient été réduits de la même manière à 72/4 alors qu’ils poursuivaient les 260 de l’Angleterre dimanche à Old Trafford. Alors que le deuxième ODI a vu l’Inde se regrouper pour moins de 150, l’équipe de Rohit Sharma a décidé de se battre dur cette fois. Hardik Pandya (71) et Rishabh Pant ont collé au pli et ont fait passer le score de l’Inde de 72/4 à 205/5 avant que Pandya ne soit défait. Heureusement pour l’Inde, Pant, 24 ans, était toujours là et a brisé son premier siècle ODI pour aider l’Inde à battre l’Angleterre par 5 guichets lors du troisième ODI.

Le joueur de 24 ans est resté invaincu sur 125 balles sur 113 alors que ses manches étaient entrelacées de 16 fours et 2 six pour faire le travail dans la série décisive alors que l’Inde a remporté la série de trois matchs ODI 2-1.

Un coup de pouce de Rohit Sharma suivi d’un coup de pouce de Rishabh Pant. Quel coup ce fut par Pant. pic.twitter.com/uLYSr7GE4l — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) 17 juillet 2022

Une course-poursuite dont on se souviendra pendant des siècles, les fans se sont inclinés devant l’incroyable coup de Pant et ils l’ont fait avec des mèmes et des mots de véritable appréciation.

Pantalon Rishabh pic.twitter.com/jIizg45zyj — Godman Chikna (@Madan_Chikna) 17 juillet 2022

J’ai traité Topley, Willey comme il se doit… que tu as oublié de… #RishabhPant pic.twitter.com/HUjE4ESt6x – Srushti (@Srushtipb) 17 juillet 2022

Rishabh Pant dans les décideurs de la série ! QUEL. UN JOUEUR. : BCCI | #ENGvIND pic.twitter.com/uY0tsKWSQs – KolkataKnightRiders (@KKRiders) 17 juillet 2022

Restez calme et faites confiance au RISHABH PANT pic.twitter.com/ladcQpv300 – Sushant Mehta (@SushantNMehta) 17 juillet 2022

Mon coeur a fondu ici ❤

Pantalon Rishabh Rohit Sharma. pic.twitter.com/ZDo5vL9Ojy — Aayusha_45 (@ayusha_rohitian) 17 juillet 2022

Bien joué Rishabh pant et Hardik pandya #INDvsFR pic.twitter.com/ecCIY2NdU1 – ᴛʀᴏʟʟɪɴɢ ɪꜱ ᴀɴ ᴀʀᴛ (@Trolling_isart) 17 juillet 2022

17 juillet.

Rohit Sharma absent pour 17 courses.

Virat Kohli absent pour 17 courses.

Puis le maillot n ° 17 Rishabh Pant est venu au bâton et a remporté le match pour son pays .#RishabhPant pic.twitter.com/odKJrUyvOZ — Aadvik (@thecoolguy03) 17 juillet 2022

Pant a partagé un stand de 133 points aux côtés de Hardik Pandya pour relancer la poursuite de l’Inde lorsque l’Angleterre était aux commandes. Le duo a éloigné le jeu des hôtes pour scénariser une victoire mémorable pour l’Inde. Avec un large éventail de coups à leur disposition, Pant et Hardik se sont acquittés de leur tâche de manière professionnelle, regardant rarement dans une sorte d’inconfort.

