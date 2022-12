L’incroyable série de finalistes de la Coupe du monde du Bayern et de l’Inter

Bien que nous ne sachions pas encore lequel du Maroc ou de la France affrontera l’Argentine lors de la finale de la Coupe du monde 2022, il est déjà garanti qu’une séquence extraordinaire datant de quatre décennies se poursuivra lors du coup d’envoi de la pièce maîtresse au Qatar dimanche.

Au moins un joueur du Bayern Munich, 10 fois champion en titre de la Bundesliga, et de l’Inter Milan, géant de la Serie A, a participé à toutes les finales de la Coupe du monde depuis la victoire 3-1 de l’Italie sur l’Allemagne de l’Ouest en 1982 en Espagne.

De plus, peu importe qui rejoindra Lionel Messi & Co. lors de la finale 2022 au stade Lusail, le Bayern et l’Inter auront à nouveau un joueur impliqué.

Voici un aperçu des joueurs du Bayern et de l’Inter qui ont rendu possible cette course vraiment remarquable.

Espagne 1982 : Italie 3-1 RFA

Alessandro Altobelli a marqué le but qui a scellé la victoire en 1982 Finale de la Coupe du monde, assurant le premier titre mondial de son pays depuis près d'un demi-siècle

Bavière : Karl-Heinz Rummenigge, Paul Breitner, Wolfgang Dremmler (Allemagne de l’Ouest)

Inter: Beppe Bergomi, Gabriele Oriali, Alessandro Altobelli (Italie)

Le Bayern et l’Inter étaient également représentés au Bernabeu, les deux clubs offrant un trio de joueurs pour la finale de 1982. Le jeu était un classique car après une première mi-temps sans but, le Azzuri se sont précipités vers une brillante victoire 3-1 sur leurs rivaux européens avec Altobelli de l’Inter, cerise sur le gâteau avec le troisième but de son équipe, marqué devant 90 000 fans.

Mexique 1986 : Argentine 3-2 RFA

Jorge Burruchaga a marqué le vainqueur de l'Argentine en 1986 en finale de la Coupe du monde

Bavière : Lothar Matthaus, Dieter Hoeness, Norbert Eder (Allemagne de l’Ouest)

Inter: Karl-Heinz Rummenigge (Allemagne de l’Ouest)

Bien que les quatre joueurs du Bayern et de l’Inter se soient réunis du même côté, ils n’ont pas pu empêcher l’Allemagne de l’Ouest de subir sa deuxième défaite consécutive en finale de la Coupe du monde, succombant à l’Argentine devant une foule de 114 600 personnes à l’Estadio Azteca de Mexico. Malgré toutes les performances miraculeuses de Diego Maradona plus tôt dans la compétition, il n’a pas réussi à marquer en finale. Au lieu de cela, le but gagnant de l’Argentine a été inscrit par le milieu de terrain Jorge Burruchaga.

Italie 1990 : Allemagne de l’Ouest 1-0 Argentine

Andi Brehme a frappé un superbe vainqueur dans les 16 derniers, a été crucial en demi-finale et a marqué le but qui a remporté l'Allemagne de l'Ouest en 1990 Coupe du monde. Il était arrière gauche

Bavière : Klaus Augenthaler, Jurgen Kohler, Stefan Reuter, Lothar Matthaus (Allemagne de l’Ouest)

Inter: Andrea Brehme, Jurgen Klinsmann, Lothar Matthaus (Allemagne de l’Ouest)

L’Allemagne de l’Ouest a eu sa rédemption en 1990 avec sept joueurs du Bayern et de l’Inter parmi son équipe alors qu’ils devançaient l’Argentine par un seul but au Stadio Olimpico de Rome. Présenté avec un penalty à la 86e minute, le preneur régulier allemand Matthaus a reporté ses fonctions (en raison de ses nouvelles chaussures inconfortables), laissant l’arrière latéral de l’Inter Brehme se convertir sur place pour régler le match.

États-Unis 1994 : Brésil 0-0 Italie, 3-2 enclos

Le 15 Coupe du monde terminé en extase pour le Brésil en 1994. Le Ballon d'or appartenait sans doute à Romario

Bavière : Jorginho (Brésil)

Inter: Nicolas Berti (Italie)

Un seul joueur de chaque côté de la division transalpine a participé à la finale de 1994, l’arrière droit brésilien Jorginho jouant sur le flanc opposé au milieu de terrain droit italien Berti. Jorginho n’a duré que 21 minutes au Rose Bowl de Pasadena avant qu’une blessure ne l’oblige à être remplacé par un jeune du nom de Cafu. Le match sans but a entraîné une séance de tirs au but où Azzuri le talisman Roberto Baggio – qui passera deux ans à l’Inter plus tard dans sa carrière – a lancé le coup de pied décisif au-dessus de la barre transversale pour remettre le trophée au Séléçao.

France 1998 : France 3-0 Brésil

1-0 ! C'est cet homme Zidane au premier poteau !

👉https://t.co/uzMtTkvxsV pic.twitter.com/3pN0JuxeBh — Coupe du Monde de la FIFA (@FIFAWorldCup) 20 avril 2018

Bavière : Bixente Lizarazu (France)

Inter: Youri Djorkaeff (France), Ronaldo (Brésil)

Ronaldo n’a pas été inclus sur la feuille d’équipe initiale du Brésil après avoir subi une crise l’après-midi du match et passé plusieurs heures à l’hôpital. Néanmoins, l’attaquant de l’Inter est revenu au bercail et a finalement joué les 90 minutes complètes tout en semblant clairement décoloré pour la majorité. À l’inverse, la France s’est inspirée de l’héroïsme du grand match de Zinedine Zidane alors que Les Bleus propulsé vers une victoire 3-0 au Stade de France.

Japon/Corée du Sud 2002 : Brésil 2-0 Allemagne

Le Brésil est à Yokohama. La dernière fois que la Seleção y a disputé une finale, ça s'est plutôt bien passé

Bavière : Oliver Kahn, Carsten Jancker, Thomas Linke, Jens Jeremies (Allemagne)

Inter: Ronaldo (Brésil)

Après la déception de 1998, Ronaldo a retrouvé la forme lors de la toute première Coupe du monde en Asie en terminant le tournoi en tant que vainqueur du Golden Boot avec huit buts. L’attaquant renaissant de l’Inter a marqué les deux buts du Brésil lors de la finale à Yokohama pour offrir à son pays un cinquième titre record en Coupe du monde.

Allemagne 2006 : Italie 1-1 France, 5-3 tabloïds

Ce jour-là en 2006, Zinedine Zidane a été expulsé pour avoir donné un coup de tête à Marco Materazzi lors de la finale de la Coupe du monde. C'était son dernier acte en tant que footballeur professionnel.

Bavière : Willy Sagnol (France)

Inter: Marco Materazzi (Italie)

Alors que la finale de la Coupe du monde 2006 ne restera pas dans les mémoires pour l’implication de Sagnol, l’affichage de Materazzi à l’Olympiastadion est déjà passé à l’infamie du football. Le défenseur central italien a d’abord concédé un penalty à la sixième minute du match, que Zidane a converti avec un audacieux “Panenka”. Materazzi a ensuite dirigé l’égalisation de l’Italie à la 19e minute avant de s’emmêler à nouveau avec Zidane dans le temps supplémentaire, ce qui a conduit le défenseur provocateur de l’Inter à se faire donner un coup de tête dans la poitrine. Alors que Zidane a reçu le carton rouge qui a mis fin à sa brillante carrière chaotique, Materazzi s’est redressé pour marquer un penalty lors de la fusillade qui a suivi alors que l’Italie sortait victorieuse à Berlin.

Afrique du Sud 2010 : Espagne 1-0 Pays-Bas

Iniesta 2010 Le but final de la Coupe du monde a changé le football espagnol pour toujours !

Bavière : Arjen Robben, Mark van Bommel (Pays-Bas)

Inter: Wesley Sneijder (Pays-Bas)

L’Espagne et les Pays-Bas ont joué un combat fantastiquement de mauvaise humeur lors de la finale de 2010 alors que Van Bommel menait la tactique brutale utilisée pour perturber La Roja de la possession dominante. À la fin de la bataille, les Pays-Bas ont reçu neuf cartons jaunes et un rouge, tandis que l’Espagne a amassé cinq cartons. Le Bayern et l’Inter ont fourni trois joueurs à la cause néerlandaise, mais ils n’ont pas pu empêcher Andres Iniesta de remporter une victoire volatile et attritionnelle pour l’Espagne en deuxième période de prolongation.

Brésil 2014 : Allemagne 1-0 Argentine

Bavière : Manuel Neuer, Philipp Lahm, Jérôme Boateng, Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos, Thomas Muller, Mario Gotze (Allemagne)

Inter: Rodrigo Palacio (Argentine)

Avec pas moins de sept joueurs participants, le Bayern s’est taillé la part du lion de l’équipe allemande vainqueur de la Coupe du monde 2014. Les géants bavarois ont également fourni le buteur vainqueur, le remplaçant en seconde période Gotze mettant à rude épreuve toutes les fibres de son être pour ramener à la maison le centre d’André Schurrle à la 113e minute et remporter le trophée pour Die Mannschaft.

Russie 2018 : France 4-2 Croatie

Une finale de Coupe du monde n'avait pas produit plus de 5 buts en 52 ans. En 2018 la France et la Croatie ont traité près de 80 000 dans le Luzhniki et plus d'un milliard de spectateurs à travers le monde avec un thriller à 6 buts

Bavière : Corentin Tolisso (France)

Inter: Marcelo Brozovic, Ivan Perisic (Croatie)

De nombreux divertissements ont été proposés lors de la finale de la Coupe du monde la plus marquante depuis 1966 alors que la France battait une équipe croate résistante au stade Luzhniki de Moscou. Les deux joueurs de l’Inter se sont finalement retrouvés dans l’équipe perdante alors que Tolisso et Les Bleus a hissé le trophée en l’air.

L’Argentin Lautaro Martinez représentera l’Inter Milan lors de la finale de la Coupe du monde 2022, mais qui sera là au nom du Bayern ?. Matthias Hangst/Getty Images

Qatar 2022

Bavière : Noussair Mazraoui (Maroc), Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Kingsley Coman, Lucas Hernandez (France).

Inter: Lautaro Martínez (Argentine)

En raison de la demi-finale de 2022, nous sommes à nouveau assurés d’avoir au moins un joueur du Bayern et un joueur de l’Inter participant à la finale du Qatar. Le Maroc n’a qu’un seul joueur dans le mélange mais, même si leur superbe course se termine, la France a beaucoup de joueurs du Bayern dans son équipe pour assurer que la séquence se poursuive jusqu’au tournoi 2026.