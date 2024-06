L’incroyable Scott Bakula Enterprise Twist de Discovery expliqué

Attention : SPOILERS pour Star Trek : Finale de la série Discovery – « La vie, elle-même »





Résumé La véritable identité du docteur Kovich en tant qu’agent Daniels relie Star Trek : Discovery à Enterprise dans une tournure à couper le souffle.

Le bureau de Kovich est rempli de souvenirs de Star Trek, faisant allusion à sa longue vie et à ses liens profonds avec la Fédération à travers des siècles.

L’équipe créative de Discovery a décidé au début de la saison 4 que Kovich était Daniels, plantant des indices subtils menant à la grande révélation de la saison 5.



Star Trek : DécouverteLa finale de la série a fait l’effet d’une bombe, révélant la véritable identité du docteur Kovich (David Cronenberg) qui relie la série à Star Trek : Entreprise et le capitaine Jonathan Archer (Scott Bakula). Écrit par Kyle Jarrow et Michelle Paradise et réalisé par Olatunde Osunsanmi, Star Trek : DécouverteLa finale de la série, « Life, Itself », a vu le capitaine Michael Burnham (Sonequa Martin-Green) trouver et décider du sort de l’ancienne technologie utilisée par les Progéniteurs pour créer la vie elle-même. Après, Burnham s’est présenté au docteur Kovich et lui a demandé qui il était réellement. L’homme mystérieux à lunettes a rendu hommage avec son vrai nom et son rang à couper le souffle.





Le docteur Kovich a été introduit dans Star Trek : Découverte saison 3 en tant que fonctionnaire de la Fédération Unie des Planètes du 32e siècle. Kovich a personnellement interviewé l’équipage de l’USS Discovery, des voyageurs temporels du 23e siècle. Kovich s’est particulièrement intéressé à l’empereur Philippa Georgiou (Michelle Yeoh), qui vient de l’univers miroir, et Kovich a également révélé des informations sur Star TrekLes Guerres Temporelles de , qui traversaient non seulement les lignes temporelles mais aussi d’autres réalités, comme la chronologie Kelvin alternative de JJ Abrams Star Trek films. Dans Star Trek : Découverte saison 5, Kovich a supervisé la mission top secrète Directive Rouge du capitaine Burnham pour acquérir la technologie des Progéniteurs. Ce sont tous des indices sur qui est réellement le docteur Kovich.

Le docteur Kovich de Discovery est Daniels – Star Trek : le voyageur temporel d’Enterprise expliqué

« Agent Daniels, USS Enterprise… et ailleurs. »





Comme le supposait le capitaine Burnham, « Docteur Kovitch » est un nom de code de la Directive Rouge. Kovich s’est présenté comme « Agent Daniels, USS Enterprise… et ailleurs. »Cela établit canoniquement Kovich comme l’ancienne version de Daniels (Matt Winston) de S.Tar Trek : Entreprise. Daniels était un agent temporel du 31ème siècle qui a recruté le capitaine Jonathan Archer en raison de son importance dans l’histoire de la Fédération. Daniels a apparemment été tué par un Suliban nommé Silik (John Fleck), mais le voyageur temporel est revenu pour solliciter l’aide d’Archer et de l’Enterprise NX-01 dans les combats. Star Trekde Temporal Cold War, faisant 8 apparitions dans Star Trek : EntrepriseC’est les 4 saisons.

Star Trek : Entreprise

Temporal Cold War de était une histoire du producteur exécutif Brannon Braga, qui a eu du mal à écrire.



Agent Daniels s’identifiant de l’USS Enterprise Cela pourrait signifier qu’il se considère toujours sentimentalement comme un membre de l’équipage du capitaine Archer, puisqu’il se fait passer pour l’un des membres du personnel original de l’Enterprise NX-01. Cela pourrait également signifier que Daniels a servi sur une itération ultérieure de l’USS Enterprise. Mais Kovich a révélé que Daniels était un personnage à couper le souffle, ce qui a également du sens, car cela explique son secret, sa vaste connaissance de Star Trekles délais et l’intérêt direct de Kovich à préserver la Fédération des menaces existentielles. En tant que compagnon de voyage temporel lui-même, l’intérêt de Daniels pour l’USS Discovery et le capitaine Burnham, qui l’impressionne et l’agace à la fois, suit également ingénieusement.

Les œufs de Pâques Star Trek de Daniels dans la finale de Discovery expliqués

Le docteur Kovich possède de nombreux souvenirs de Starfleet.





Star Trek : Découverte »La finale de la série, « Life, Itself », a vu le capitaine Burnham visiter pour la première fois le bureau du docteur Kovich au siège de la Fédération, et ses murs étaient remplis de Star Trek œufs de Pâques. Parmi les objets historiques que Kovich a collectés et exposés figurent la VISIÈRE autrefois portée par Geordi La Forge (LeVar Burton) sur Star Trek : La prochaine générationune bouteille vintage de vin Château Picard et une balle de baseball qui était autrefois le bien le plus précieux du capitaine Benjamin Sisko (Avery Brooks) sur Star Trek : Deep Space Nine. Les souvenirs de Kovich témoignent d’une vie bien vécue au cours de mille ans de voyage.

Star Trek : Découverte

L’équipe créative de a décidé dans la saison 4 que la véritable identité du docteur Kovich était Daniels de

Entreprise

.





De manière amusante, Star Trek : Découverte la showrunner Michelle Paradise a déclaré Écran coup de gueule que David Cronenberg ne savait pas de qui venait Daniels Star Trek : Entreprise était. Mais une fois que Cronenberg a compris la référence, il a pensé que c’était « Vraiment, vraiment cool. »Star Trek : Découverte a commencé à semer les graines de la révélation de Kovich en tant que Daniels au début de la saison 5, montrant le responsable de la Fédération. préférence pour écrire avec du papier et un styloce qui est inhabituel pour un homme vivant au 32ème siècle. Star Trek : Découverte révélant le docteur Kovich comme l’agent Daniels de Star Trek : Entreprise relie également de manière satisfaisante les deux points les plus éloignés du Star Trek chronologique ensemble, unissant l’histoire millénaire de la Fédération sous la forme de Daniels, qui a tout vu.

