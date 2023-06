L’incroyable saison de Shohei Ohtani : en chiffres

Shohei Ohtani redéfinit constamment l’idée de ce que peut être un joueur de baseball.

Il est ce que vous appelleriez un couteau suisse, avec un éventail de compétences que le jeu n’a jamais vues auparavant. Et bien qu’il soit facile de voir son talent brillant avec un simple test de la vue, ses statistiques racontent l’histoire d’un homme dont la domination est inégalée – même, dans certains cas, par son ancien moi.

Il suffit de regarder les chiffres que la superstar des Angels a compilés jusqu’à présent en 2023 :

20: Ohtani serait un All-Star éternel s’il ne faisait que balancer la batte. Ses deux circuits lundi soir lui donnent un record de 20 dans la Ligue américaine cette saison.

Shohei Ohtani lance le deuxième HR du match pour sceller la victoire des Angels contre les Rangers

102: Un an après avoir terminé troisième parmi les lanceurs de l’AL dans les retraits au bâton, Ohtani se classe actuellement troisième de la MLB (et deuxième de sa ligue).

3 : C’est le nombre de fois où Ohtani a enregistré une saison de 20 circuits et 100 retraits au bâton. Avons-nous mentionné qu’il est le seul joueur de l’histoire de la MLB à avoir accompli cet exploit, et qu’il l’a maintenant fait en trois campagnes successives ? Oh, et ce n’est qu’en juin.

3,8 ; 3.5 : Que vous soyez un défenseur de fWAR (Fan Graphics’ metric) ou de bWAR (Baseball Reference’s), Ohtani est en tête de la ligue dans les deux catégories. Il est actuellement assis à 3,8 victoires au-dessus du remplacement dans la catégorie fWAR et 3,5 dans bWAR.

.172 : C’est ce que les frappeurs adverses frappent contre Ohtani cette année. C’est la note la plus basse au baseball parmi tous les lanceurs qualifiés.

12.1 : Vous voulez plus de coups de poing ? Ohtani livre. Un an après avoir atteint un sommet en carrière de 11,9 retraits au bâton par neuf manches, l’as des Angels a augmenté son taux à 12,1. Cela se classe actuellement quatrième dans les majors.

50 : Ohtani est déjà à mi-chemin de la deuxième saison de 100 points produits de sa carrière. Ses 50 points produits sont également cinquièmes dans les majeures.

114 : À l’ère Statcast (depuis 2015), il y a eu quelques dizaines de circuits de frappeurs gauchers sur des terrains intérieurs avec une vitesse de sortie de plus de 114 mph. Tous ont été retirés avant la bombe de septième manche d’Ohtani au champ centre gauche lundi soir contre les Rangers.

Shohei Ohtani des Angels lance un tir MONSTER de 459 pieds contre les Rangers

.973 : On peut dire que personne n’a été plus chaud au plat qu’Ohtani depuis fin mai. Il a augmenté son OPS à 0,973. Cela se classe au cinquième rang au baseball et dépasserait son record précédent de 0,965.

.600 : Ohtani a atteint la marque tant vantée de .600 en slugging. Cela représenterait également un sommet en carrière pour une saison complète, et c’est actuellement la troisième note la plus élevée dans les majeures.

.296 : La moyenne au bâton actuelle d’Ohtani est également la meilleure de sa carrière.

.373 : C’est le pourcentage de base d’Ohtani et, oui, ce serait aussi la meilleure note de sa carrière.