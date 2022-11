L’incroyable saison de Prairie Ridge QB Tyler Vasey suscite l’intérêt des collèges – Shaw Local

CRYSTAL LAKE – Tyler Vasey a commencé sa dernière année à Prairie Ridge en pensant qu’il profiterait de sa dernière saison de football au lycée et se tournerait vers le baseball à l’université.

Puis, quelque chose d’incroyable – presque insondable – s’est produit.

Le quart-arrière ultra-rapide des Wolves a continué à fuir, autour et parfois au-dessus des défenseurs et a affiché des chiffres incroyables.

Vasey a dépassé 2 000 verges, puis il a couru avec le record scolaire de Samson Evans de 2 211, puis il a dépassé les 2 529 d’Alex Peete de Johnsburg pour le plus grand nombre jamais atteint par un coureur de la région.

Vasey a ensuite attaqué la liste des 20 meilleurs coureurs de l’IHSA pendant une saison, soufflant par eux en grappes. Il siège maintenant au n ° 1 à 3 609 verges alors que les Wolves (11-1), têtes de série n ° 2, accueillent le n ° 4 St. Ignatius (10-2) à 14 heures samedi lors d’une demi-finale des séries éliminatoires de classe 6A à Prairie Ridge.

[ Game preview: Prairie Ridge, St. Ignatius face similar challenge in trying to defend the triple-option ]

En ne prenant que ses cinq derniers matchs, Vasey serait le meneur au sol du comté de McHenry avec 1 875 verges, près de 100 devant les 1 780 de l’arrière de Richmond-Burton Steven Siegel. Les entraîneurs universitaires sont de plus en plus attentifs – Vasey a visité le nord de l’Illinois le week-end dernier – et d’autres pourraient venir.

“Le problème était que j’avais deux blessures au football”, a déclaré Vasey. « Je n’ai pas été beaucoup exposé au cours de l’année. Lors de mon année junior, j’ai raté les six premiers matchs et mes statistiques n’étaient pas aussi bonnes que ce que les entraîneurs recherchaient. Ma deuxième année, je me suis cassé la clavicule, et c’était l’année COVID.

«Mais j’ai eu beaucoup de visibilité pour le baseball. Je penchais pour le baseball au début de la saison. J’ai raté quelques jours en été [football] camp parce que je jouais au baseball et que je voyageais. J’obtenais l’exposition dont j’avais besoin pour le baseball. Maintenant, je suppose que je reçois plus d’attention pour le football.

Tyler Vasey de Prairie Ridge brise une tentative de tacle de Luke Gormsen de Jacobs alors que Vasey renvoie le coup d’envoi pour un touché lors de leur match de la semaine 4. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com)

Vasey a disputé deux matchs de la saison printemps 2021 raccourcie par COVID-19 avant de se fracturer la clavicule. Il est retourné au baseball à temps pour jouer avec l’équipe finaliste de l’État de classe 3A des Wolves.

L’automne dernier, Vasey devait débuter au poste de quart-arrière, mais il s’est fracturé le coude une semaine avant le match d’ouverture. Il est revenu jouer les six derniers matchs et a gagné 745 verges, avec une moyenne de 14,3 verges par course.

Vasey mesure 6 pieds et 170 livres, du côté léger pour le football de la division I de la NCAA, mais lorsque les entraîneurs le voient laisser des adversaires brûlés par le vent, ils peuvent ne pas s’en soucier.

“Je pense qu’il a toujours pensé:” Je serai juste trop petit “pour jouer au même niveau qu’il peut jouer au baseball”, a déclaré l’entraîneur de football des Wolves, Chris Schremp. “Mais avoir ce genre de saison, et il a dit:” Je m’amuse vraiment à jouer au football. Il veut voir quelles sont ses offres. Si je devais deviner, je dirais le football.

Vasey ne sait pas si ce sera le football ou le baseball. Même jouer les deux est une considération à ce stade. Il était une sélection de la première équipe du Northwest Herald All-Area à l’arrêt-court, où il a frappé le premier coup et a frappé .413 avec 26 points produits et 35 points. Il a volé 30 des 33 bases et avait un pourcentage de base de 0,480.

Colatorti Tyler Vasey de Prairie Ridge aligne un ballon au sol pendant la saison 2022. (Gregory Shaver – gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver – gshaver@shawmed)

Vasey a parlé avec les écoles NCAA Division II Lewis et D-III North Central, Rose-Hulman et Beloit pour le baseball.

“J’aime les deux sports. J’ai dit à certains recruteurs qu’il était injuste de dire lequel je veux choisir en ce moment parce que je suis en saison de football », a déclaré Vasey. “Quand c’est la saison de football, je veux jouer au football. Et quand c’est la saison de baseball, je veux jouer au baseball.

Les joueurs de football peuvent signer leurs lettres d’intention nationales avec les écoles de bourses de la NCAA le mois prochain, mais à ce stade, de nombreux joueurs seniors se sont engagés et les bourses sont rares.

Vasey pourrait se retrouver avec une offre en tant que walk-on préféré, ce qui, selon lui, conviendrait également.

“La plupart de [the scholarships] sont partis, c’est le problème », a déclaré Vasey. « Il était trop tard pour obtenir cette exposition. C’est super d’avoir. Je préfère l’avoir que de ne pas l’avoir.

Cela donne au quart-arrière qui dirige si habilement l’offensive à triple option de Prairie Ridge une autre option.

“Nous espérons qu’il est sur le radar des gens maintenant”, a déclaré Schremp. «Les choses du portail de transfert se produisent. Les bourses s’ouvrent. Il commence à attirer l’attention des gens avec les chiffres ridicules qu’il affiche. »

Schremp a aimé regarder les vidéos de l’effort de 481 verges et huit touchés de Vasey lors de la victoire 69-28 de samedi contre Harlem.

“Il y a une certaine vitesse légitime sur Harlem, et il est capable de courir par ces gars-là …”, a déclaré Schremp. “Il y a eu un jeu, probablement la course de 70 verges, il y a quatre gars là-bas et [Vasey] plantes et coupes sautées à l’intérieur, et leur n ° 9 [linebacker Timmy Wessels] se tient là, et il met ses mains sur sa tête alors qu’il le regarde et commence à secouer la tête. Vous pensez que vous l’avez eu, et puis vous ne l’avez pas.

Ce sera le défi pour la défensive de St. Ignatius, ralentir une flotte arrière qui totalise en moyenne 310 verges par match en séries éliminatoires.

“C’est du football d’affectation, et vous devez vous attaquer, vous ne pouvez pas le laisser gicler”, a déclaré l’entraîneur de Wolfpack, Matt Miller. “Chaque fois que vous dirigez le quart-arrière dans n’importe quelle attaque, c’est un avantage parce que la plupart des équipes, il attrape le ballon et le transmet, et puis il vous manque un gars – neuf gars essaient de bloquer 11. Quand le quart-arrière est le coureur, vous avez un écart supplémentaire, un coureur supplémentaire, c’est toujours un défi avec n’importe qui. Tu dois le mettre au sol quand tu mets la main sur lui.