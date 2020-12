Les travaux du réseau de tunnels Eysturoyar sont presque terminés et les portes d’un spectaculaire rond-point sous-marin sont sur le point de s’ouvrir. Le tunnel d’Eysturoyar mesure environ 11 km de long et relie les îles de Streymoy et d’Eysturoy au Danemark.

Cependant, dès que des photos du rond-point ont fait surface sur les réseaux sociaux, les gens ont été surpris par la magnifique structure de méduses géantes au milieu du rond-point. La méduse sous-marine bleue a été décorée de plusieurs lumières et une balade à travers le rond-point serait un délice en soi.

Selon un rapport de The Guardian, ce rond-point est le premier rond-point sous-marin au monde qui passe sous l’océan Atlantique Nord. Non seulement il est situé à la jonction entre les îles Streymoy et Eysturoy, mais il est également situé au centre géographique des îles Féroé.

La société à l’origine de la collecte des fonds et de la construction du tunnel s’attend à ce que les touristes visitent le rond-point juste pour être témoin du grand savoir-faire. Ce tunnel facilitera considérablement l’accès à la capitale des îles Féroé, Torshavn, à partir de plusieurs endroits, selon un rapport de NCC (https://www.ncc.com/media/news/breakthrough-in-the-spectacular -projet-eysturoy-tunnel-on-the-féroé-îles /), l’entreprise contractante chargée des travaux sur le tunnel des îles Féroé.

Teitur Samuelsen, PDG d’Estunlar, la société qui supervise le projet, s’est entretenu avec Fox News sur le développement. Il a dit que le tunnel était prévu d’ouvrir le 19 décembre. Il a ajouté que le rond-point sous l’océan Atlantique sera décoré par le célèbre artiste féroïen Trondur Patursson. Le rond-point des méduses aura un éclairage aigue-marine et plusieurs statues de personnes dansant la danse traditionnelle féroïenne.

Ce projet contribuera à établir Torshavn en tant que centre touristique international. Selon le rapport The Guardian, alors que le monde entier était confronté à la chute économique de l’hôtellerie et de l’hôtellerie, deux nouveaux hôtels ont ouvert à Torshavn il y a quelques mois. Avec cela, la capacité totale de la ville à accueillir les touristes a doublé. Ainsi, les experts pensent que lorsque les voyageurs reviendront dans les îles, ils pourront accéder à davantage des îles Féroé.

À l’heure actuelle, il faut environ 90 minutes pour parcourir des routes difficiles et difficiles autour du fjord de Skálafjørður pour atteindre les îles du nord éloignées et moins visitées. Une fois le nouveau tunnel ouvert, il réduira de moitié le temps de conduite entre la capitale et le port de pêche de Klaksvík, qui est la deuxième plus grande colonie ici, atteignant ainsi la destination en seulement 45 minutes. Cela signifiera que les revenus du tourisme ne seront pas concentrés entre les mains de Torshavn mais également d’autres villes éloignées.