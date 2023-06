L’incroyable rappel de Shohei Ohtani, la remarquable séquence de victoires d’Oakland A

Il s’agit d’une version numérique de la newsletter The Windup. Inscrivez-vous ici pour recevoir ce contenu directement dans votre boîte de réception chaque matin.

Les A d'Oakland sont en feu. Non, non, dans le bon sens cette fois ! Shohei Ohtani affiche à nouveau des numéros de MVP, et c'était le chaos absolu à Phoenix hier soir.

Ken Waldichuk est félicité par le receveur Shea Langeliers après que les A’s aient remporté leur sixième d’affilée. (Cary Edmondson / États-Unis aujourd’hui)

Dans la tribune de presse à Saint-Pétersbourg le week-end dernier, l’un des habitants m’a demandé si j’allais à Oakland pour couvrir la série Rays / A. J’ai plaisanté en disant que j’avais passé toute ma vie sans être témoin d’un meurtre, et je n’avais pas l’intention de changer cela maintenant.

Bien bien bien. Qui fait des blagues maintenant?

L’Athlétisme a gagné six jeux directs. En comparaison, au cours de la période de 32 jours entre le 5 mai et le 5 juin, ils sont allés 6-24.

Ce qui est plus fou : les trois séries sont venues (en quelque sorte) contre des équipes de première place. Les Pirates menaient la NL Central par un demi-match lorsqu’ils ont battu les A’s lors du premier de trois matchs à Pittsburgh. Ils étaient 1 1/2 en arrière au moment où les A sont partis, mais ont sauté dos à la première place ce week-end parce que les A’s se sont envolés pour Milwaukee et ont balayé les Brewers.

Hier soir, Oakland a affronté les meilleurs Rays de la ligue et a réussi une surprise de 4-3, James Kaprielian tenant les Rays à trois points en six manches et Ken Waldichuk obtenant l’arrêt de trois manches à l’ancienne.

Le « boycott inversé » de ce soir allait déjà être une fête. Maintenant, les fans peuvent embarrasser la propriété de A et encourager l’équipe la plus chaude de la ligue ? Merde ouais.

Le coin de Ken : Une autre saison MVP pour Ohtani ?

Pour l’épisode d’aujourd’hui de « Fun with Shohei Ohtani », comparons le rythme offensif de la star à double sens à ses chiffres de 2021, lorsqu’il a été élu MVP de la Ligue américaine :

Finale 2021 : 0,257, 46 HR, 100 points produits

Allure de 2023 : 0,291, 48 HR, 119 RBIs

L’OPS d’Ohtani est de 0,955, contre 0,965, mais ne pinaillons pas. Offensivement, il est à peu près le même gars qu’il était en 21. Ses ERA (3,18 en 21, 3,32 cette saison) sont également comparables, et son taux de retrait de 33,3% est un sommet en carrière.

Lundi soir, entre les deux circuits d’Ohtani contre les Rangers, le deuxième coup franc en 12e manche, la grande Sarah Langs a tweeté une statistique incroyable: Ohtani la saison dernière est devenu le premier joueur à terminer parmi les 15 meilleurs de la ligue pour les circuits et les retraits au bâton depuis que le monticule a été déplacé à sa distance actuelle en 1893… et il est actuellement dans le top 3 de chacun en 2023 !!!!! (Points d’exclamation… ceux de Sarah !)

Il n’y a qu’un seul problème, si on peut même l’appeler ainsi: la MPM de 3,32 d’Ohtani est presque supérieure à celle de la saison dernière, lorsqu’il était deuxième du vote MVP et quatrième du Cy Young. Ohtani, citant sa charge de travail accrue, a déclaré vendredi par l’intermédiaire de son interprète : « Il y a des moments où je me sens un peu plus fatigué. »

Alors, comme L’athlétisme‘s Sam Blum a écrit lundi, les Angels réfléchissent à l’opportunité de revenir à une rotation stricte de six hommes, comme ils l’ont fait les deux dernières saisons pour réduire l’usure d’Ohtani.

Un tel ajustement semblerait approprié, compte tenu de la MPM de 4,88 d’Ohtani lors de ses huit derniers départs. La fatigue n’est peut-être pas la seule explication; Sam a noté que la sélection du terrain et la mécanique pourraient également faire partie des difficultés récentes d’Ohtani.

Eh bien, si Ohtani peut remettre son lancer sur la bonne voie et continuer à frapper à son niveau actuel, ce pourrait être à nouveau 2021. Ce qui signifierait un deuxième MVP. Et une agence libre encore plus frénétique qu’on ne l’imaginait.

Dans les moments les plus étranges et les manières les plus stupides

OK, cet en-tête donne l’impression que ces choses se sont produites en même temps, ce qui aurait été égal plus chaotique. Mais non, ils se sont déroulés à six manches d’intervalle.

Les bancs se sont dégagés en fin de troisième manche. Corbin Carroll a été touché par un lancer de Matt Strahm pour la deuxième fois dans le match, et le manager des Diamondbacks, Torey Lovullo, était très ennuyé. Il a piétiné l’arbitre du marbre Vic Carapazza, et on pouvait clairement le voir en train de dire « Je n’aime pas ça! » qui est une phrase autonome objectivement drôle.

Il a été rapidement éjecté mais a dû crier sur JT Realmuto pendant un moment avant de partir, puis a crié sur la pirogue des Phillies, ce qui, je suppose, ne pouvait pas très bien l’entendre, alors ils sont tous sortis pour écouter de plus près, tout comme l’Arizona pirogue. C’était essentiellement ça. Les arbitres ont calmé tout le monde… jusqu’à ce qu’ils ne le fassent pas :

Les bancs se sont dégagés en Arizona contre les Phillies et c’était beaucoup de rien. Les arbitres ont presque fait expulser tout le monde et ont pensé que c’était réglé. Oh ho ho ils ont oublié un homme pic.twitter.com/LEPmms9TgY – Levi Weaver (@ThreeTwoEephus) 13 juin 2023

C’est l’entraîneur de banc et ancien manager des Rangers Jeff Banister, qui n’a jamais été opposé à mélange ça monte à son époque au Texas.

Tout s’est finalement dissipé, et en haut du neuvième, avec le score de 9-7 pour l’Arizona, Realmuto a doublé, devenant le troisième joueur cette année à frapper pour le cycle (Luis Arraez, Miami et Cedric Mullins, Baltimore sont les autres) . Realmuto est le premier joueur des Phillies à frapper pour le cycle depuis que l’actuel manager des Reds David Bell l’a fait en 2004. Le dernier receveur à le faire était George Kottaras, avec Milwaukee en 2011.

Plus tard dans la manche, Kody Clemens a frappé un circuit de deux retraits et deux points contre Miguel Castro pour donner aux Phillies une avance de 10-9. Mais l’appel a été annulé – c’était une faute. Clemens a frappé sur le prochain lancer pour terminer le match, mais ensuite le jeu a continuéparce que la balle a touché la terre.

Le receveur des D-backs Carson Kelly l’a finalement jeté en premier, et pour autant que nous ayons pu le dire (jusqu’à présent), le jeu est terminé. Le score final était de 9-8 ; L’Arizona a aussi a remporté six matchs de suite et mène la NL West par quatre matchs sur les Dodgers.

Ne vous embêtez pas à appeler, je vous appellerai

Le classement de puissance de cette semaine se concentre sur les All-Stars potentiels pour la première fois. Saviez-vous que les Rays n’ont que un joueur actif qui a été All-Star? C’est Shane McClanahan, qui devrait encore y aller cette année. Mais jusqu’à sept joueurs de position méritent un clin d’œil pour la première fois.

D’autres étaient plus délicats. Bien sûr, les A sont les meilleurs du monde maintenant, mais il n’y a pas eu beaucoup de performances inspirantes au cours de la première mi-temps. Notre équipage est parti avec Ryan Noda, qui a été bon !

Celui dans lequel j’ai investi : Elly De La Cruz, qui n’a été appelé que le 6 juin. S’il joue dans tous les matchs des Reds jusqu’au All-Star Game, cela ne fait que 31 matchs en carrière.

Est-ce que le seuil traditionnel de .300/.400/.500 est suffisant ? Peut-être pas, avec ce peu de jeux. Est-ce qu’un 1.000 OPS fait l’affaire ? Compte tenu du niveau d’excitation qu’il a généré en seulement une semaine à Cincinnati, je penser donc. S’il peut faire passer l’OPS au-dessus de 1,100 (il était à 1,118 avant qu’un 0 pour 5 dans la victoire 5-4 des Reds contre les Royals ne le fasse tomber à 0,925), cela devrait être un verrou.

Carte de baseball de la semaine

En l’honneur de la séquence de victoires des A, voici l’une de mes cartes A préférées de l’ère de la cire indésirable: un Collect-a-Books Dave Stewart de 1990. Il s’agissait essentiellement de brochures en forme de cartes de stars actuelles et anciennes. Fait amusant: d’après Beckettles cartes ont été conçues par le lanceur de grande ligue, auteur de « Ball Four » et inventeur de « Big League Chew » Jim Bouton.

Poignées de main et High Five

(Photo du haut : Tim Heitman / Getty Images)