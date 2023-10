L’incroyable puissance des LED bleues

il y a 2 heures

Les chercheurs affirment que les LED pourraient être encore moins chères et plus économes en énergie qu’elles ne le sont aujourd’hui. Ils pourraient tout révolutionner, de l’éclairage extérieur aux casques de réalité virtuelle.

Au Michigan Stadium, les différentes couleurs exposées sont produites par des systèmes d’éclairage de divertissement avec des unités ou luminaires LED rouges (R), verts (G) et bleus (B), explique Brad Schlesselman, ingénieur de recherche principal chez Musco Lighting, qui a fourni la technologie. Les systèmes RVB peuvent en fait émettre une vaste gamme de couleurs simplement en mélangeant du rouge, du vert et du bleu à différentes intensités.

De plus, les villes et villages des États-Unis installent un éclairage LED sur les monuments locaux, notamment les châteaux d’eau, afin d’éclairer les structures de couleurs spéciales pour certains événements ou occasions. Du rose pour le mois de sensibilisation au cancer du sein, par exemple, qui aura lieu ce mois-ci, en octobre.

L’utilisation la plus spectaculaire des LED est peut-être celle du Las Vegas Sphere, qui a ouvert ses portes le mois dernier. Des millions de LED peuvent transformer l’extérieur en presque n’importe quel motif ou image que vous pouvez imaginer et éclairer d’énormes écrans à l’intérieur.

Dans les années 1970 et 1980, cependant, les LED étaient régulièrement considérées comme inefficaces. « Il est impossible que ce petit jouet lumineux puisse faire quoi que ce soit d’utile – c’était l’attitude à l’époque », déclare Paul Scheidt, directeur principal du marketing produit chez Cree LED, un important fabricant d’appareils. Ces sources lumineuses coûteuses et faiblement émettrices convenaient peut-être à un petit voyant rouge ou à une télécommande de télévision infrarouge, mais rien d’autre.

Cela a changé lorsque les ingénieurs ont pu produire des LED émettant beaucoup plus de photons, ou de lumière, qu’auparavant. Les LED émettent de la lumière lorsque les électrons – des particules chargées négativement – ​​à l’intérieur de l’appareil passent d’un état d’énergie supérieur à un état d’énergie inférieur. Ce processus libère de l’énergie sous forme de lumière. En utilisant différents matériaux, vous pouvez ajuster la taille de la goutte (appelée bande interdite) et la longueur d’onde, ou la couleur, de la lumière émise.

Et pourtant, une toute nouvelle technologie LED attend dans les coulisses, car les scientifiques estiment que cette technologie pourrait être encore plus efficace.

Dan Congreve de l’Université de Stanford travaille sur des LED bleues moins chères et plus lumineuses

Dan Congreve et ses collègues de l’Université de Stanford travaillent sur des LED fabriquées à partir de cristaux de pérovskite, un matériau souvent utilisé dans les cellules solaires. Les pérovskites sont bon marché et faciles à fabriquer. Ils sont « adaptables », explique le Dr Congreve, à la couleur souhaitée et peuvent même être mélangés à une solution puis peints sur des surfaces sous forme de couches électroluminescentes.

« On les remonte et on les mesure, ils meurent assez vite », explique M. Congreve. Il ajoute qu’il espère que ce problème sera surmontable. Lui et ses collègues ont déjà amélioré la stabilité depuis leurs premières expériences.